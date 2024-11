Dortmund - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 02.11.2024

Unser Dortmund - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Vier Siege aus vier Bundesliga-Heimspielen haben einen noch schwächeren Saisonstart der Schwarz-Gelben verhindert. Im Wett Tipp heute reißt die makellose Heimbilanz.

16 Bundesliga-Begegnungen haben der BVB und die Roten Bullen bereits gegeneinander ausgetragen. Insgesamt fielen 56 Treffer, durchschnittlich also 3,5 Tore pro Partie. Allerdings vermuten wir in unserer Dortmund RB Leipzig Prognose eher weniger Treffer. Grund dafür sind vor allem die Sachsen, die mit drei Gegentreffern nach acht Spieltagen die beste Bundesliga-Defensive seit zehn Jahren aufgebaut haben. Zudem gewannen die Gäste sechs der letzten sieben direkten Duelle, was sie zu einem ungern gesehenen Gast im Signal Iduna Park macht.