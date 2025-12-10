Dortmund vs Bodø/Glimt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 10.12.2025

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 09:01 Uhr Die neuesten Dortmund vs Bodø/Glimt Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 10.12.2025

Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in das Champions-League-Heimspiel gegen Bodø/Glimt am 10.12.2025. Angesichts der beeindruckenden Form des BVB und der bisherigen Schwierigkeiten der norwegischen Gäste deutet alles auf einen souveränen Sieg der Heimmannschaft hin. Die Dortmund vs Bodø/Glimt Quoten bestätigen diese Einschätzung deutlich.

Unserer Einschätzung nach werden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht, weshalb wir mit einer Quote von 1,26 bei Winamax den Wett Tipp auf einen „Sieg Dortmund“ empfehlen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Zahlen sprechen deutlich für einen Erfolg der Dortmunder. Mit 17 erzielten Toren in der Ligaphase stellt der BVB eine der gefährlichsten Offensiven des Wettbewerbs, die nur von PSG übertroffen wird. Niko Kovacs Team hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auch erst drei von 21 Spielen verloren – und das gegen Top-Gegner wie Leverkusen, Manchester City und Bayern München. Die Dortmund vs Bodø/Glimt Quoten geben den Westfalen eine Siegwahrscheinlichkeit von 77 Prozent, was die Kräfteverhältnisse unterstreicht.

Im Gegensatz dazu wartet Bodø/Glimt noch immer auf den ersten Sieg in der Ligaphase und hat mit durchschnittlich 2,2 Gegentoren pro Spiel defensiv große Probleme. Obwohl die Partien der Norweger mit 32,2 Schüssen pro Spiel zu den unterhaltsamsten gehören, fehlt es an der nötigen Effizienz und Stabilität.

Ein Blick auf die Dortmund vs Bodø/Glimt Team-News zeigt zudem, dass der BVB die Ausfälle von Niklas Süle und Julien Duranville gut kompensieren kann. Stürmer Serhou Guirassy, der bereits drei Tore in der Champions League erzielt hat, ist vor allem in der Königsklasse immer in guter Form.

Für unsere Dortmund vs Bodø/Glimt Prognosen ist die auch enorme Heimstärke des BVB ein entscheidender Faktor: Nur eines der letzten 20 Heimspiele in der Königsklasse ging verloren.

Dortmund vs Bodø/Glimt: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Möglichkeiten für Ihre Dortmund vs Bodø/Glimt Prognosen. Wir haben drei vielversprechende Wett Tipps für die Begegnung im Signal Iduna Park zusammengestellt:

Sieg Dortmund ( Quote 1,26 bei Winamax ): Der BVB hat in der Champions League bisher überzeugt und 10 von 15 möglichen Punkten geholt. Beide Heimspiele gegen Athletic Bilbao (4:1) und Villarreal (4:0) wurden dominant gewonnen. Bodø/Glimt hat auswärts gegen Galatasaray mit 1:3 verloren und dürfte der Offensivkraft der Dortmunder kaum gewachsen sein.

