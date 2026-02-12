Dortmund vs Mainz Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 13.02.2026

SPORT1 Betting 12.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund vs Mainz Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 13.02.2026.

Urs Fischer hat in Mainz schon einiges bewirkt: Unter dem neuen Trainer bestritten die Rheinhessen die zweitmeisten Zweikämpfe und gehören zu den laufstärksten Teams. Auch kassierten die 05er unter dem Schweizer in zehn Pflichtspielen nur eine Pleite und mussten gerade mal neun Gegentreffer in acht Partien hinnehmen.

Borussia Dortmund wird trotzdem voraussichtlich seine Siegesserie in der Bundesliga fortsetzen, wenn man am Freitag, den 13. Februar 2026, um 20:30 Uhr auf das formstarke Team aus Mainz trifft.

Trotz der jüngsten Erfolge der Mainzer sehen unsere Dortmund vs Mainz Prognosen die Gastgeber klar im Vorteil. Wir favorisieren daher den Heimsieg und empfehlen bei Winamax mit einer Quote von 1,54 den Wett Tipp auf einen Sieg von Dortmund.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dortmund und Mainz präsentieren sich als die beiden formstärksten Teams der gesamten Bundesliga, wenn man die letzten fünf Spiele betrachtet. Der BVB führt die Formtabelle mit fünf Siegen aus fünf Spielen an, während Mainz dicht dahinter auf dem zweiten Platz folgt.

Die Heimbilanz der Dortmunder ist beeindruckend: Acht von zehn Bundesliga-Heimspielen in dieser Saison wurden gewonnen, bei zwei Unentschieden. Dies unterstreicht die Stärke des BVB im Signal Iduna Park. Die Dortmund vs Mainz Quoten spiegeln diese Dominanz wider und geben den Gastgebern eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von etwa 64 Prozent.

Eine wichtige Personalie bei den Schwarz-Gelben ist Serhou Guirassy, der nach einem verhaltenen Saisonstart wieder zu seiner Form gefunden hat. Mit drei Toren in seinen letzten beiden Spielen hat er seine Saisonausbeute auf neun Treffer erhöht und könnte erneut den Unterschied ausmachen.

Interessant ist auch die asiatische Torlinie, die bei “Über/Unter 3,0 Toren” liegt. In einer Saison mit durchschnittlich 3,18 Toren pro Spiel mag dies verlockend klingen, doch beide Mannschaften liegen in der unteren Hälfte der Liga bei den Toren pro Spiel: Mainz bei durchschnittlich 2,76 und Dortmund bei 3,00.

Die Dortmund vs Mainz Team-News sind ebenfalls zu beachten: Der BVB muss auf den gesperrten Nico Schlotterbeck verzichten, was die Defensive schwächen könnte.

Dortmund vs Mainz: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Dortmund vs Mainz Quoten haben wir einige interessante Wetten für dieses Duell herausgesucht. Hier sind unsere detaillierten Wett Tipps für euch:

Sieg Dortmund ( Quote 1,54 bei Winamax ): Dortmund ist dank seiner hervorragenden Form Zweiter in der Bundesliga. Seit der Niederlage gegen die Bayern Mitte Oktober ist das Team von Niko Kovac in 14 Ligaspielen ungeschlagen und hat zehn davon gewonnen. Auch wenn Mainz zuletzt dreimal in Folge siegte, verlor man das Hinspiel mit 0:2 und das letzte Gastspiel in Dortmund mit 1:3. Ein Heimsieg scheint hier die logische Konsequenz.

Der BVB stellt zwar nur den drittbesten Angriff der Liga, erzielt aber im Schnitt beeindruckende 2,0 Tore pro Spiel. Zu Hause ist die Offensive besonders stark, mit 22 Toren in 10 Partien. In sieben dieser zehn Heimspiele gelang es Dortmund, mindestens ein Tor in jeder Halbzeit zu erzielen. Diese Wette war sogar in allen fünf letzten Heimspielen des BVB erfolgreich. Sieg Dortmund & Beide Teams treffen - Ja (Quote 2,85 bei Winamax): Trotz der jüngsten Siegesserie hat die Dortmunder Defensive Schwächen gezeigt und in drei der letzten fünf Spiele mindestens ein Gegentor kassiert. Mainz hat sich aus der Abstiegszone gekämpft und in den letzten fünf Auswärtsspielen immer getroffen. Ein Blick auf die direkten Duelle im Signal Iduna Park verrät zudem, dass in den letzten fünf Partien stets beide Mannschaften ein Tor erzielen konnten. Unsere Dortmund vs Mainz Prognosen deuten daher auf einen Sieg der Hausherren hin, bei dem auch die Gäste zum Torerfolg kommen.

Wir hoffen, unsere Dortmund vs Mainz Prognosen helfen euch weiter. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei diesem spannenden Bundesliga-Freitagabend!