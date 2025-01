Dortmund - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 06:00 Uhr Dortmund - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie zeigt sich der BVB in Spiel 1 nach Sahin?

Unser Dortmund - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Beide Klubs haben den Start ins Jahr 2025 komplett in den Sand gesetzt. Auf einen Favoriten wollen wir uns nicht festlegen. Stattdessen tendieren wir dazu, in unserem Wett Tipp heute auf einige Tore zu setzen.

Nuri Sahin ist nicht mehr länger Trainer beim BVB! Nach der Pleite in Bologna unter der Woche zogen die Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich vom bisherigen Coach, der erst im Juli 2024 als Chef-Trainer vorgestellt wurde. In unserer Dortmund Bremen Prognose gehen wir unter anderem auch auf den Interimstrainer der Schwarz-Gelben ein.

Mit Werder kommt eine Mannschaft in den Signal Iduna Park, gegen welche die Borussia in jüngerer Vergangenheit meist sehr gut aussah, doch in der aktuellen Verfassung des BVB halten wir eine Siegwette für zu gefährlich. Stattdessen empfehlen wir den Dortmund Bremen Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,82 bei Betano .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Werder Bremen auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Dortmund kassierte in den ersten 4 Pflichtspielen im Jahr 2025 insgesamt 12 Gegentore.

Bremen ließ in den bisherigen 3 Bundesliga-Spielen in diesem Kalenderjahr 9 Gegentreffer zu.

Der BVB erzielte 22 seiner 32 Treffer daheim; der SVW schoss 18 der 31 Tore auswärts.

Dortmund vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Trotz einer der schlimmsten BVB-Krisen der jüngeren Vergangenheit wird Schwarz-Gelb von den Bookies in diesem Match klar favorisiert. Die Dortmund Bremen Quoten für einen Tipp auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,63. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 5,00 für Wetten auf einen Erfolg der Gäste.

Selbst ein Tipp auf einen Heimsieg mit mindestens zwei Toren Unterschied wirft mit Werten bis 2,50 gerade einmal halb so hohe Quoten ab. Interessanter sind da schon die Dortmund Bremen Wettquoten für die “Doppelte Chance X2”. Diese belaufen sich auf Werte von bis zu 2,30 und sind ideale Kandidaten für eine Sportwetten Freiwette .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Werder Bremen Prognose: Wer landet den Befreiungsschlag?

Die Ära Nuri Sahin in Dortmund ist vorbei. Nach einem schwachen Auftritt im Champions-League-Spiel beim FC Bologna, der mit einer 1:2-Niederlage endete, trennten sich die Verantwortlichen noch in der Nacht vom bisherigen Übungsleiter. Für den BVB war dies die vierte Niederlage im vierten Pflichtspiel dieses Jahres.

Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Königsklasse ist so gut wie weg, im DFB-Pokal gab es bereits das Aus in Runde 2 und in der Tabelle der Bundesliga steht man nur auf Rang 10 mit sieben Zählern Rückstand auf den ersten CL-Platz 4. Die Borussia steckt in einer tiefen Krise.

Am Samstag wird Mike Tullberg interimsweise auf der Bank sitzen. Aktuell trainiert er die U19 der Borussen. Mit Niko Kovac wird aber bereits ein Kandidat auf den Trainerposten gehandelt. Wer auch immer das Ruder übernimmt, auf ihn wartet eine schwierige Aufgabe. Gegen Werder zählt nur ein Sieg, egal, wie dieser auch zustande kommen mag.

An den ersten 18 Spieltagen holte Schwarz-Gelb nur 25 Punkte. Weniger Zähler zum Vergleichszeitpunkt hatte der BVB zuletzt vor zehn Jahren. Drei Bundesliga-Pleiten am Stück, wie aktuell, hatte es für die Borussen zuletzt vor über sieben Jahren gegeben. Einen Dortmund Bremen Tipp in Richtung der Gastgeber können wir daher nicht empfehlen.

Dortmund - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:2 Bologna (A), 0:2 Frankfurt (A), 2:4 Kiel (A), 2:3 Leverkusen (H), 3:1 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:2 Augsburg (H), 3:3 Heidenheim (H), 2:4 RB Leipzig (A), 4:1 Union Berlin (H), 2:0 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Werder Bremen: 0:0 (A), 2:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (A), 2:3 (H)

Mit Werder kommt allerdings ein Gegner in den Signal Iduna Park, der im Jahr 2025 bislang auch noch keinen Grund zur Freude hatte. Aus den ersten drei Bundesliga-Spielen im neuen Kalenderjahr holte der SVW nur einen einzigen Punkt. Beim 3:3 zu Hause gegen Heidenheim führte er drei Mal, ehe er in der Nachspielzeit den dritten Gegentreffer zum Endstand kassierte.

Am vergangenen Spieltag verloren die Grün-Weißen etwas überraschend ihr Heimspiel gegen Augsburg mit 0:2. Mit dem 2:4 in Leipzig zum Auftakt ins neue Jahr kassierte der Nord-Klub in den letzten drei Partien insgesamt neun Gegentore. Trotz dieser letzten drei sieglosen Spiele absolviert Werder mit 26 Punkten nach 18 Partien die beste Spielzeit seit 13 Jahren.

Den Großteil ihrer Punkte holten die Grün-Weißen dabei in der Fremde. Genauer gesagt sammelten sie 16 ihrer 26 Zähler auf des Gegners Platz. In der Auswärtstabelle stehen sie auf einem guten fünften Rang. In neun Auswärtspartien kassierten sie insgesamt erst drei Niederlagen, diese aber wiederum in ihren letzten fünf Auswärtsspielen.

Nichtsdestotrotz rechnen wir den Gästen im Rahmen unserer Dortmund Bremen Prognose durchaus Chancen zu. Aus den ersten neun Auswärts-Begegnungen der laufenden Bundesliga-Spielzeit holten sie 16 Punkte. Nur Bayer (18) und die Bayern (20) holten in der Fremde mehr Punkte. Zumindest ein Tor sollte Werder zum Endergebnis beisteuern. 18 seiner insgesamt 31 Tore erzielte der SVW in der Fremde.

So seht ihr Dortmund - Werder Bremen im TV oder Stream:

25. Januar 2025, 15:30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Duell der beiden im Jahr 2025 noch sieglosen Bundesligisten gibt es bei Sky im TV oder Stream zu sehen. Alternativ lässt sich diese Begegnung auch bei WOW streamen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Wenn wir im Rahmen der Dortmund Bremen Prognose eine Tabelle des Jahres 2025 aufstellen, dann stellen wir fest, dass in diesem Match der Vorletzte mit null Punkten und minus fünf Toren den Drittletzten mit nur einem Punkt und minus vier Toren empfängt.

Dortmund vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Brandt, Groß, Can, Nmecha, Bynoe-Gittens; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Campbell, Couto, Kabar, Duranville, Reyna, Sabitzer, Adeyemi, Beier

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Jung; Weiser, Stage, Köhn, Schmid, Bittencourt; Grüll, Duksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Alvero, Covic, Kabore, Njinmah, Malatini, Pieper, Burke, Veljkovic

Der direkte Vergleich aus der jüngeren Vergangenheit spricht für Schwarz-Gelb. Die Borussen haben nämlich nur eines der letzten zwölf direkten Duelle in der Bundesliga verloren (7S, 4U). Dennoch würden wir in der jetzigen Konstellation eher den bereits angesprochenen Dortmund Bremen Tipp “Doppelte Chance X2” anspielen.

Bei Quoten von deutlich über 2,00 hat dieser Tipp für uns Value. Von den letzten vier Gastspielen im Signal Iduna Park hat Werder nur zwei verloren (1S, 1U). Mit einer 2,30 liefert der Bookie NEO.bet aktuell die Höchstquote für die “Doppelte Chance X2”. Er hat aktuell auch einen Bonus im Angebot, den ihr zusammen mit vielen anderen Angeboten in unserem Sportwetten Bonus Vergleich findet.

Unser Dortmund - Werder Bremen Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Dem Namen nach sind die Borussen sicherlich der Favorit. Nach den letzten Ergebnissen des BVB würden wir uns allerdings davor hüten, auf einen Heimsieg zu setzen, vor allem bei den geringen Quoten, die es für Wetten auf einen Heimerfolg gibt. Beide Klubs zeichneten sich zuletzt durch Niederlagen und Gegentreffer aus. Sowohl die Borussia als auch Werder kassierten in ihren bisherigen Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr im Schnitt drei Gegentore pro Partie. Da Schwarz-Gelb vornehmlich zu Hause trifft und der SVW den Großteil seiner Treffer in der Fremde erzielt, erwarten wir im direkten Duell einige Tore.