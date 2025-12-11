Dubai Basketball - Bayern München Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2025

SPORT1 Betting 11.12.2025 • 18:00 Uhr Dubai Basketball - Bayern München Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EuroLeague Basketball Wette | Kassiert der deutsche Meister die sechste Europapokal-Pleite in Folge?

Unser Dubai Basketball - Bayern München Sportwetten Tipp zum EuroLeague Basketball Spiel am 12.12.2025 lautet: Eigentlich wollte der FCB ja in dieser internationalen Saison die Playoffs erreichen. Doch im Wett Tipp heute droht dem Team von Gordon Herbert in den Vereinigten Arabischen Emiraten die nächste Pleite.

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der vergangenen Woche in der serbischen Hauptstadt die fünfte Niederlage in Folge in der Basketball EuroLeague kassiert. Damit ist der deutsche Meister auf Rang 18 der Tabelle abgerutscht. Das anvisierte Ziel Playoffs rückt in immer weitere Entfernung.

Am Freitag sind die Männer von Coach Gordon Herbert zu Gast in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Glauben wir den Quoten der Dubai Basketball Bayern München Prognose geht die Misere weiter. Auch wir setzen auf die Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Dubai Basketball Bayern München Wett Tipp heute “Sieg Dubai HC -2,5”.

Darum tippen wir bei Dubai Basketball vs Bayern München auf “Sieg Dubai HC -2,5”:

Die Bayern haben die letzten 5 EuroLeague-Partien alle verloren

Dubai hat 5 von 6 Heimspielen in dieser Saison gewonnen

In den jüngsten 3 Europapokal-Heimpartien haben die “Araber” immer mindestens 90 Punkte erzielt

Dubai Basketball vs Bayern München Quoten Analyse:

Die Dubai Basketball vs Bayern München Quoten der besten Sportwetten Anbieter fallen recht deutlich aus. Das hat einerseits mit dem Heimvorteil der Männer von Jurica Golemas zu tun. Und natürlich spielt die Formkurve des deutschen Meisters auch eine Rolle.

So bekommt ihr nach eurer Bet365 Anmeldung bei dem Bookie für einen Heimsieg gerade mal eine Quote von 1,40. Deutlich bessere Dubai Basketball gegen Bayern München Wettquoten gibt es mit einer 2,90 für einen Erfolg der Gäste.

Dubai Basketball vs Bayern München Prognose: Gelingt dem FCB die Wende?

Dubai Basketball wurde erst 2023 gegründet und sicherte sich ab der Spielzeit 2024/25 für drei Jahre ein Ticket für die Balkan-Liga ABA. Dort spielte der Verein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gleich oben mit. Seit diesem Jahr ist Dubai mit einer fünfjährigen Wildcard auch in der EuroLeague am Start. Trainiert wird das Team vom früheren slowenischen Nationalspieler Jurica Golemac, der schon beim Spitzenklub Ljubljana gearbeitet hat. Im Kader stehen aktuell keine arabischen Profis. Zu den wichtigsten Profis gehören der ehemalige NBA-Profi Justin Anderson sowie der Serbe Filip Petrusev.

Mit sechs Siegen und acht Niederlagen steht Dubai in der EuroLeague aktuell auf Rang 13. Fünf der sechs Pleiten haben die Männer von Coach Golemac auswärts kassiert. Die einzige Heimniederlage war ein 97:109 gegen Tel Aviv. Die letzten drei Spiele in der eigenen Coca-Cola-Arena hat der arabische Verein alle gewonnen und dabei immer mindestens 90 Punkte erzielt. In der Vorwoche setzte es auswärts eine knappe 78:79-Pleite in Bologna. Vor allem in der Offense haben die Hausherren vor dem Heimspiel am Freitag in 10 von 12 Statistiken gegenüber dem FC Bayern die Nase vorne.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hatten die Verantwortlichen des FC Bayern reagiert und mit Spencer Dinwiddie einen gestandenen NBA-Star nach München gelockt. Doch der Neuzugang konnte die hohen Erwartungen bisher noch nicht erfüllen. Der 31-Jährige hat vor allem mit der Konstanz seine Probleme. Dabei ist der deutsche Meister in seiner aktuellen Ergebniskrise mehr denn je auf den US-Profi angewiesen. In der heimischen BBL konnte sich der FCB am vergangenen Spieltag durch ein 83:62 daheim gegen Pokalsieger Syntainics MBC immerhin die Tabellenführung sichern.

Doch hier drehten die Hausherren erst in den letzten zwölf Minuten des Spiels so richtig auf. Im Europapokal wirken die Männer von Coach Gordon Herbert häufig zu ideenlos und hoffen meistens auf Einzelaktionen. In der Vorwoche bei der Pleite zu Gast bei Partizan Belgrad kamen auch 17 Ballverluste und 14 verlorene Rebounds am defensiven Brett hinzu. Das müssen wir beim Dubai Basketball Bayern München Tipp bedenken. So hatte der Gegner 20 Ballbesitze mehr als die Münchner. Spencer Dinwiddie erzielte immerhin 25 Punkte und kann nun fünf Partien in Folge “double digits” verbuchen.

Dubai Basketball - Bayern München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dubai Basketball: 78:79 Bologna (A), 90:89 Paris (H), 82:103 Panathinaikos (A), 95:89 Kaunas (H), 102:86 Roter Stern Belgrad (H)

Letzte 5 Spiele Bayern München: 83:62 Syntainics MBC (H), 85:92 Partizan Belgrad (A), 64:90 Valencia (A), 81:77 Ulm (A), 73:95 Baskonia (A)

Letzte 5 Spiele Dubai Basketball vs Bayern München:

Die bisherige Bilanz zwischen beiden Mannschaften liefert uns für die Dubai Basketball Bayern München Prognose keine zusätzlichen Informationen. Denn am Freitag kommt es zum ersten Aufeinandertreffen.

Wie schon erwähnt war das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zuletzt sehr heim- und offensivstark. Für den Dubai Basketball Bayern München Tipp “Dubai über 88,5 Punkte” zahlt uns Betano eine Quote von 1,98.

Unser Dubai Basketball - Bayern München Tipp: Sieg Dubai HC -2,5

Dubai Basketball hat auch in der “heimischen” Liga mit acht Siegen aus acht Spielen einen tollen Start hingelegt. Damit ist man aktuell in der ABA-League Tabellenführer und als einziger Verein ungeschlagen.

Zudem waren die Männer von Coach Golemac in der EuroLeague bisher sehr heimstark. Auf der Gegenseite ist beim deutschen Meister international aktuell kaum Besserung in Sicht.

So spricht vieles für die nächste Niederlage des FC Bayern. Unser Dubai Basketball Bayern München Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Dubai HC -2,5” mit einer Wettquote bei Bet365 von 1,54.