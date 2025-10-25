Duisburg - Essen Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2025

SPORT1 Betting 25.10.2025 • 18:00 Uhr Duisburg - Essen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wie reagiert der MSV auf die erste Saisonpleite?

Unser Duisburg - Essen Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 26.10.2025 lautet: Bisher durften die Zebra-Fans in allen Heimspielen dieser Saison mehrfach jubeln. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir mehr als nur ein Tor des Gastgebers.

Der 12. Spieltag in der 3. Liga wird an diesem Sonntag mit dem tabellarischen Topspiel abgeschlossen. In unserer Duisburg Essen Prognose kommt es zum Aufeinandertreffen des Spitzenreiters mit dem Sechsten der Tabelle. Die Zebras befinden sich dabei aktuell in einer kleinen Ergebniskrise und drohen, die Tabellenführung zu verlieren.

Zu Hause will der MSV nun die Wende schaffen und in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena stimmten die Resultate bislang auch. Vor allem zeigte sich der Ligaprimus daheim ziemlich treffsicher. Wir entscheiden uns daher für den Duisburg Essen Wett Tipp heute “Duisburg Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,94 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Duisburg vs Essen auf “Duisburg Über 1,5 Tore”:

Saisonübergreifend hat Duisburg in jedem der letzten 7 Liga-Heimspiele mindestens doppelt getroffen.

Essen kassierte in den letzten beiden Auswärtspartien insgesamt 8 Gegentore.

RWE hat ligaweit die drittmeisten Auswärts-Gegentreffer..

Duisburg vs Essen Quoten Analyse:

Trotz der Tabellenkonstellation sehen die Buchmacher, bei denen mittlerweile auch Sportwetten mit Paysafecard weitestgehend zum Standard gehören, den Spitzenreiter nur leicht vorne. Die Duisburg Essen Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen über der Marke von 2,00 und erreichen Höchstwerte bis 2,25.

Für Wetten auf die Gäste darf man aktuell Quoten um 3,00 erwarten. Dass beide Teams treffen, halten die Bookies angesichts diesbezüglicher Duisburg Essen Wettquoten um 1,50 für sehr wahrscheinlich. In Kombination mit der “Doppelten Chance 1X” lassen sich so Quoten über 2,00 generieren.

Duisburg vs Essen Prognose: Heimvorteil spricht für MSV

Am vergangenen Wochenende hat es Duisburg erwischt. Bei stark kriselnden Löwen von 1860 München, die zuvor nur ein Pünktchen aus fünf Partien geholt hatten (1U, 4N) verloren die Zebras, die bis dato als einziges Team noch ungeschlagen waren, mit 1:3 und kassierten damit ihre erste Pleite im elften Drittliga-Spiel dieser Saison.

Es war der bisherige Tiefpunkt schon zuletzt weniger erfolgreicher Wochen. Vor dieser Schlappe hatte der MSV nämlich zweimal in Folge nur remis gespielt und überhaupt nur eine der letzten vier Partien für sich entscheiden können. Trotz des nur einen Sieges an den mittlerweile letzten fünf Spieltagen stehen die Duisburger in der Tabelle noch ganz oben.

Allerdings beträgt der Vorsprung der Mannschaft, die erst zu dieser Saison wieder in die 3. Liga zurückgekehrt ist, nur noch einen Punkt auf Verfolger Cottbus. Zu Hause hofft man nun, wieder in die Erfolgsspur zurückfinden zu können. Daheim kommen die Zebras auf eine starke 4-1-0-Bilanz bei 11:6 Toren, mussten sich aber auch dort zuletzt mit einem Remis begnügen.

Beim 2:2 gegen Hansa Rostock traf der MSV aber auch im saisonübergreifend siebten Liga-Heimspiel doppelt. Weiter zurückblickend gelangen ihm in neun der letzten zehn Heimpartien mindestens zwei Tore, weshalb wir auch in der Duisburg Essen Prognose mehr als nur einen Zebra-Treffer erwarten. Falls ihr den Buchmacher Winamax noch nicht kennt, werft gerne einen Blick auf unsere Winamax Erfahrungen.

Duisburg - Essen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Duisburg: 1:3 1860 München (A), 2:2 Rostock (H), 0:0 Saarbrücken (A), 2:1 Ingolstadt (H), 1:1 Havelse (A)

Letzte 5 Spiele Essen: 1:0 Viktoria Köln (H), 2:2 Aue (A), 3:1 Hoffenheim II (H), 1:6 Waldhof Mannheim (A), 3:0 Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Duisburg vs. Essen: 1:2 (H), 1:4 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 2:2 (H)

Dass wir von mehr als nur einem MSV-Tor ausgehen, liegt aber auch an den Gästen. Die kassierten nämlich in ihren bisherigen fünf Auswärtspartien bereits elf 13 Gegentore und damit im Schnitt 2,6 Gegentreffer pro Auswärtspartie. Nur Ulm (14) und Schweinfurt (17) kassierten bislang in der Fremde mehr Gegentore.

Allein in ihren letzten Auswärtsbegegnungen mussten die Essener acht Gegentreffer hinnehmen. Tiefpunkt war dabei das krachende 1:6 bei Waldhof Mannheim, nachdem RWE in den ersten drei Auswärtsspielen noch starke sieben Punkte geholt hatte, dabei allerdings auch insgesamt fünf Gegentore einstecken musste.

Zum Vergleich: Zu Hause kassierten die Essener in einem Spiel mehr als auswärts gerade einmal sechs Gegentore und stellen damit die geteilt drittbeste Heimdefensive der 3. Liga. Insgesamt kommen sie auf eine positive 5-4-2-Bilanz und haben als Sechster der Tabelle genauso viele Punkte wie der Dritte.

Die Gäste konnten bislang auch an jedem der bisherigen elf Drittliga-Spieltage mindestens ein eigenes Tor erzielen. Mit insgesamt 22 Toren haben sie nur eines weniger als der kommende Gegner, weshalb wir eingangs auch den alternativen Duisburg Essen Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” ins Spiel gebracht haben.

So seht ihr Duisburg - Essen im TV oder Stream:

26. Oktober 2025, 19:30 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Übertragung TV: MagentaSport

Übertragung Stream: MagentaSport

Die 3. Liga ist bei MagentaSport beheimatet. Manche Spiele sind auch in den Dritten Programmen der ARD zu sehen, doch das Topspiel des 12. Spieltags gehört nicht dazu. In diesem Fall kommt ihr also um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

Der direkte Vergleich spricht in der Duisburg Essen Prognose gegen den Spitzenreiter. Der MSV hat nämlich keines der letzten fünf direkten Duelle gewinnen können (2U, 3N). Zuletzt verlor er dreimal in Folge. Negativer Höhepunkt dieser Pleitenserie war das 1:2 im Finale des Landespokals Niederrhein auf heimischem Rasen im Mai dieses Jahres.

Duisburg vs Essen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun; Meuer, Bulic, Symalla, Viet, Sussek; Töpken

Ersatzbank Duisburg: Paris, Tugbenyo, Egerer, Jessen, Noß, Schlicke, Visser, Göckan, Krüger

Startelf Essen: Golz - Kostka, Rios Alonso, Kraulich, Brumme; Gjasula, Moustier, Obuz, Arslan, Mizuta; Safi

Ersatzbank Essen: Wienand, Bazzoli, Bouebari, Hofmann, Kaiser, Janssen, Swajkowski, Aninkorah-Meisel, Müsel

Dass die Zebras am Sonntag wieder verlieren, würden wir allerdings stark anzweifeln. Seit mittlerweile über acht Monaten oder umgerechnet elf Heimspielen sind sie ungeschlagen, weshalb wir bei unserem alternativen Duisburg Essen Tipp auch die “Doppelte Chance 1X” ins Spiel bringen.

Unser Duisburg - Essen Tipp: “Duisburg Über 1,5 Tore”

Als Aufsteiger legte der MSV Duisburg einen bärenstarken Start mit sechs Siegen am Stück hin. In den letzten fünf Partien kam aber nur noch ein weiterer Dreier hinzu und am vergangenen Wochenende gab es dann auch die erste Pleite. Die Formkurve zeigte bei den Zebras zuletzt nach unten, doch zu Hause stimmen die Ergebnisse seit Monaten.

Saisonübergreifend haben die Meidericher in neun ihrer letzten zehn Heimspiele mindestens doppelt getroffen inklusive aller fünf Heimpartien in dieser Spielzeit. Da Essen eine der schlechtesten Auswärts-Defensiven stellt und allein in den letzten beiden Auswärtsbegegnungen acht Gegentore kassierte, halten wir eine Torwette pro Duisburg für die beste Option.