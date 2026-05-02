Duisburg vs Cottbus Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 03.05.2026

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Duisburg vs Cottbus Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 03.05.2026.

In der 3. Liga ist das Rennen um den zweiten direkten Aufstiegsplatz extrem spannend. Cottbus (66 Punkte) liegt vor Essen (64) und Duisburg (63). Der FC Energie und der MSV treffen am 32. Spieltag direkt aufeinander. Können die Lausitzer den Kontrahenten distanzieren? Oder ziehen die Zebras gleich?

Buchmacher Winamax rechnet bei seiner Duisburg vs Cottbus Prognose mit einem engen Duell, sieht die Gäste aber mit einer Siegquote von 2,15 knapp vorne. Ein Dreier der Hausherren wird mit einer 2,45 belohnt. Und die höchsten Duisburg vs Cottbus Quoten gibt es mit einer 3,45 für ein Remis.



Für unseren Wett Tipp auf „Über 2,5 Tore” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,54.

Egal ob Sportwetten Bonus, Wettprogramm, Quoten oder Live-Wetten, Winamax präsentiert sich solide. Alles was ihr über den Bookie wissen müsst, erfahrt ihr in unseren Winamax Erfahrungen. Im Mittelpunkt steht der Winamax Bonus. Auch verraten wir euch, was ihr bei Sportwetten mit Paysafecard Zahlungen beachten müsst.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach drei Siegen am Stück kassierte Duisburg am vergangenen Wochenende ein 1:3 in Aachen. Damit verharrt der MSV auf Rang 4, darf aber trotzdem weiter auf den Durchmarsch hoffen. Am kommenden Spieltag setzt Trainer Dietmar Hirsch wieder auf die Heimstärke seiner Mannschaft. Die Meidericher haben in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren (13S, 4U) und sind mit dieser Ausbeute das beste Heimteam der Liga. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Defensive. Lediglich Osnabrück (28) und Rostock (42) haben weniger Gegentore kassiert als die Duisburger (47). Zehn “Weiße Westen” reichen im Ligavergleich ebenfalls für Platz 3,

Doch auch Energie Cottbus bleibt dank dem 2:0-Auswärtssieg bei Viktoria Köln ein heißer Aufstiegskandidat. Die Männer von Coach Claus-Dieter Wollitz strahlen inzwischen wieder viel Überzeugung aus. Nach dem 0:1 gegen Spitzenreiter Osnabrück hat man mit Siegen wie dem 5:3 gegen Essen und dem Dreier gegen Köln erneut in die Spur gefunden. Dank dem breiten Kader hat der Trainer, trotz einiger Blessuren, für nahezu jede Position Alternativen. Diese Qualität fehlte dem Verein im vergangenen Jahr zum ganz großen Wurf. Auch die Defensive hat sich mit 15 Gegentoren in 16 Spielen der Rückserie gesteigert.

Beide Vereine standen sich schon 19-mal gegenüber. Die Zebras führen die Bilanz mit acht Siegen zu sieben Niederlagen an (4U). Das Hinspiel in der laufenden Drittligasaison war das erste Duell der beiden Vereine seit über zehn Jahren. Die Hausherren führten in Cottbus bis zur 80. Minute mit 2:0. Bis zur 89. Minute konnten die Gäste mit einem Doppelschlag ausgleichen. Der 3:2-Siegtreffer für den FC Energie fiel dann spät in der Nachspielzeit (90.+5). In Duisburg konnte der FCE bisher nur zweimal gewinnen (2U, 5N). Vor 15 Jahren, am 1. März 2011 verloren die Lausitzer ein dramatisches Halbfinale im DFB-Pokal gegen Duisburg mit 1:2.

Duisburg vs Cottbus: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Duisburg vs Cottbus Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,54 bei Winamax ): Die Zuschauer dürfen sich auf Tore freuen. Cottbus stellt mit 68 Toren die drittbeste Offensive der Liga. Zudem erspielt sich der FCE die meisten Großchancen (99) und gibt die meisten Torschüsse pro Spiel ab (5,8). In den jüngsten beiden Duellen zwischen MSV und FCE fielen exakt fünf Tore. Wenn sich beide Teams in Duisburg duelliert haben, hatten bei den jüngsten sechs Aufeinandertreffen die Wetten „Über 2,5 Tore“ und “Beide Teams treffen” immer Erfolg.

Die Zuschauer dürfen sich auf Tore freuen. Cottbus stellt mit 68 Toren die drittbeste Offensive der Liga. Zudem erspielt sich der FCE die meisten Großchancen (99) und gibt die meisten Torschüsse pro Spiel ab (5,8). In den jüngsten beiden Duellen zwischen MSV und FCE fielen exakt fünf Tore. Wenn sich beide Teams in Duisburg duelliert haben, hatten bei den jüngsten sechs Aufeinandertreffen die Wetten „Über 2,5 Tore“ und “Beide Teams treffen” immer Erfolg. Beide Teams treffen ( Quote 1,48 bei Winamax ): So rechnen wir auch nicht mit “Weißen Westen” und müssen dafür bei Winamax mit einer Quote von 1,48 zufrieden sein.

So rechnen wir auch nicht mit “Weißen Westen” und müssen dafür bei Winamax mit einer Quote von 1,48 zufrieden sein. Duisburg über 1,5 Tore ( Quote 2,05 bei Winamax ): Vor allem die Offensive der Hausherren dürfte Gas geben. Duisburg kommt in 17 Heimspielen auf 37 Tore (2,1 Treffer pro Partie). Auch liegt der MSV mit 63 Toren auf Rang 6 im Ligavergleich. Die Zebras müssen den Weg nach vorne suchen, um den Rückstand auf Cottbus in der Tabelle aufzuholen. Kommen die Gastgeber auf mehr als 1,5 Tore, gibt das bei Winamax eine Quote von 2,05.

Vor allem die Offensive der Hausherren dürfte Gas geben. Duisburg kommt in 17 Heimspielen auf 37 Tore (2,1 Treffer pro Partie). Auch liegt der MSV mit 63 Toren auf Rang 6 im Ligavergleich. Die Zebras müssen den Weg nach vorne suchen, um den Rückstand auf Cottbus in der Tabelle aufzuholen. Kommen die Gastgeber auf mehr als 1,5 Tore, gibt das bei Winamax eine Quote von 2,05. Doppelte Chance 1/x (Quote 1,56 bei Winamax): Ein Ergebnistipp bei diesem Spitzenspiel fällt schwer. Doch wenn wir uns für ein Team entscheiden müssen, sehen wir die Zebras aufgrund ihrer Heimstärke etwas vorne. Auch hat Cottbus sechs seiner sieben Pleiten in der Fremde kassiert (9S, 2U). So trauen wir dem MSV mindestens einen Punkt zu.

Am Sonntag steht einiges auf dem Spiel. Dabei müssen beide Teams auf wichtige Spieler verzichten. Das erschwert einen Ergebnistipp. Der MSV will Revanche für das 2:3 im Hinspiel und wird von Anfang an Gas geben. Das öffnet den Gästen im Gegenzug auch einige Räume. So entscheiden wir uns beim Haupttipp für über 2,5 Tore.