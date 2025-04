Düsseldorf - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 5.4.

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 23:00 Uhr Düsseldorf - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verabschiedet sich die Fortuna endgültig aus dem Aufstiegsrennen?

Unser Düsseldorf - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir zwar nicht von einer Pleite der Fortunen aus, einen Sieg sehen wir allerdings auch kritisch. Tore sollte es in diesem Mach jedenfalls geben.

Noch hat die Fortuna Chancen auf den Aufstieg. Diese wurden in den vergangenen Wochen aber immer kleiner und könnten sich nach dem kommenden Zweitliga-Spieltag irgendwo im einstelligen Prozent-Bereich einpendeln. In unserer Düsseldorf Preußen Münster Prognose trauen wir den Gastgebern den Heim-Dreier grundsätzlich zu, eine Absicherung ist nach den letzten Ergebnissen der Fortuna aber keineswegs verkehrt.

Auch, um auf eine vernünftige Gesamtquote zu kommen, entscheiden wir uns diesmal für den Düsseldorf Preußen Münster Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,72 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Preußen Münster auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Düsseldorf hat nur eines der letzten 5 Heimspiele verloren (3S, 1U).

Münster hat nur eines der letzten 5 Auswärtsspiele gewonnen (1U, 3N).

15 der letzten 16 Zweitliga-Partien mit Beteiligung der Fortunen endeten mit 2 oder mehr Toren.

Düsseldorf vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Normalerweise würde man vergleichsweise geringe Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erwarten, wenn die Fortuna auf einen Aufsteiger, der zudem 15. der Tabelle ist, trifft. Die Düsseldorf Preußen Münster Quoten zeichnen jedoch ein etwas anderes Bild. Für Wetten auf einen Dreier von F95 gibt es Quoten bis 2,30.

Demnach sind die Gastgeber nur leichter Favorit. Zum Vergleich: Wer auf die Gäste setzt, der erhält Quoten zwischen 3,15 und 3,30. Grundsätzlich können wir uns einen Sieg der Fortunen vorstellen. Wer sich die hohen Düsseldorf Preußen Münster Wettquoten sichern will, fährt mit zusätzlichem Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus dennoch besser.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Preußen Münster Prognose: Fortuna tut sich erneut schwer

Bis auf einen Punkt hätte Düsseldorf an Platz vier heranrücken können, hätte die Fortuna das Top-Spiel in Kaiserslautern gewonnen. Das Gegenteil ist aber eingetreten und nach der klaren 1:3-Pleite auf dem Betzenberg beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nunmehr fünf Zähler.

Bei noch sieben ausstehenden Partien sind diese fünf Punkte sicherlich noch einholbar. Nach den letzten Auftritten der Fortunen stellt sich allein die Frage, wie realistisch das ist. Mit der Niederlage bei den Roten Teufeln wurden nun drei der letzten vier Partien in der 2. Bundesliga verloren.

Zwischendrin gab es einen glanzlosen 1:0-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Regensburg. Es war gleichzeitig die einzige der letzten 16 Zweitliga-Partien mit Beteiligung von F95, in der es nur einen Treffer gab. In jedem der letzten sechs Heimspiele Fortunas davor hatte es sogar mindestens drei Tore in der Begegnung gegeben.

Mit unserem Düsseldorf Preußen Münster Tipp, der unter anderem auf zwei Tore im Spiel abzielt, sind wir da schon entsprechend vorsichtig. Zu Hause hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune, der nach den letzten Ergebnissen immer weiter in die Kritik gerät, drei der letzten vier Partien für sich entscheiden können (1N).

Düsseldorf - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:3 Kaiserslautern (A), 1:0 Regensburg (H), 1:4 HSV (A), 1:2 Fürth (H), 1:1 Köln

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:1 Braunschweig (H), 1:0 Elversberg (A), 0:1 Nürnberg (H), 0:1 Schalke (A), 2:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Preußen Münster: 0:1 (A), 0:2 (H), 2:1 (A), 1:0 (H), 0:2 (A)

Münster verpasste am vergangenen Spieltag im Abstiegs-Kracher des 15. gegen den 16. einen Heimsieg gegen Braunschweig und musste sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. Bereits nach vier Minuten stand das spätere Endergebnis fest, mit dem es die Preußen versäumten, sich einen Vorsprung von sechs Punkten auf die Löwen aufzubauen.

Stattdessen blieb es beim Vorsprung von lediglich drei Zählern auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Nachdem zuvor fünf Partien mit Beteiligung der diesmaligen Gäste in Folge damit endeten, dass immer nur ein Team treffen konnte, gab es in der Begegnung mit Braunschweig mal wieder Tore auf beiden Seiten.

Außerdem gab es in einem Match des Aufsteigers mal wieder zwei Treffer zu bestaunen, nachdem in seinen drei Zweitliga-Spielen zuvor immer nur ein Tor gefallen ist. Allerdings bestärkt uns auch das, in unserer Düsseldorf vs Preußen Münster Prognose lieber etwas vorsichtig zu sein, was die Anzahl der Tore betrifft.

Auch wenn die Gäste ihr letztes Spiel in der Fremde mit 1:0 in Elversberg gewonnen haben, trauen wir ihnen am Samstag keinen Auswärts-Dreier zu. Vor diesem Erfolg im Saarland waren sie viermal in Folge auf des Gegners Platz sieglos geblieben und hatten drei dieser vier Partien verloren (1U). Insgesamt kommen sie auf nur drei Siege in 13 Auswärtspartien.

So seht ihr Düsseldorf - Preußen Münster im TV oder Stream:

05. April 2025, 13 Uhr, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die 2. Bundesliga ist in der Hand von Sky. Entsprechend bekommt ihr die Spiele aus dem deutschen Unterhaus, mit Ausnahme des Samstagabend-Spiels, das auch im Free-TV bei Sport1 läuft, exklusiv nur dort im TV und Stream zu sehen. Alternativ lässt sich die Begegnung auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, verfolgen.

Der direkte Vergleich hilft uns in unserem Düsseldorf gegen Preußen Münster Tipp nicht wirklich weiter. Das Hinspiel zu Hause hat Münster mit 1:0 gewonnen. Die letzten drei direkten Duelle davor waren allesamt Testspiele in den Jahren 2013 bis 2016.

Düsseldorf vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Bindemann, Hoffmann, Siebert; Fridriksson, Johannesson, Niemiec, Heyer; Schmidt, Appelkamp, Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock, Boller, Brodersen, van Brederode, Savic, Affo, Egouli, Gavory

Startelf Preußen Münster: Schenk - Schad, Scherder, Koulis, Kirkeskov; Pick, Hendrix, Mees, Bazzoli, Lorenz; Batmaz

Ersatzbank Preußen Münster: Behrens, Bouchama, Kyerewaa, Makridis, Kinsombi, Nemeth, ter Horst, Mrowca

Davor wiederum kreuzten die Kontrahenten zuletzt in der Saison 2005/06 die Klingen, als beide damals in der Regionalliga Nord kickten. Entsprechend sind die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich bei unserer Düsseldorf vs. Preußen Münster Prognose nicht sinnvoll verwertbar.

Sinnvoller ist es da schon, wenn ihr euch einen Wettbonus sichert. Aktuell bietet zum Beispiel der Wettanbieter Bwin einen Bonus, der aus einem 100 % Einzahlungsbonus bis zu 100 € besteht. Falls ihr neugierig geworden seid, dann schaut gerne auf unsere eigenständige Seite zum Bwin Sportwetten Bonus.

Unser Düsseldorf - Preußen Münster Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Die letzten Leistungen Düsseldorfs waren vornehm ausgedrückt bescheiden. Es ist die vielleicht letzte Chance der Fortunen, noch einmal in den Aufstiegskampf einzusteigen. Wird die Partie gegen den Aufsteiger nicht gewonnen, könnte der Rückstand auf Rang 3 auf bis zu acht Punkte anwachsen. Wir trauen der Fortuna den Sieg grundsätzlich zu, eine Absicherung halten wir allerdings für notwendig. Die Doppelte Chance sollte unter normalen Umständen greifen, nachdem F95 vier der letzten Heimspiele nicht verloren hat und die Gäste vier der letzten fünf Auswärtspartien nicht gewonnen haben.

Da es zuletzt mit Ausnahme des letzten Matches gegen Regensburg in der Merkur-Spiel-Arena auch regelmäßig mehrere Treffer zu bestaunen gab, halten wir die Erweiterung unserer Doppelten-Chance-Wette um mindestens zwei Tore für angebracht.