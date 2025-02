Eagles - Chiefs Tipp, Prognose & Quoten | NFL Super Bowl

SPORT1 Betting 08.02.2025 • 14:00 Uhr Eagles - Chiefs Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Super Bowl Wette | Schafft Kansas City den dritten Triumph in Serie?

Unser Eagles - Chiefs Sportwetten Tipp zum NFL Super Bowl am 10.02.2025 lautet: Im Wett Tipp heute zum größten Sportevent des Jahres wartet wieder ein enges und spannendes Spiel auf die Football-Fans. Philadelphia darf dabei aber auf die Revanche hoffen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder soweit: Mit dem Super Bowl LIX geht die NFL-Saison zu Ende. Im Caesars Superdome von New Orleans kommt es dabei zur Neuauflage des Super Bowl LVII. Damals im Jahr 2023 hatten die Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles knapp mit 38:35 besiegt.

Dieses Mal wollen die Chiefs mit ihrem dritten Super-Bowl-Sieg in Folge Geschichte schreiben, denn so etwas hat in der NFL noch kein Franchise geschafft. Die Eagles hoffen dagegen im fünften Endspiel auf ihren zweiten Sieg. Umso spannender gestalten sich die Super Bowl Sieger Quoten . In unserer Eagles Chiefs Prognose hat das Team aus Philly ganz gute Chancen.

Denn wir setzen mit einer Quote von 1,52 bei Betano auf den Eagles Chiefs Wett Tipp heute “Sieg Eagles HC +4,5”.

Darum tippen wir bei Eagles vs Chiefs Super Bowl auf “Sieg Eagles HC +4,5”:

Die Eagles haben nach Yards per Game, Pass Yards per Game und Points per Game eine Top-2-Defense

Die zweitbeste Rushing Offense mit Hurts und Barkley trifft auf eine schwache Run Defense (Platz 22)

Philly hat in den letzten 16 Spielen einen Turnover Margin von plus 27

Eagles vs Chiefs Quoten Analyse:

Die Eagles vs Chiefs Quoten bieten uns keine allzu große Hilfestellung. Denn ein klarer Favorit ist bei den Buchmacher Vorhersagen der Super Bowl (2025) nicht zu erkennen. Für einen erneuten Sieg von Kansas City bekommt ihr Quoten im Schnitt von knapp über 1,80.

Doch auch für einen Erfolg von Philadelphia haben die Wettanbieter ohne Steuer , von denen euch immer mehr Sportwetten mit Apple Pay ermöglichen, lediglich Eagles gegen Chiefs Wettquoten zwischen 1,94 und 2,00 parat.

Eagles vs Chiefs Super Bowl Prognose: Wer holt sich die Vince-Lombardy-Trophy?

Die Eagles zogen mit einer Bilanz von 14-3 in die Playoffs ein. Vor allem nach der Bye-Week in Woche 5 hatte sich das Team gesteigert. Nimmt man die Postseason-Siege gegen die Commanders (55:23), die Rams (28:22) und die Packers (22:10) mit dazu, steht Philadelphia bei den letzten 16 Partien bei einer Bilanz von 15-1. In diesem Zeitraum gewann Philly seine Spiele mit einem durchschnittlichen Vorsprung von 13,8 Punkten und kam dabei auf einen Turnover Margin von plus 27. In der Regular Season hatten die Männer von Coach Nick Sirianni die beste Defense nach Yards per Game und bei Pass Yards per Game.

Bei den Points per Game reichte es auch für den zweiten Rang. Da das Run Game nicht nur aus Running Back Saquon Barkley besteht, sondern auch aus Quarterback Jalen Hurts, reichten in der Offense 179,3 Yds/Game für die zweitbeste Ausbeute der NFL. Vor allem QB Hurts, der schon im Super Bowl LVII auf 304 Yards durch die Luft, 70 Yds auf dem Boden und 4 TDs kam, hat sich noch mal gesteigert. In den vergangenen Jahren hatte Hurts oft große Probleme gegen den Blitz, doch in der regulären Saison 2024 war der Philly-QB mit einem QBR von 94,5 der beste Spielmacher gegen den Blitz. Seit vier Monaten ist Hurts gegen den Blitz auch ohne Interception. Diese Statistik spricht für unseren Eagles Chiefs Tipp.

Die Chiefs sind und bleiben in der NFL das Maß aller Dinge. Dabei haben die Männer von Coach Andy Reid trotz einer Bilanz von 15-2 keine wirklich überzeugende Saison gespielt. Viele der Siege kamen nur sehr knapp und glücklich zustande. Kansas City musste sich dabei einige Male auf 4th-down-Stops, knapp verfehlte Field Goals, geblockte Kicks und gedroppte Snaps verlassen, doch am Ende steht KC zum fünften Mal in den letzten sechs Spielzeiten im Super Bowl. Der Titelverteidiger hat in dieser Saison immer einen Weg gefunden, die knappen Spiele für sich zu entscheiden, was in der Eagles vs Chiefs Prognose natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte.

Wenn benötigt, sprangen Spieler wie Patrick Mahomes (1TD, 245 Yds über die Luft, 43 Yds und 2 TDs am Boden im AFC Championship Game gegen die Bills) oder Travis Kelce (117 Yds und 1 TD im Playoff-Spiel gegen die Texans) in die Bresche. Der Erfolg gegen die Bills war der 15. Sieg in Folge in einem One-Score-Game. In den Regular-Season-Stats konnte aber nur die Defense mit drei Platzierungen in den Top 10 überzeugen. Die Offense war dagegen nur Mittelmaß. Probleme bekommen die Chiefs, wenn QB Mahomes den Ball nicht schnell wegbekommt. Hält der Spielmacher das Ei im Schnitt 2,79 Sekunden oder weniger, steht KC dafür bei einer Bilanz von 30-1.

Eagles - Chiefs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 55:23 Commanders (H), 28:22 Rams (H), 22:10 Packers (H), 20:13 Giants (H), 41:7 Cowboys (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs: 32:29 Bills (H), 23:14 Texans (H), 0:38 Broncos (A), 29:10 Steelers (A), 27:19 Texans (H)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Chiefs: 21:17 (A), 35:38 (H), 30:42 (H), 20:27 (A), 16:26 (H)

Für unseren Eagles gegen Chiefs Tipp schauen wir natürlich auch auf den direkten Vergleich. Diese Paarung gab es bisher in der NFL erst elfmal. Zwischen 1972 und 2009 konnten die Eagles vier der ersten sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden (2N). In den fünf Kräftemessen seit 2013 kam dann für Philadelphia nur noch ein Erfolg dazu (4N).

Dieser Sieg stammt aus der Regular Season 2023. In Week 11 gewann Philly damals mit 21:17 im Arrowhead Stadium. Zuvor gab es wie schon erwähnt die knappe Niederlage im Super Bowl LVII. Damals hatten die Eagles aber noch nicht so einen Running Back wie Saquon Barkley. Der 27-Jährige könnte in diesem Endspiel den Unterschied ausmachen.

Denn Barkley kam alleine in der Regular Season auf 2005 Yds Rushing und 13 Touchdowns. In den drei Playoff-Partien kamen noch mal 442 Yards und fünf TDs dazu. Auch bei unserer Eagles vs. Chiefs Prognose müssen wir den RB auf dem Zettel haben.

Generell lohnt sich ein Blick auf die spannenden Buchmacher Vorhersagen der Super Bowl (2025) .

Unser Eagles - Chiefs Tipp: Sieg Eagles HC +4,5

Ab 00:30 Uhr (MEZ) schaut die Sportwelt in der Nacht auf Montag nach New Orleans. Die Eagles haben dieses Mal ein besseres Team als im Super Bowl vor zwei Jahren. Vor allem, da RB Barkley im offenen Feld einfach nicht zu stoppen ist. Zusammen mit den Runs von QB Hurts kann Philly somit das Spiel und das Run Game kontrollieren.

Die Rush Defense von KC kam in der Regular Season mit 105,3 Yds per Game nur auf Rang 22. Auf der Gegenseite gilt mal wieder der altbekannte Satz: “Offense wins Games, Defense wins Championships”.

Philadelphia hat mit seinem Pass-Rush und seiner Secondary klare Vorteile im Duell mit dem Titelverteidiger. In der Postseason forcierte die Philly-Defense zehn Turnover, während die Offense ohne Ballverlust blieb.

Außerdem dürften die Männer von Coach Sirianni Gegenspieler Travis Kelce im Griff haben, denn in der regulären Saison haben die Eagles die wenigsten Yards der Liga an Tight Ends abgegeben (591).

Natürlich ist Kansas City mit Pat Mahomes und unter Coach Andy Reid in der Post Season eigentlich kaum zu schlagen. So gehen wir es etwas vorsichtiger an und geben dem NFC-Champion einen kleinen virtuellen Vorsprung mit.