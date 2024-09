Eagles - Falcons Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 16:00 Uhr Eagles - Falcons Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Hat sich Atlanta von der Auftaktpleite erholt?

Unser Eagles - Falcons Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 17.09.2024 lautet: „Captain Kirk“ Cousins musste in Week 1 eine Bruchlandung hinnehmen. Doch auch der Wett Tipp heute zu Gast in Philadelphia verspricht nicht wirklich Besserung für die Falcons.

Die Offseason hatte in Atlanta für eine große Aufbruchstimmung gesorgt. Für viele Fans und Experten waren die Falcons mit dem neuen QB Kirk Cousins die Favoriten in der NFC South und durften somit auch auf die Playoffs hoffen. Doch die gute Laune in Georgia bekam mit der 10:18-Heimpleite in Week 1 gegen die Steelers einen kräftigen Dämpfer verpasst. Nun droht den Männern von Head Coach Raheem Morris ein 0-2-Start, denn im Monday Night Game von Week 2 ist man in der Eagles Philadelphia Prognose bei den Eagles zu Gast.

Deshalb spielen wir den Eagles Falcons Wett Tipp heute auf „Sieg Eagles HC -3,5″ mit einer Quote von 1,52 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Eagles vs Falcons auf „Sieg Eagles HC -3,5″:

Jalen Hurts kommt daheim auf eine Bilanz von 18-8 als Starter

Philadelphia gewann 4 der letzten 5 Duelle gegen die Falcons

Die Falcons beendeten die Saison 2023 mit 7-10, die Eagles erreichten die Playoffs

Eagles vs Falcons Quoten Analyse:

Wenig überraschend sind die Hausherren bei den Eagles Falcons Quoten die klaren Favoriten. Der Spread für die Gastgeber liegt bei minus 6,5 Punkten. Für das Punkte-„Über/Unter“ wurde ein Wert von 48 Zählern festgesetzt.

So gibt es für einen Sieg der Gastgeber Siegquoten von 1,36. Bei den besten Buchmachern bekommt ihr dagegen für einen Erfolg der Gäste Eagles vs. Falcons Wettquoten im Schnitt von 3,38.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Falcons Prognose: Wer stoppt Barkley?

Die Eagles haben das erste Spiel der neuen NFL-Saison in Brasilien gegen die Green Bay Packers mit 34:29 gewonnen. Geprägt wurde die Partie durch widrige Platzverhältnisse, was für ein chaotisches Spiel sorgte. Auch Philly-Quarterback Jalen Hurts hatte einige Probleme und leistete sich zwei frühe Turnover. Verlass war dafür auf Neuzugang Saquon Barkley, der mit drei Touchdowns (2 auf dem Boden, 1 durch die Luft) der überragende Mann auf dem Platz war.

Kurz vor dem Ende hatte Philadelphia Glück, dass Barkley einen weiteren Fumble von Hurts sichern konnte. Für den Spielmacher der Eagles war es das sechste Spiel mit mehreren Ballverlusten seit Beginn der vergangenen Saison. Nur Tua Tagovailoa und Joshua Dobbs (je 7) stehen hier noch schlechter da. Dafür sah der Quarterback, der im Vorjahr gegen den Blitz große Probleme hatte, mit 91 Yards (6 von 8) und einem Touchdown in dieser Kategorie viel besser aus. Mit Ausnahme von einem Drive konnte auch die Defense beeindrucken.

Auf dem Papier haben die Falcons mit Spielern wie Bijan Robinson, Drake London und Kyle Pitts ein Top-Waffenarsenal. Zudem hat man in der Offseason auch die Defense verstärkt. Doch in Week 1 daheim gegen die Steelers lief bei Atlanta noch nicht wirklich viel zusammen. Zur Halbzeit führte man immerhin noch mit 10:9. Im zweiten Durchgang kamen aber nur noch 51 Yards dazu. Der neue Nummer-1-QB Kirk Cousins, der seit seinem Achillessehnenriss in Woche 8 der Vorsaison nicht mehr gespielt hatte, wirkte noch ziemlich eingerostet.

So kam „Captain Kirk“ in den letzten beiden Vierteln gerade mal noch auf 19 Yards (3 von 8), eine Interception und einen Fumble. Die Offense konnte das System des neuen Offensive Coordinators Zac Robinson noch nicht umsetzen. Über die Hälfte der Spielzüge wurden aus dem Pistol-Set herausgespielt. Dabei hatte Cousins in seiner Karriere noch nie mehr als zehn Snaps pro Partie in dieser Formation absolviert. So kam der Quarterback hier auch nur auf 15 Yards (2 von 4) und eine Interception. Dafür spielte die Defense der Falcons besser als erwartet.

Eagles - Falcons Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 34:29 Packers (H), 3:26 Vikings (H), 14:13 Patriots (A), 16:13 Ravens (A), 9:32 Buccaneers (A)

Letzte 5 Spiele Falcons: 10:18 Steelers (H), 0:31 Jaguars (H), 12:13 Ravens (A), 13:20 Dolphins (A), 17:48 Saints (A)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Falcons: 32:6 (A), 20:24 (A), 18:12 (H), 15:10 (H), 24:15 (H)

Die Eagles liegen im Vergleich gegen die Falcons mit 21-15-1 vorne. In Philadelphia können die Hausherren bei dieser Paarung eine 12-6-1-Führung vorweisen. Das letzte Duell wurde 2021 in Atlanta ausgetragen.

Damals siegte Philly klar mit 32:6. Dabei warf Jalen Hurts drei TDs. Gelingt das dem QB der Hausherren auch in Week 2 der Saison 2024 im Eagles Falcons Tipp, bekommt ihr dafür in der Bet365 App eine hohe Wettquote von 5,25.

Unser Eagles Falcons Tipp: Sieg Eagles HC -3,5

Die Eagles hatten eine Pause von zehn Tagen, um sich von den Reisestrapazen zu erholen. Das dürfte genügen. Die Fans im Lincoln Financial Field dürfen sich nun auf das Heimdebüt von Saquon Barkley in der Eagles Falcons Prognose freuen, der auch sicher gegen Atlanta ein Faktor sein wird. Zudem wird sich Hurts nicht erneut drei Turnover leisten. So wartet auf die Secondary von Atlanta viel Arbeit. Diese hatte schon gegen einen schwachen Justin Fields einige Probleme. So wird der Philly-QB wohl nicht zu sehr unter Druck geraten.