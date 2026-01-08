Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: Prognosen, Wett-Tipps und Quoten | Bundesliga am 09.01.2026

SPORT1 Betting 08.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Frankfurt vs Dortmund Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 09.01.2026.

Die Fußball-Fans dürfen sich freuen. Die Winterpause in der Fußball-Bundesliga ist schon wieder zu Ende. Zum Auftakt wartet am Freitagabend, den 09.01.2026, ein echtes Spitzenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.

In diesem Duell zweier Champions-League-Anwärter deutet vieles auf eine enge Partie hin, bei der ein Unentschieden eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Die aktuellen Frankfurt vs Dortmund Quoten spiegeln ein ausgeglichenes Match wider, auch wenn die Gäste leicht favorisiert sind.

Unsere Frankfurt vs Dortmund Prognosen basieren auf einer detaillierten Analyse beider Teams. Unser Hauptaugenmerk liegt auf einem torreichen Spiel, weshalb wir bei Winamax mit einer Quote von 1,92 den Tipp „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ empfehlen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Borussia Dortmund spielt mit 32 Punkten aus 15 Partien die beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren und hat erst eine einzige Niederlage (gegen Bayern München) hinnehmen müssen. Dies unterstreicht, warum die Frankfurt vs Dortmund Quoten leicht in Richtung der Gäste ausschlagen.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat sich defensiv enorm stabilisiert und stellt die zweitbeste Abwehr der Liga. Gleichzeitig zeigt der BVB mit dem dritthöchsten „Field Tilt“ der Liga, dass er das Spielgeschehen gerne in die gegnerische Hälfte verlagert.

Eintracht Frankfurt hat seinerseits nur eines der letzten neun Bundesliga-Spiele verloren und ist besonders zu Hause schwer zu bezwingen. Die Spiele der SGE sind mit durchschnittlich 4,0 Toren pro Partie ein echtes Spektakel – nur die Bayern bieten mehr.

Allerdings lässt die riskante, hochstehende Spielweise von Trainer Dino Toppmöllers Team den Gegnern auch Räume für Konter, was sich in der zweithöchsten Anzahl an Gegentoren in der Liga widerspiegelt.

Die jüngsten Frankfurt vs Dortmund Team-News zeigen zudem, dass die Eintracht in der Offensive verletzungsbedingt umstellen muss. Sechs der letzten zehn Duelle in Frankfurt endeten unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung untermauert.

Frankfurt vs Dortmund: Wett-Tipps für das Top-Duell

Für diese spannende Begegnung haben wir verschiedene Wettmöglichkeiten analysiert. Unsere Frankfurt vs Dortmund Prognosen führen zu drei interessanten Optionen, die auf den Stärken und Schwächen beider Mannschaften basieren.

Unentschieden ( Quote 3,70 bei Winamax ): Eine Punkteteilung scheint bei diesem Duell sehr realistisch. Dortmund hat drei seiner acht Auswärtsspiele unentschieden gespielt, und auch bei der Eintracht endeten fünf der letzten elf Pflichtspiele mit einem Remis. Hinzu kommt die bemerkenswerte historische Bilanz: Sechs der letzten zehn Aufeinandertreffen im Deutsche Bank Park fanden keinen Sieger. Eine Wette auf ein Unentschieden wird bei Winamax mit einer attraktiven Quote von 3,70 angeboten.

Eine Punkteteilung scheint bei diesem Duell sehr realistisch. Dortmund hat drei seiner acht Auswärtsspiele unentschieden gespielt, und auch bei der Eintracht endeten fünf der letzten elf Pflichtspiele mit einem Remis. Hinzu kommt die bemerkenswerte historische Bilanz: Sechs der letzten zehn Aufeinandertreffen im Deutsche Bank Park fanden keinen Sieger. Eine Wette auf ein Unentschieden wird bei Winamax mit einer attraktiven Quote von 3,70 angeboten. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,92 bei Winamax ): Die Bundesliga ist für ihre torreichen Spiele bekannt, und diese Partie dürfte keine Ausnahme sein. Frankfurts Heimspiele sind fast immer ein Garant für Tore, während Dortmund in den letzten zehn Auswärtsspielen stets getroffen, aber auch nur selten eine weiße Weste bewahrt hat. Auch die direkte Bilanz spricht für diesen Tipp: In zehn der letzten elf Duelle in Frankfurt trafen beide Teams. Die Quote für diese Kombination liegt bei 1,92.

Die Bundesliga ist für ihre torreichen Spiele bekannt, und diese Partie dürfte keine Ausnahme sein. Frankfurts Heimspiele sind fast immer ein Garant für Tore, während Dortmund in den letzten zehn Auswärtsspielen stets getroffen, aber auch nur selten eine weiße Weste bewahrt hat. Auch die direkte Bilanz spricht für diesen Tipp: In zehn der letzten elf Duelle in Frankfurt trafen beide Teams. Die Quote für diese Kombination liegt bei 1,92. Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore (Quote 2,00 bei Winamax): Eine pragmatische Alternative ist die “Doppelte Chance” zugunsten des BVB, kombiniert mit einer Wette auf weniger als 3,5 Tore. Dortmunds starke Defensive und die Tatsache, dass Spiele direkt nach der Winterpause oft einen etwas langsameren Rhythmus haben, stützen diese Annahme. In den letzten beiden Saisons endeten sechs von neun Partien nach der Pause mit maximal drei Toren. Diese Wette bietet eine solide Quote von 2,00.

