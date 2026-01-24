Elversberg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2026

SPORT1 Betting 24.01.2026 • 18:00 Uhr Elversberg - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Trifft der SVE erstmals gegen Bochum?

Unser Elversberg - Bochum Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.01.2026 lautet: Ebenso wie zum Jahresauftakt nehmen beide Mannschaften im Wett Tipp heute an einer torreichen Begegnung teil.

Viele direkte Duelle hat es zwischen diesen beiden Vereinen im Vorfeld noch nicht gegeben. Nur zwei Partien trugen der SVE und der VfL bisher gegeneinander aus - beide Begegnungen gewann Bochum ohne Gegentor (2:0, 1:0). Die Sportwetten Anbieter zeigen sich davon im Quotenvergleich unbeeindruckt.

Als eines der vier erfolgreichsten Heimteams dieser Saison wird die Auswahl von Vincent Wagner sogar leicht bevorzugt. Eine Niederlage hat der Tabellenzweite zu Hause in dieser Saison noch nicht kassiert (3S, 3U). Dafür verloren die Saarländer zum Jahresauftakt mit 2:3 gegen Nürnberg.

Überholt wurden sie vom Tabellendritten aus Darmstadt jedoch nicht - dem VfL sei Dank. Bochum sicherte sich zum Rückrunden-Auftakt einen Zähler am Ende einer rasanten Partie gegen die Lilien (3:3). Unser Elversberg vs. Bochum Wett Tipp heute geht in eine ähnliche Richtung. Bei bet365 favorisieren wir eine Quote von 1.80 für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.Mit einer Anmeldung bei bet365 erhaltet ihr automatisch die Berechtigung für den bet365 Angebotscode.

Ihren miserablen Saisonstart werden die Gäste wohl nicht mehr aufholen. Seit Uwe Rösler das Traineramt übernommen hat, ist der Bundesliga-Absteiger dennoch eines der besten Teams im deutschen Unterhaus - das macht die Elversberg gegen Bochum Prognose richtig spannend. Der 57-Jährige begleitete den VfL aus der Abstiegszone heraus und holte 19 Punkte aus zehn Zweitliga-Paarungen. Nur Schalke (20) ist in diesem Zeitraum erfolgreicher gewesen.

Zuletzt kehrten die Gäste von vier aufeinanderfolgenden Zweitliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage zurück (2S, 2U). Eine bemerkenswerte Leistung im Vergleich zu den bis dato fünf absolvierten Gastauftritten, die allesamt verloren wurden. Hinzu kommen in der Fremde vier weiße Westen in Serie (wettbewerbsübergreifend).

Den 19. Spieltag werden die Rösler-Schützlinge laut unserer Elversberg vs. Bochum Prognose jedoch nicht ohne Gegentreffer beenden. Zu sehr fallen die zweitmeisten erwartbaren Gegentore im deutschen Unterhaus ins Gewicht (32,6 xGA).

Gestärkt sehen wir unsere Wett-Empfehlung auch durch die hohe Trefferrate des Bundesliga-Absteigers. Seit dem neunten Spieltag erzielte kein anderer Zweitligist mehr Saisontore als der Tabellenelfte (18, genauso viele wie Darmstadt).

Elversberg vs. Bochum: Wett Tipps für die Partie

Beruhend auf den zuletzt gezeigten Leistungen und den tiefergehenden Statistiken haben wir mehrere Wetten herausgesucht, die ergänzend zu unserem Elversberg vs. Bochum Tipp anvisiert werden können.

Elversberg Über 1,5 Tore (Quote 1,77 bei bet365): Keine andere Zweitliga-Offensive ist in der laufenden Spielzeit erfolgreicher gewesen als die Mannschaft aus dem Saarland (33 Tore in 18 Spielen). Gestützt wird die daraus abgeleitete Qualität im Angriffsspiel des SVE durch die zweitmeisten erwartbaren Treffer im deutschen Unterhaus (33,2 xG). Des Weiteren erzielte die Auswahl von Vincent Wagner durchschnittlich 2,0 Tore pro Heimspiel. Die Elversberg vs. Bochum Quote von 1.77 wirkt ziemlich einladend.

Bochum Über 1,5 Tore (Quote 2.50 bei bet365): Noch mehr Value findet ihr für zwei Treffer des VfL. Wie bereits erwähnt, hat seit dem neunten Spieltag kein Team häufiger über einen Treffer gejubelt als der Bundesliga-Absteiger (18). Darüber hinaus zählt die Rösler-Offensive ebenfalls zu den fünf stärksten erwartbaren Angriffen der 2. Bundesliga (31,0 xG).

Über 3,5 Tore (Quote 2,50 bei bet365): Passend zu den beiden vorangegangenen Wett-Alternativen könnt ihr auf mindestens vier Treffer im dritten Pflichtspiel-Duell dieser beiden Vereine setzen. Beide Mannschaften nahmen bei ihrem jeweiligen Rückrunden-Auftakt an einer Partie mit fünf oder mehr Treffern teil - beide erzielten mindestens zwei Treffer. Ebenso ließen Elversberg und Bochum je drei Gegentreffer zu.

Standards könnten in diesem Aufeinandertreffen eine entscheidende Rolle einnehmen. Elversberg und Bochum erzielte ligaweit die meisten Treffer nach einem Eckball (je 6). Außerdem jubelte nur Bielefeld über mehr Tore nach einem ruhenden Ball als die SVE (11).