Elversberg - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 10.05.25

Unser Elversberg - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Elversberg steht sensationell auf Rang 3 und will den Relegationsplatz nicht mehr hergeben. Sogar Platz 2 ist mit drei Punkten Rückstand nicht ausgeschlossen. Im Wett Tipp heute treffen zumindest beide Teams.

Die Spannung steigt, wenn Elversberg am 10. Mai 2025 in der Ursapharm-Arena auf Eintracht Braunschweig trifft. Dieses Duell am 33. Spieltag der 2. Bundesliga verspricht ein packendes Spiel zu werden.

Elversberg, aktuell auf Platz 3 mit 52 Punkten, hat den Aufstieg fest im Blick. Der Rückstand auf Platz 2 und den direkten Aufstieg beträgt nur drei Punkte, doch auch der Relegationsplatz wäre schon ein großer Erfolg. Braunschweig kämpft hingegen auf Platz 15 mit 35 Punkten um den Klassenerhalt. Ein Punkt in der Elversberg Braunschweig Prognose könnte schon für den Verbleib in der Liga reichen.

Elversberg geht als Favorit ins Rennen, doch Braunschweig hat in den letzten Spielen ebenfalls gezeigt, dass sie gefährlich sein können und blieben zuletzt wie die SVE sechs Spiele in Folge ungeschlagen.

Daher lautet unser Elversberg Braunschweig Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Braunschweig auf “Beide Teams treffen”:

Die SVE kam in den letzten 5 Partien auf eine hohe Torquote von 2,80 Toren pro Spiel.

Obwohl Braunschweig noch gegen den Abstieg spielt, gelangen in den letzten 5 Spielen 2,40 Treffer pro Spiel.

Beide Teams in unserem Elversberg Braunschweig Tipp sind seit jeweils sechs Partien ungeschlagen.

Elversberg vs Braunschweig Quoten Analyse:

In dieser spannenden Begegnung zwischen Elversberg und Braunschweig tendieren wir zur Wette “Beide Teams treffen: Ja”. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie offensiv stark sind, aber auch anfällig für Gegentore. Elversberg erzielte in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 2,80 Tore, während Braunschweig 2,40 Tore pro Spiel erzielte. Beide Teams haben in den letzten Spielen auch nur jeweils ein Mal zu Null gespielt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass beide Mannschaften treffen werden. Für den Heimsieg der SVE gibt es in den Sportwetten Apps nur Elversberg Braunschweig Quoten von 1,54.

Traut ihr Braunschweig ein Unentschieden zu, dann könnt ihr schon hohe Werte von 4,20 abstauben. Geht ihr sogar davon aus, dass sich der BTSV am Ende durchsetzt und damit den Klassenerhalt fixiert, dann winken euch Elversberg vs. Braunschweig Wettquoten in Höhe von 4,60. Mit einem Sportwetten Bonus könnt ihr euer Risiko reduzieren.

Elversberg - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:1 Nürnberg (A), 1:1 Paderborn (A), 1:1 Düsseldorf (H), 3:1 Hannover (A), 6:0 Regensburg (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:2 Düsseldorf (H), 1:1 Regensburg (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 4:2 HSV (A), 3:2 Paderborn (H).

Letzte Spiele Elversberg vs. Braunschweig: 3:0 (A), 0:5 (A), 3:0 (H).

Unser Elversberg - Braunschweig Tipp: Beide Teams treffen

Die SVE und die Eintracht sind zwar in unterschiedlichen Tabellen-Regionen zu finden, haben in der Elversberg gegen Braunschweig Prognose aber beide starke Offensiven, die ein torreiches Spiel erwarten lassen. Für beide Teams geht es zudem um sehr viel - für Elversberg um den Aufstieg, für Braunschweig um den Klassenerhalt.