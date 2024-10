Elversberg - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 05.10.

Unser Elversberg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Die Gastgeber haben in dieser Saison schon mehrfach für eine Überraschung gesorgt. Im Wett Tipp heute trauen wir der SVE mehr als nur einen Treffer zu.

Markus Anfang und die Roten Teufel brauchen einen Neuanfang. Kaiserslautern ist seit vier Zweitliga-Partien sieglos (2U, 2N) und kassierte in diesem Zeitraum insgesamt neun Gegentore. In unserer Elversberg Kaiserslautern Prognose greifen wir diese Tendenz auf, auch wenn der FCK am letzten Spieltag ohne Gegentor geblieben ist (0:0 vs. Regensburg).