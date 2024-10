Empoli - Napoli Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 23:00 Uhr Empoli - Napoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Ist das vierte torlose Heimspiel unumgänglich?

Unser Empoli - Napoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.10.2024 lautet: Antonio Conte und Romelu Lukaku sind beim SSC Neapel zum dritten Mal in ihrer Karriere vereint. Im Wett Tipp heute steht aber die andere Seite des Feldes im Vordergrund.

Eine Empoli Napoli Prognose muss zwingend etwas mit den beiden Defensivreihen zu tun haben. Beide Mannschaften zogen sich nach über 50 Prozent ihrer Liga-Spiele die Weiße Weste über. Im direkten Duell gab es während der letzten vier Aufeinandertreffen immer eine Mannschaft ohne Torerfolg.

Dabei standen zwei Optionen zur Auswahl. Letztlich haben wir uns für den Empoli Napoli Wett Tipp heute die höhere Quote entschieden. Gemeinsam mit dem Bet365 Bonus spielen wir eine Wettquote von 2,10 bei Bet365 auf „Empoli Unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Empoli vs Napoli auf „Empoli Unter 0,5 Tore“:

Beide Mannschaften beendeten 4 von 7 Liga-Spielen ohne Gegentor.

Alle 3 bisherigen Heimspiele von Empoli endeten mit 0:0.

Neapel erlaubte nur 6,3 erwartbare Gegentore (2.).

Empoli vs Napoli Quoten Analyse:

Den ganz großen Deal findet in den Empoli Napoli Quoten der besten Wettanbieter zwar nicht, dafür aber immerhin Siegquoten bis 1,70 für den aktuellen Tabellenführer aus Neapel.

Von einem Teil der Empoli Napoli Wettquoten solltet ihr euch in jedem Fall fernhalten. Ein Sieg der Gastgeber bringt zwar den 5,60-fachen Gewinn ein, ist nach aktuellem Stand aber keine vielversprechende Option.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Napoli Prognose: Das neue Neapel

Erst vor zwei Jahren feierten die Partenopei den Scudetto, holten in der Spielzeit 2022/2023 satte 90 Zähler und waren eine der dominantesten Ballbesitz-Mannschaften im europäischen Spitzenfußball (62 Prozent Ballbesitz).

Die anschließende Spielzeit glich einem Trauerspiel, weshalb die aktuell herausragende Form der Gäste ein wenig überraschen mag. Anders als in der Meistersaison steht an der Seitenlinie nun Antonio Conte. Der Italiener lässt völlig anderen, bis jetzt aber äußerst erfolgreichen Fußball spielen.

Dafür konnte und wollte Conte nicht auf die speziellen Fähigkeiten von Romelu Lukaku verzichten. Nachdem der bullige und gleichzeitig schnelle Mittelstürmer bereits bei Chelsea und Inter für den italienischen Trainer auflief (97 Spiele, 66 Tore, 18 Torvorlagen), sind die beiden beim SSC wieder vereint.

Bis jetzt zahlt sich die Gemeinschaft aus. In sieben Liga-Spielen hatte Lukaku seine Füße bei sieben Treffern direkt im Spiel (3 Tore, 4 Torvorlagen). Die Extraschichten aus der Vorbereitung sind deutlich zu erkennen - wohl auch im Empoli Napoli Tipp.

Empoli - Napoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:2 Lazio Rom (A), 0:0 Florenz (H), 2:1 Turin (A), 2:0 Cagliari (A), 0:0 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Napoli: 3:1 Como (H), 2:0 Monza (H), 5:0 Palermo (H), 0:0 Juventus (A), 4:0 Cagliari (A).

Letzte 5 Spiele Empoli vs. Napoli: 1:0 (H), 1:0 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 3:2 (H).

Das Angriffsspiel der Partenopei ist aber nur als Komplementärstück zur sonstigen Spielweise zu sehen. Conte will effektiv und zielstrebig spielen lassen, verzichtet daher gerne auf unnötigen Ballbesitz (47,6 Prozent), wie die Empoli vs. Napoli Prognose ergibt.

Das eigene Tor des Tabellenführers wird aktuell von Empoli-Neuzugang Elia Caprile gehütet, der nach der Verletzung der eigentlichen Nummer 1 in zwei von drei Partien kein Gegentor zugelassen hat.

Stabilität ist der maßgebende Faktor im Spiel der Conte-Elf und auf jeden Fall vorhanden. Napoli kassierte in sieben Liga-Spielen erst fünf Gegentore, ließ nur 6,3 erwartbare Gegentore (2.) sowie 17 Schüsse aufs Tor (2.) zu.

Auswärts ging der erste Auftritt nach hinten los (0:3 vs. Hellas Verona). Im Anschluss holte SSC aber vier von sechs möglichen Zählern in der Ferne und blieb in beiden Auftritten ohne Gegentor.

Das größte Fragezeichen dieser Begegnung steht hinter dem Angriff der Gastgeber. In drei Heimspielen von Empoli ist noch kein einziger Treffer gefallen. Nachdem ihr euch bei Bet-at-home angemeldet habt, solltet ihr daher die Quote von 9,00 für den Empoli Napoli Tipp „Unter 0,5 Tore“ im Spiel zumindest in Erwägung ziehen.

So seht ihr Empoli - Napoli im TV oder Stream:

20. Oktober 2024, 12.30 Uhr, Stadio Carlo Castellani, Empoli

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ebenso wie Neapel lebt Empoli von der enormen Qualität im hinteren Bereich des Feldes. Trainer Roberto D‘Aversa hat ein 3-4-3 installiert, gegen das die bisherigen Kontrahenten kaum eine Lösung gefunden haben.

24 zugelassene Schüsse aufs eigene Tor (4.) und nur 0,09 erwartbare Gegentore pro gegnerischem Abschluss (3.) unterstreichen die hohe Disziplin in der Verteidigung.

Empoli vs Napoli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Empoli: Vasquez, Goglichidze, Viti, Ismajli, Gyasi, Fazzini, Anjorin, Grassi, Pezzella, Solbakken, Esposito

Ersatzbank Empoli: Brancolini, Seghetti, Marianucci, Tosto, Cacace, De Sciglio, Sambia, Henderson, Haas, Ekong, Colombo, Konate, Pellegri

Startelf Napoli: Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, Politano, McTominay, Kvaratskhelia, Lukaku

Ersatzbank Napoli: Turi, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Mazzochi, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Neres, Ngonge, Raspadori, Simeone

Hervorzuheben ist Torhüter Devis Vasquez, der innerhalb der ersten sieben Liga-Spiele 82,6 Prozent der Bälle auf sein Gehäuse abgewehrt hat. Das ist die zweitbeste Quote im gesamten italienischen Erstliga-Fußball!

Wächst der Empoli-Schlussmann laut Empoli gegen Napoli Prognose wieder über sich hinaus, könnte es womöglich den dritten 1:0-Sieg in Serie für Empoli gegen Neapel geben.

Unser Empoli - Napoli Tipp: Empoli Unter 0,5 Tore

Empoli (35,5 Prozent) und Neapel (47,6 Prozent) lieben jeweils vor allem die Arbeit gegen den Ball. Der Tabellenführer sollte unserer Meinung nach in der Lage sein, das dritte Auswärtsspiel in Folge ohne Gegentreffer zu beenden. Empoli könnte bereits zum vierten Mal in Folge ohne Torerfolg aus einem Heimspiel gehen.