Energie Cottbus vs Verl Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 28.02.2026

Nach der Hinrunde der Saison 2025/26 in der 3. Liga standen Cottbus und Verl auf den ersten beiden Plätzen. Am kommenden Spieltag treffen die beiden Mannschaften direkt aufeinander. Während der FC Energie weiterhin die Tabelle anführt, ist der SCV auf den vierten Rang abgerutscht.

Die besten Sportwetten Anbieter rechnen bei ihren Energie Cottbus vs Verl Prognosen mit einem engen Duell auf Augenhöhe. Aufgrund der Tabellenführung müssten die Hausherren eigentlich die leichten Favoriten sein. Doch die meisten Bookies, darunter auch Bet365, schlagen sich etwas überraschend knapp auf die Seite der Ostwestfalen.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x" bietet bet365 eine attraktive Quote von 1,50.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Durch einen Treffer in der 87. Minute im Ost-Duell mit Aue zum 2:1-Endstand sicherte sich Cottbus einen weiteren Big-Point im Aufstiegsrennen. Nach einem etwas holprigen Start in die Rückrunde hat die Mannschaft von Coach Claus-Dieter Wollitz Eigenschaften wie die hohe Intensität und eine starke Moral wiedergefunden. Bereits zum dritten Mal in der Rückrunde drehte Energie einen Rückstand in einen Sieg.

So sind die Lausitzer seit sieben Partien ungeschlagen. Der FCE ist das zweitbeste Heimteam der Liga und musste in dieser Spielzeit vor den eigenen Fans gerade mal eine Pleite hinnehmen (8. November 0:1 gegen Osnabrück). Stürmer Erik Engelhardt, der mit 15 Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste steht, kann am Wochenende im Spitzenspiel mitwirken. Der Torjäger hatte sich bei der Partie in Aue die Nase angebrochen. Der 27-Jährige muss aber nicht operiert werden und kann mit einer Spezialmaske auflaufen.

In der Hinrunde kassierte Verl in 19 Partien lediglich zwei Pleiten. Am vergangenen Wochenende setzte es mit dem 1:3 in Aachen aber bereits die dritte Niederlage der Rückrunde. Vor allem musste die Truppe von Trainer Tobias Strobl damit bereits die dritte Auswärtspleite in Folge hinnehmen. In diesen drei Partien kassierte man insgesamt neun Gegentore. Mit einer weiteren Pleite würde man endgültig den Anschluss an die Aufstiegszone verlieren.

Der Coach muss am Wochenende die Innenverteidigung erneut umbauen. In Aachen machte sich das Fehlen von Innenverteidiger Martin Ens und Sechser Joshua Eze (beide Gelbsperre) nachteilig bemerkbar. Ohne den Partner Ens lieferte Fynn Otto sein schlechtestes Saisonspiel ab. In Cottbus fehlt nun Otto gesperrt (Rote Karte). Aktuell machen die Ostwestfalen vor allem in der Defensive zu viele Fehler.

Beide Vereine treffen am Samstag erst das vierte Mal aufeinander. Die ersten zwei Duelle in der Vorsaison gingen an Cottbus (3:0 (A), 1:0 (H)). Im Hinspiel der laufenden Spielzeit feierte Verl dann mit einem 2:1 daheim den ersten Dreier gegen den FC Energie.

Energie Cottbus vs Verl: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Energie Cottbus vs Verl Prognosen berücksichtigen dabei vor allem den Heimvorteil und die offensiven Qualitäten der beiden Teams.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,50 bei bet365 ): Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein als die Buchmacher. Cottbus ist der Tabellenführer und das zweitbeste Heimteam der Liga. Auf der Gegenseite tut sich Verl aktuell in der Fremde ziemlich schwer. Die Ostwestfalen haben einen Großteil ihrer Pleiten in dieser Saison (4 von 5) auswärts kassiert. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Die Wette “Doppelte Chance x/2” hat somit einiges an Value für uns.

Wir kommen zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher. Auch wir rechnen mit einem engen Spiel. Aber für uns sind die Hausherren die leichten Favoriten, die am Ende mindestens einen Punkt daheim behalten werden.