England - Finnland Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2024

England - Finnland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wie deutlich machen es die „Three Lions"?

Unser England - Finnland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.09.2024 lautet: Die Engländer hatten im ersten Spiel nach der „Ära Southgate“ sichtlich viel Spaß. Dieser neuen Spielfreude werden im Wett Tipp heute auch die Finnen zum Opfer fallen.

Durch den Rücktritt von Teamchef Gareth Southgate nach der EM 2024 wird in England ein neuer Nationaltrainer gesucht. Lee Carsley, der zuvor die U21 der „Three Lions“ betreut hatte und aktuell für die A-Nationalmannschaft nur auf Interimsbasis tätig ist, hat beim 2:0-Sieg am Samstag in Irland schon mal ein erstes Bewerbungsschreiben für eine längerfristige Anstellung abgegeben. Nun feiert der neue Mann auf der Trainerbank am Dienstag im Wembley Stadium in der England Finnland Prognose sein Heimdebüt.

Wir spielen mit einer Quote von 2,19 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg England HC -2″.

Darum tippen wir bei England vs Finnland auf „Sieg England HC -2″:

England hat bei der Qualität und mit dem Heimvorteil klar die Nase vorne

Der direkte Vergleich spricht auch überdeutlich für die „Three Lions“

Finnland kassierte in den letzten 10 Länderspielen 6 Niederlagen (1U, 3S) und konnte dabei nur gegen „kleinere“ Gegner gewinnen

England vs Finnland Quoten Analyse:

England wird in der Weltrangliste auf Rang 4 geführt. Die Finnen belegen im FIFA-Ranking dagegen lediglich Platz 63. Zusammen mit dem Heimvorteil und dem direkten Vergleich ergibt das bei den England Finnland Quoten eine ganz deutliche Ausgangslage.

Die Quoten für einen Heimsieg klettern maximal auf einen Wert von 1,15. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Überraschungserfolg der Skandinavier bei den besten Buchmachern England Finnland Wettquoten zwischen 15,0 und 23,0.

England vs Finnland Prognose: Darf Carsley länger bleiben?

Bei der EM war England zwar ins Endspiel gekommen, hatte aber wegen seiner zaghaften und langweiligen Spielweise viel Kritik einstecken müssen. Nun versucht der Interimscoach Lee Carsley wieder etwas mehr von jenem Potential zu entfalten, welches der Kader eigentlich locker hergibt. In der Startelf am Samstag befanden sich im Vergleich zum verlorenen Finale gegen Spanien fünf neue Spieler. Dabei traten die „Three Lions“ im Vergleich zum vergangenen Turnier auch ganz anders auf.

Der neue Trainer konnte erste Blockaden in den Köpfen seiner Spieler lösen. So waren die Engländer variabel sowie um Tempo und Spielwitz bemüht und wagten auch mal riskante Pässe. Jack Grealish, der für die EURO in Deutschland gar nicht nominiert worden war, agierte als spielfreudiger Regisseur. Der rechte Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold belebte auch das Offensivspiel. Nach dem 2:0 schalteten die Gäste einen Gang zurück, brachten die Führung gegen einen harmlosen Gegner aber nicht mehr in Gefahr. Carsley soll mindestens noch drei weitere Partien bekommen.

Finnland feierte bei der EM 2021 endlich die erste Teilnahme bei einem großen Turnier. Dabei erzielten die „Huuhkajat“ beim 1:0 gegen Dänemark auch ihren ersten Endrunden-Treffer und holten sich den ersten Sieg. Diesen Schwung konnten die Skandinavier aber nicht konservieren. Die Tickets für die WM 2022 und die EM 2024 wurden verpasst. Dank der Nations League bekamen die Finnen in den Playoffs immerhin eine zweite Chance für die Europameisterschaft in Deutschland.

Hier setzte es aber gleich im Halbfinale ein 1:4 in Wales. Eine Achillesferse ist die Defensive. In den letzten fünf Länderspielen kassierte Finnland insgesamt 14 Gegentore. Drei davon setzte es zum Nations-League-Auftakt am Samstag in Griechenland. Coach Markku Kanerva hatte in der Startelf auch noch auf namhafte Offensivspieler wie Teemu Pukki oder Joel Pohjanpalo verzichtet. Von den letzten zehn Länderspielen konnten die Finnen nur drei gewinnen, gegen Estland, San Marino und Nordirland (1U, 6N).

England - Finnland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 2:0 Irland (A), 1:2 Spanien (A), 2:1 Niederlande (A), 5:3 n.E. Schweiz (H), 2:1 Slowakei (H)

Letzte 5 Spiele Finnland: 0:3 Griechenland (A), 2:2 Schottland (A), 2:4 Portugal (A), 2:1 Estland (H), 1:4 Wales (A)

Letzte 5 Spiele England vs Finnland: 2:1 (H), 0:0 (A), 2:1 (A), 1:1 (A), 5:0 (H)

Am Dienstag kommt es im England Finnland Tipp zum zwölften Länderspiel zwischen beiden Nationen. Die Engländer führen den Vergleich klar mit neun Siegen und 36:7 Toren an. Nur zweimal konnte Finnland bei dieser Paarung mit einem Remis vom Platz gehen.

Die Unentschieden kamen in der Quali für die WM-Endrunden 1986 und 2002 auf finnischem Boden zustande. Zu Gast bei den „Three Lions“ haben die „Huuhkajat“ alle drei Gastspiele verloren.

Die Briten kommen somit gegen die Finnen auf einen Schnitt von über drei Toren pro Spiel. Erzielen die Gastgeber auch am Dienstag „Über 2,5 Tore“, bekommt ihr dafür in der England Finnland Prognose bei Bet365 Wettquoten von 1,77.

So seht ihr England - Finnland im TV oder Stream:

10. September 2024, 20:45 Uhr, Wembley

Übertragung Stream: DAZN

Die Fans der englischen Nationalmannschaft können im deutschsprachigen Raum die Spiele ihrer Lieblinge nur beim Streaming Anbieter DAZN verfolgen.

Gespielt wird am Dienstagabend im Wembley Stadion.

England vs Finnland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf England: Pickford - Colwill, Maguire, Guehi, Alexander-Arnold - Rice, Mainoo - Gordon, Grealish, Saka - Kane

Ersatzbank England: Henderson, Pope - Lewis, Stones, Livramento, Konsa - Gallagher, Gibbs-White, Gomes - Bowen, Eze, Madueke

Startelf Finnland: Hradecky - Galvez, Ivanov, Hoskonen, Stahl - Schüller, Peltola - Antman, Kamara, Lod - Källman

Ersatzbank Finnland: Joronen, Sinisalo - Uronen, Niskanen, Ollila, Tenho, Vaisanen - Nissilä, Walta, Jensen, Kairinen - Pukki, Pohjanpalo, Haarala, Keskinen

Englands Interimscoach Carsley hat eigentlich keinen Grund seine Startelf vom vergangenen Samstag zu ändern.

Markku Kanerva hat mit Pukki oder Pohjanpalo noch zwei Kandidaten für die Offensive. Doch in Wembley wird eher die Abwehr gefragt sein.

Unser England - Finnland Tipp: Sieg England HC -2

Die Finnen sind schon zum Nations-League-Auftakt in Griechenland mit 0:3 unter die Räder gekommen. Zu Gast im Wembley-Stadion muss man nun um die „Huuhkajat“ Angst haben. Alles spricht hier für einen deutlichen Sieg der Hausherren.

Vor allem nachdem der neue Coach die Handbremse der „Three Lions“ schon gegen Irland deutlich gelockert hat. Die Gäste müssen sich auf ihre Defensive konzentrieren und irgendwie eine hohe Blamage verhindern. Aber selbst ein Handicap von plus zwei Toren können die Skandinavier unserer Meinung nach nicht nach Hause bringen.