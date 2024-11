England - Irland Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2024

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 09:00 Uhr England - Irland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Erledigen die Three Lions ihre Pflichtaufgabe?

Unser England - Irland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 17.11.2024 lautet: Der 3:0-Erfolg gegen Griechenland hat England wieder in die komfortable Position gebracht, den ersten Platz aus eigener Hand sichern zu können. Im Wett Tipp heute erledigt England seine Hausaufgaben mit Bravour.

Lee Carsley ist immer für eine Überraschung gut. Der Interimstrainer der Three Lions setzte am vergangenen Spieltag Harry Kane auf die Bank und ließ Ollie Watkins von Beginn an stürmen. Watkins dankte es seinem Trainer und erzielte die 1:0-Führung beim 3:0-Erfolg gegen Griechenland. Die Aussichten auf einen weiteren Erfolg sind in unserer England Irland Prognose extrem gut.

Der irischen Auswahl gelang am letzten Spieltag ein knapper 1:0-Erfolg gegen Finnland. In unserem England Irland Wett Tipp heute setzen wir ebenfalls auf einen Zu-Null-Sieg, bei dem allerdings die „Boys in Green“ das schlechtere Blatt auf der Hand haben. Bei Betway spielen wir eine Quote von 1,77 auf „England gewinnt zu Null“.

Darum tippen wir bei England vs Irland auf „England gewinnt zu Null“:

England gewann 3 der bisherigen 5 Gruppenspiele ohne Gegentor.

Irland erzielte in den letzten 3 direkten Duellen kein Tor.

England ließ erst 3,3 erwartbare Gegentore zu (3.).

England vs Irland Quoten Analyse:

Die typische Geschichte von David gegen Goliath entdeckt ihr auch in den England Irland Quoten. Zu Hause werden die „Three Lions“ mit großem Abstand als Favoriten gehandelt.

Klickt ihr in den Sportwetten Apps auf die England Irland Wettquoten, erregt der 1,24-fache Gewinn bei einem Heimsieg nur wenig Aufmerksamkeit. Die „Boys in Green“ tauchen mit Siegquoten im zweistelligen Bereich auf, sollten für euch aber keine nennenswerte Wett-Option sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Irland Prognose: Carsley spielt mit hohen Einsätzen

Lee Carsley hat als Interimstrainer nur eine Aufgabe - England zurück in die Nations League A zu führen. Um die besten Voraussetzungen für den England Irland Tipp zu schaffen, benötigten die „Three Lions“ einen Sieg im direkten Duell gegen Griechenland.

Diesen fuhr England ein und zwar ohne Gegentor! Zu Gast in Griechenland gewann England mit 3:0. Die Führung erzielte Ollie Watkins, der überraschend für Harry Kane in der Startelf stand.

Die Veränderung in der Sturmspitze unterstrich ein weiteres Mal, dass Lee Carsley keine Scheu vor drastischen Änderungen hat. In diesem speziellen Fall ging die Rechnung zumindest teilweise auf.

In der Nations League B sind die „Three Lions“ fraglos die stärkste Mannschaft. Kein Team kam durchschnittlich auf höhere Ballbesitz-Werte (68,8 Prozent). Diese nutzten die Hausherren und gaben pro Spieltag 6,0 Torschüsse ab (3.).

England - Irland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 3:0 Griechenland (A), 3:1 Finnland (A), 1:2 Griechenland (H), 2:0 Finnland (H), 2:0 Irland (A).

Letzte 5 Spiele Irland: 1:0 Finnland (H), 0:2 Griechenland (A), 2:1 Finnland (A), 0:2 Griechenland (H), 0:2 England (H).

Letzte 5 Spiele England vs. Irland: 2:0 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 1:1 (H), 1:1 (H).

Beinahe noch wichtiger, nicht nur für die England vs Irland Prognose, als die hohe Anzahl an abgegebenen Torschüssen ist die beste Schussverwandlungs-Quote unter allen Mannschaften der Nations League B (14,9 Prozent).

Ollie Watkins erfüllte die Erwartungen, gab in 66 Minuten Spielzeit einen Schuss ab und verwandelte diesen in echter Harry-Kane-Manier. Der xGot-Wert von 0,85 im Vergleich zu seinen 0,52 xG unterstreicht, dass auch der Profi von Aston Villa exzellente Abschlussqualitäten anzubieten hat.

Von solch talentierten Stürmern steht der irischen Nationalmannschaft kein einziger zur Verfügung. Die Boys in Green erzielten in fünf Gruppenspielen nur drei Tore und blieben insgesamt bei 4,3 erwartbaren Treffern stehen (12.).

Zudem brachten die Spieler von Heimir Hallgrimsson nur etwas mehr als die Hälfte der englischen Torschüsse auf den gegnerischen Kasten (3,4 pro Spiel) und das bei einer wesentlich schwächeren Schussverwandlungs-Quote (6,0 Prozent).

Eine Defensive aus Stahl haben die Gäste ebenfalls nicht im Gepäck. Irland kassierte sieben Gegentore und hat mit 8,8 erwartbaren Gegentreffern die zweitschwächste Verteidigung der Nations League B (15.).

So seht ihr England - Irland im TV oder Stream:

17. November 2024, 18 Uhr, Wembley-Stadion, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ein Sieg gegen die „Three Lions“ scheint im England gegen Irland Tipp ausgeschlossen zu sein. Die Gäste verloren den letzten Vergleich am ersten Spieltag mit 0:2 und blieben damit zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Torerfolg gegen England.

Die englische Nationalmannschaft bekam von Jordan Pickford am letzten Spieltag gegen Griechenland eine fantastische Leistung geboten und blieb bereits zum dritten Mal in dieser Gruppenphase ohne Gegentor.

England vs Irland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf England: Pickford, Walker, Guehi, Konsa, Lewis, Jones, Gallagher, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Ersatzbank England: Trafford, Henderson, Harwood-Bellis, Quansah, Hall, Livramento, Rogers, Gibbs-White, Gomes, Bowen, Watkins, Solanke

Startelf Irland: Kelleher, Doherty, Collins, Scales, O‘Dowda, Ebosele, Cullen, Knight, Johnston, Szmodics, Ferguson

Ersatzbank Irland: Travers, O‘Leary, O‘Brien, McGuinness, O‘Shea, Manning, Molumby, Azaz, Moran, McAteer, Parrott, Cannon

Zudem gewannen die „Three Lions“ ihre letzten beiden direkten Duelle gegen Irland mit mindestens zwei Toren Differenz (2:0, 3:0).

Das könnt ihr gerne zum Anlass nehmen und euren Betano Bonus aufgrund der England vs. Irland Prognose in eine Quote von 1,75 für einen „Sieg England (HC -1)“ stecken.

Unser England - Irland Tipp: England gewinnt ohne Gegentor

Will England den Weg zurück in die Nations League A finden, muss ein Sieg gegen Irland her, ansonsten droht Griechenland wieder an den „Three Lions“ vorbeizuziehen. Wir erwarten eine konzentrierte englische Auswahl, die gegen Irland ein ähnliches Ergebnis wie am ersten Spieltag erzielt.