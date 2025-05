Espanyol Barcelona - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 15.05.2025

SPORT1 Betting 14.05.2025 • 12:00 Uhr Espanyol Barcelona - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Holt Barca den Titel im Derbi Barceloni?

Unser Espanyol Barcelona - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.05.2025 lautet: Wie üblich kann Hansi Flick seiner Offensive im Wett Tipp heute vertrauen. Kleinere Fehler in der Verteidigung können die Blaugrana nicht stoppen.

Voraussichtlich wird das Resümee der beiden La-Liga-Klubs am Ende der Saison positiv sein. Hansi Flick steht kurz davor, das Double in der spanischen Primera Division zu feiern. Auf der Gegenseite hat Espanyol gute Aussichten darauf, im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg die Klasse zu halten. Das Niveau des Tabellenführers können die Hausherren in unserer Espanyol Barcelona Barcelona Prognose aber nicht mitgehen.

Seit dem Jahreswechsel haben die Blaugrana auf nationaler Ebene keine Niederlage mehr kassiert. Diese Serie bauen die Gäste im Espanyol Barcelona Barcelona Wett Tipp heute souverän aus. Unsere Empfehlung: Eine Quote von 1,80 bei Winamax für “Sieg Barcelona (HC -1)”.

Darum tippen wir bei Espanyol Barcelona vs Barcelona auf “Sieg Barcelona (HC -1)”:

Espanyol Barcelona hat die wenigsten erwartbaren Tore erzielt (30,8 xG).

Espanyol verlor zuletzt 3 aufeinanderfolgende La-Liga-Spiele.

Barca hat die beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen jeweils mit 2 Toren Vorsprung gewonnen.

Espanyol Barcelona vs Barcelona Quoten Analyse:

Als Aufsteiger hat Espanyol mit kleinsten Mitteln eine solide Saison absolviert. Obwohl die Hausherren am Ende der Hinrunde auf einem Abstiegsplatz rangiert haben (18.), beträgt ihr Polster auf die Abstiegszone nun fünf Punkte. In den Espanyol Barcelona Barcelona Wettquoten hilft ihnen das aber herzlich wenig.

Für einen Dreier der Gastgeber könnt ihr bei verschiedenen Wettanbietern mit Espanyol Barcelona Barcelona Quoten im zweistelligen Bereich planen. Gewinnt die Auswahl von Hansi Flick, werden die Quoten erst mit einem Handicap interessant.

Espanyol Barcelona vs Barcelona Prognose: Ohne Kompromisse

Egal welcher Kontrahent im Spielplan von Barca auftaucht, er wird mit derselben Vorgehensweise bearbeitet, wie jede andere Mannschaft auch. Hansi Flick spielt bedingungslosen Offensivfußball, kombiniert mit einer aggressiven Form der Abseitsfalle.

Das hat dem Tabellenführer der spanischen Primera Division den Ruf der unterhaltsamsten Mannschaft im europäischen Fußball eingehandelt. Für unseren Espanyol Barcelona vs. Barcelona Tipp bedeutet das, auf eine “Espanyol Barcelona Unter 0,5 Tore” Wette zu verzichten.

Die Gründe für diese Entscheidung sind offensichtlich. Barca kassierte zuletzt in acht Pflichtspielen (wettbewerbsübergreifend) 18 Gegentore. Der vollgepackte Spielplan verhindert, dass Hansi Flick im Training die Fehler im Detail adressieren kann.

Während die Gäste bereits 57 Pflichtspiele in den Knochen haben, blickt Espanyol auf 37 absolvierte Paarungen zurück. Am Qualitätsunterschied kann dieser Frische-Vorteil in unserer Espanyol Barcelona gegen Barcelona Prognose nicht viel verändern.

Espanyol Barcelona vs Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona: 2:3 Leganes (A), 1:2 Betis Sevilla (H), 0:1 Villarreal (A), 1:1 Valencia (A), 1:0 Getafe (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:3 Real Madrid (H), 3:4 n.V. Inter Mailand (A), 2:1 Valladolid (A), 3:3 Inter Mailand (H), 3:2 n.V. Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona vs. Barcelona: 1:3 (A), 2:4 (H), 1:1 (A), 2:2 (H), 0:1 (A).

Der Aufsteiger wird seinen Spielstil voraussichtlich ebenso wenig anpassen. Espanyol agiert grundsätzlich im tiefen Block, lässt ligaweit die meisten Pässe pro Defensivaktion zu (16,1) und setzt auf schnelle Umschaltmomente.

Trainer Mando Gonzales sieht im Regelfall nur wenige Torchancen seiner Mannschaft. Die Periquitos stehen bei 30,8 erwartbaren Toren (20.) und haben durchschnittlich die wenigsten Torschüsse pro Spieltag abgegeben (2,7).

Barca kommt als Tabellenführer in diesen Bereichen beinahe auf Werte in dreifacher Höhe. Die Flick-Elf hat in La Liga die meisten erwartbaren Tore erzielt (86,9 xG) und pro Spieltag 6,7 Torschüsse abgegeben (1.).

Wenn es um alternative Vorschläge zum Espanyol Barcelona - Barcelona Tipp geht, raten wir daher tendenziell zu “Barcelona Über 2,5 Tore”. Diesen Wert haben die Blaugrana in fünf ihrer sieben vorangegangenen Pflichtspiele übertroffen. Wer Vorsicht walten lassen möchte, kann sich an einer Gratiswette bedienen.

Darüber hinaus haben die Gäste bereits den Vergleich in der Hinrunde äußerst souverän mit 3:1 für sich entschieden. Damit gewann Barca die letzten beiden Aufeinandertreffen gegen den Stadtrivalen jeweils mit zwei Toren Vorsprung.

Das gefährlichste Mittel im Angriffsspiel der Mannschaft von Mando Gonzales sind die offensiven Standards. Am letzten Spieltag erzielte Espanyol beide Treffer in Folge einer Ecke (2:3 vs. Leganes) und erhöhte das Konto der Standard-Tore auf 12.

Viel wird ihnen diese Stärke in unserer Espanyol Barcelona vs. Barcelona Prognose aber nicht bringen. Schließlich hat kein La-Liga-Team weniger Standard-Gegentore als Barca kassiert (4).

Espanyol Barcelona vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Espanyol Barcelona: Garcia, Carreras, Calero, Cabrera, Kumbulla, Romero, Exposito, Gonzales de Zar., Kral, Puado, Fernandez

Ersatzbank Espanyol Barcelona: Pacheco, Fortuno, Sergi Gomez, Ramon, Hinojo, Tejero, Aguado, Gragera, Milla, Roca, Veliz, Cheddira

Startelf Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: ter Stegen, Pena, Araujo, Christensen, Balde, Fort, Casado, Gavi, Fermin Lopez, Ansu Fati, Ferran Torres, Pau Victor

Die Flick-Elf ist mit Abstand die beste Auswärtsmannschaft im spanischen Oberhaus (39 Punkte aus 17 Spielen). Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass Barca bereits 45 Auswärtstore erzielt hat (1.).

Sollte Robert Lewandowski wieder fit genug sein, um einen Großteil der Spielminuten zu absolvieren, müsst ihr ein Auge auf ihn werfen. Der polnische Angreifer (25) rangiert in der Torjägerliste nur zwei Tore hinter dem führenden Kylian Mbappe (27).

Unser Espanyol Barcelona vs Barcelona Tipp: Sieg Barcelona (HC -1)

Vielleicht bringt der Tabellenführer diese Paarung nicht ohne Gegentreffer über die Bühne, aber ein souveräner Auswärtssieg sollte im Bereich des Möglichen liegen. Barca kann mit einem Sieg im Stadtderby die spanische Meisterschaft perfekt machen - das sollte Anreiz genug sein.