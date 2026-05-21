Auch zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga kommt es in den nächsten Tagen zum Duell um einen abschließenden Startplatz. Rot-Weiss Essen hat sich nach einem Last-Minute-Sieg gegen Ulm (3:2) und einem dramatischen Finish den dritten Platz in Liga Drei gesichert.
Essen vs Fürth Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga-Relegation am 22.05.2026
Im deutschen Unterhaus konnte dagegen die SpVgg Greuther Fürth mit einem 3:0 gegen Düsseldorf noch auf Rang 16 springen. Das Hinspiel der Relegation steigt am kommenden Freitag in Essen. Die Entscheidung fällt dann am folgenden Dienstag darauf im Ronhof.
Buchmacher Winamax rechnet bei seiner Essen vs Fürth Prognose mit einem engen Spiel auf Augenhöhe, sieht die Gäste mit einer Siegquote von 2,20 aber leicht vorne. Die höchsten Essen vs Fürth Quoten gibt es mit einer 3,30 für ein Remis.
Ein Heimsieg wird von Winamax mit einer 2,65 belohnt. Auch wir können uns beim Haupttipp auf keinen wirklichen Favoriten einigen. Für unseren Wett Tipp auf „Über 2,5 Tore” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,54.
In unseren Winamax Erfahrungen schneidet der Buchmacher hervorragend ab und überzeugt besonders durch ein überdurchschnittliches Quoten-Niveau, den Verzicht auf die Wettsteuer, den Winamax Bonus und ein starkes Angebot an Gratiswetten.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Da sich Duisburg am 38. Spieltag einen Patzer gegen Viktoria Köln leistete (1:1), darf Essen mit einem späten 3:2-Sieg in Ulm erstmals nach dem Abstieg 2007 auf die Rückkehr in die zweite Bundesliga hoffen. Die große Euphorie nach dem späten Siegtreffer will der Verein nun in die Relegation mitnehmen. Vor allem der zentrale Mittelfeldspieler Torben Müsel ist aktuell in Topform und kommt in den letzten elf Partien auf sieben Treffer.
Ein Platz unter den Top 3 geriet durch zwischenzeitlich drei Pleiten in Serie mit insgesamt 5:13 Toren in Gefahr. Grundsätzlich hat Essen in dieser Saison einfach zu viele Gegentore kassiert (66). Auf der Gegenseite stellt RWE die zweitbeste Offensive (78 Tore). Mit 27 Treffern nach Standardsituationen ist die Mannschaft von Coach Uwe Koschinat sogar die Nummer 1 der Liga. Auf der Gegenseite hat Essen auch schon 14 Elfmeter verursacht. Das ist der Höchstwert in der 3. Liga.
Kaum jemand traute vor dem Saisonfinale in der 2. Bundesliga dem Kleeblatt noch den Einzug und die Relegation zu. Im direkten Duell mit der Fortuna aus Düsseldorf musste die SpVgg drei Punkte und zwei Tore aufholen. Das klappte am Ende durch einen hochverdienten 3:0-Sieg. Das Endergebnis hatte schon nach 45 Minuten Bestand. Mann des Tages war Felix Klaus, der nach der Hinrunde der Topscorer der Liga war. Bis zum letzten Spieltag war allerdings nur noch ein Assist hinzugekommen.
Am Sonntag sorgte Klaus dann für einen Treffer und zwei Vorlagen. Zudem haben die Franken ja noch Noel Futkeu, der sich am 34. Spieltag mit seinem 19. Saisontreffer die Torschützenkrone in der 2. Bundesliga sicherte. Nach Rang 17 in der Hinrundentabelle (4S, 3U, 10N) beendete das Kleeblatt die Rückserie immerhin auf Platz 11. Ein großes Problem blieb aber die Abwehr. Die SpVgg stellte mit 68 Gegentoren die schlechteste Defensive im Unterhaus.
Nach acht Duellen führt Essen die Bilanz gegen Greuther Fürth mit drei Siegen zu zwei Niederlagen an. Drei Partien endeten unentschieden. Alle Pflichtspiele wurden zwischen 1981 und 2007 in der 2. Bundesliga ausgetragen.
Essen vs Fürth: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Essen vs Fürth Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Über 2,5 Tore (Quote 1,54 bei Winamax): Bei unserem Haupttipp rechnen wir mit ein paar Toren. Denn die zweitbeste Offensive von Liga 3 trifft auf die schwächste Abwehr der 2. Bundesliga. Zudem hatten in der dritthöchsten deutschen Spielklasse lediglich sieben Teams eine schwächere Defensive als RWE. Und auch das Kleeblatt bringt mit Spielern wie Felix Klaus und Noel Futkeu einiges an Offensivpower mit. So vergibt auch Winamax für mehr als 2,5 Tore lediglich eine Quote von 1,54.
- Beide Teams treffen (Quote 1,46 bei Winamax): Wenn wir schon von mehr als 2,5 Toren ausgehen, ist es auch bis zum Tipp “Beide Teams treffen” nicht mehr weit. Das sieht auch Winamax so. Gehen beide Mannschaften ohne Weiße Weste vom Feld, wird das lediglich mit einer Quote von 1,46 belohnt.
- Doppelte Chance 1/x (Quote 1,56 bei Winamax): Wir schätzen die Ausgangslage auf dem 1×2-Markt ein wenig anders ein als die Buchmacher und sehen im ersten Duell die Hausherren knapp vorne. Denn RWE war 2025/26 recht heimstark. Nur der MSV (47) hatte mehr Heimpunkte geholt als RWE (40). Auf der Gegenseite kassierte Fürth in 17 Auswärtspartien elf Pleiten. Dieser Wert wird lediglich von Fortuna Düsseldorf (12) überboten. So müsste mindestens ein Remis für die Gastgeber drin sein.
- Remis zur HZ (Quote 2,35 bei Winamax): Auch wir rechnen wie erwähnt mit einem engen Spiel. Beide Teams werden im ersten Duell erst einmal grundsätzlich vorsichtig agieren. Gut möglich, dass im ersten Durchgang des Hinspiels noch nicht allzu viel passiert. So könnt ihr euch, nach den ersten drei etwas niedrigen Quoten, für den Tipp “Remis zur Halbzeit” mit einer 2,35 bei Winamax eine deutlich höhere Quote sichern.
Im Hinspiel kann durchaus einiges passieren. Aber auf jeden Fall dürfen sich die Zuschauer auf viele Tore freuen. Denn beide Teams haben starke Offensivreihen und schwache Defensiven zu bieten. So ist eine Wette auf mehr als 2,5 Tore unsere erste Wahl.
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