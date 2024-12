Evans - Mathers Tipp, Prognose, Quoten | 18.12.2024

Unser Evans - Mathers Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 18.12.2024 lautet: Ricky Evans siegt letztlich souverän und zieht in die 2. Runde ein.

Bei der Darts WM 2025 kommt es am heutigen Mittwoch im dritten Match zum Duell zwischen Ricky “ Rapid” Evans und Gordon Mathers.

Die Vorzeichen sind eindeutig und sprechen für den Engländer, der aktuell auf Rang 45 in der Order of Merit liegt. Mit dem Australier geht es nun gegen einen Gegner, der sich außerhalb der Rangliste befindet.

Entsprechend eindeutig fällt unsere Evans vs. Mathers Prognose aus. Wir erwarten einen letztlich eiskalten “Rapid”, der gewinnt und mühelos in die zweite Runde einzieht.

Unser Evans Mathers Wett Tipp heute ist daher “Sieg Evans HC -2,5”, der mit einer Quote von 2,30 bei Interwetten einhergeht.

Darum tippen wir bei Evans vs. Mathers auf “Sieg Evans HC - 2,5”

Evans vs. Mathers Quoten Analyse:

Demgegenüber tritt mit Mathers ein Spieler ans Oche, der außerhalb der PDC Order of Merit liegt und im Normalfall deutlich unterlegen ist.

Die eindeutige Einschätzung festigt sich nach einem Blick auf die Evans vs. Mathers Quoten der besten Sportwettenanbieter .

Evans vs. Mathers Prognose: “Rapid” startet stark und gewinnt letztlich souverän

Die Vorzeichen in diesem Evans gegen Mathers Tipp sind vollkommen eindeutig und lassen kaum Zweifel am Sieg von Ricky Evans aufkommen. Trotz der mehr als klaren Ausgangslage darf die Ergebniskrise von “Rapid” jedoch nicht unerwähnt bleiben.

Nach den teilweise guten Leistungen in der ersten Jahreshälfte lief es für den beliebten 34-Jährigen in den vergangenen Wochen deutlich schlechter - zumindest was die Ergebnisse angeht.