Everton - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten | 05.04.2025

Everton - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Feiern die Gunners den dritten Sieg in Serie?

Unser Everton - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.04.2025 lautet: Wenn in Richtung Meistertitel nichts mehr geht, dann wollen die Gunners zumindest Platz 2 absichern. Im Wett Tipp heute sollte auch auswärts bei Everton ein Sieg gelingen.

Am 5. April 2025 steht uns im Goodison Park ein spannendes Premier League-Duell bevor: Everton empfängt den FC Arsenal. Schiedsrichter Darren England wird das Spiel um 13:30 Uhr anpfeifen.

Daher lautet unser Everton Arsenal Wett Tipp heute: “Sieg Arsenal” zu einer Quote von 1,68 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Everton vs Arsenal auf “Sieg Arsenal”:

Everton vs Arsenal Quoten Analyse:

Arsenal ist der klare Favorit und sollte mit der dominanten Spielweise die Oberhand behalten. Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg von Arsenal. Die Gründe sprechen klar für die Gäste. Das sehen auch die Buchmacher in den Sportwetten Apps so. Ein Erfolg der Gunners wird mit Everton Arsenal Quoten von 1,68 belohnt.

Fasst ihr ein Unentschieden ins Auge, dann könnt ihr Werte von rund 3,60 finden. Geht ihr davon aus, dass sich die Toffees an eigener Wirkungsstätte durchsetzen, dann winken euch Everton vs. Arsenal Wettquoten von 5,50. In dem Fall solltet ihr euch jedoch die Sportwetten Bonus Übersicht zu Gemüte führen.