Everton - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten 22.02.

SPORT1 Betting 20.02.2025 • 23:00 Uhr Everton - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wer gewinnt das Duell der Tabellen-Nachbarn?

Unser Everton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Toffees stehen in der Tabelle einen Platz vor den enttäuschenden Red Devils. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Am 22. Februar 2025 um 13:30 Uhr kommt es im Goodison Park zu einem spannenden Premier-League-Duell zwischen Everton und Manchester United. Beide Teams befinden sich im unteren Mittelfeld der Tabelle, mit Everton auf Platz 14 und Manchester United auf Platz 15.

Everton hat in den letzten fünf Spielen eine starke Form gezeigt, während Manchester United zuletzt wieder einmal strauchelte. Der Schiedsrichter Andrew Madley wird die Partie leiten. Beide Mannschaften haben Verletzungssorgen, aber die Toffees gelten in der Everton Manchester United Prognose als Favorit bei den Buchmachern.

Unser Everton Manchester United Wett Tipp heute lautet: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Everton vs Manchester United auf “Beide Teams treffen”:

Everton hat in den letzten 5 Liga-Spielen 12 Tore erzielt.

Manchester United hat in 3 der letzten 5 Liga-Spiele getroffen.

Beide Teams haben defensive Schwächen gezeigt, was sich auch auf den Everton vs Manchester United Tipp auswirkt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs Manchester United Quoten Analyse:

In Anbetracht der letzten Ergebnisse und Statistiken tendieren wir zur Wette „Beide Teams treffen: Ja“. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen offensiv Akzente gesetzt, während ihre Defensivleistungen inkonsistent waren. Everton hat in den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt und Manchester United hat trotz ihrer Niederlagen ebenfalls Tore erzielt. Es spricht jedoch Bände, dass die Toffees bei den Everton Manchester United Quoten von 2,55 sogar leicht vorne liegen. Diese könnt ihr auch in den Sportwetten Apps anspielen.

Kommt für euch ein Unentschieden in Frage, dann könnt ihr bei den besten Wettanbietern Quoten von rund 3,15 abräumen. Sollten sich doch die in dieser Saison enttäuschenden Red Devils auswärts durchsetzen, dann könnt ihr euch über Everton vs. Manchester United Wettquoten von 2,90 freuen.

Everton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 2:1 Crystal Palace (A), 2:2 Liverpool (H), 0:2 Bournemouth (H), 4:0 Leicester (H), 1:0 Brighton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:1 Tottenham (A), 2:1 Leicester (H), 0:2 Crystal Palace (H), 2:0 FCSB (A), 1:0 Fulham (A).

Letzte 5 Spiele Everton vs. Manchester United: 0:4 (A), 0:2 (A), 0:3 (H), 0:2 (A), 1:3 (A).

Unser Everton - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen

In der Everton Manchester United Prognose wird ein hart umkämpftes Spiel erwartet und deshalb tippen wir darauf, dass beide Teams Tore erzielen werden. Aufgrund der Ausgangsposition und der Tatsache, dass beide Teams wissen, wo das Tor steht, hat diese Wette eine hohe Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein.