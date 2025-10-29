FCB, BVB und VfB - welche der aktuell drei besten Defensiven bleibt auch am Wochenende standhaft?

SPORT1 Betting 29.10.2025 • 18:00 Uhr FCB, BVB oder VfB? Wer schraubt seine Anzahl an Weißen Westen weiter nach oben?

Die aktuell drei besten Abwehrreihen der Bundesliga stehen am Wochenende vor insgesamt schwierigen Aufgaben.

Acht Spieltage sind in der laufenden Bundesliga-Saison 2025/26 mittlerweile absolviert und drei Teams können von sich behaupten, weniger Gegentore kassiert als Partien bestritten zu haben. Konkret handelt es sich um den FC Bayern, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart. Diese Mannschaften stellen somit auch die derzeit drei besten Defensiven im Oberhaus.

Am kommenden Wochenende werden die Abwehrreihen dieser drei Klubs erneut auf die Probe gestellt. Die besten Sportwetten Anbieter haben auch für die nächsten drei Aufgaben des FCB, BVB und VfB spannende Wetten im Angebot - auch in Bezug auf Gegentore.

BVB mit wohl besten Chancen auf eine Weiße Weste

Am vergangenen Wochenende konnte Dortmund sein Heimspiel gegen Köln quasi in letzter Sekunde gewinnen. Maximilian Beier erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit das goldene Tor zum 1:0-Erfolg. Für die Borussia war das der fünfte Dreier der laufenden Bundesliga-Saison und mal wieder ein Match mit weißer Weste.

Insgesamt war es das bereits fünfte Mal an den ersten acht Spieltagen, dass der BVB keinen Gegentreffer kassiert hat - das ist Liga-Höchstwert zusammen mit den Bayern. Allerdings gab es die übrigen vier weißen Westen an den Spieltagen zwei bis fünf. Vor der Partie gegen den Effzeh hatte Dortmund in vier Pflichtspielen in Folge nicht die Null halten können.

Augsburg geriet derweil am vergangenen zu Hause gegen Leipzig mit 0:6 unter die Räder. Für den FCA war das die höchste Heimpleite in seiner Bundesliga-Geschichte und das erste Mal seit Mitte Mai 2025, dass er in einem Bundesligaspiel kein eigenes Tor erzielen konnte. Gegen den BVB haben die Fuggerstädter zuletzt viermal in Folge getroffen. In der Vorsaison konnten sie zudem beide BL-Duelle mit den Schwarz-Gelben für sich entscheiden.

Lediglich sechs Gegentore stehen in der Bilanz der Borussen, denen wir zum Auftakt des 9. Spieltags am Freitagabend die nächste Weiße Weste durchaus zutrauen. Für den Augsburg Dortmund Tipp "Augsburg erzielt kein Tor" gibt es bei NEO.bet eine stolze Quote von 3,15.

Schwieriges Gastspiel für den VfB

Deutlich schwerer, seinen Kasten am kommenden Spieltag sauber zu halten, wird es der VfB Stuttgart haben. Denn die Brustringträger müssen bei RB Leipzig ran. Und die Bullen haben, wie erwähnt, erst jüngst den FCA in seine Einzelteile zerlegt. Das 6:0 war für die Sachsen der höchste Auswärtssieg in ihrer Bundesliga-Geschichte.

Die Schwaben dagegen kamen nach 0:1-Rückstand zu einem knappen 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen Mainz. In dieser Partie kassierten sie den siebten Gegentreffer der laufenden BL-Saison, holten aber den fünften Dreier in Serie. Die fünfte weiße Weste der laufenden Bundesliga-Spielzeit blieb ihnen allerdings verwehrt.

Und auch das letzte Mal, dass die Stuttgarter gegen RB kein Gegentor kassiert haben, liegt mittlerweile über siebeneinhalb zurück. In den letzten 13 direkten Aufeinandertreffen konnte Leipzig, das selbst mit neun Gegentreffern die aktuell vierbeste Defensive im Oberhaus stellt, immer mindestens ein Tor erzielen.

In der Begegnung des Zweiten gegen den Dritten der Tabelle erwarten wir in beiden Gehäusen Einschläge. Wir würden auch darauf setzen, dass die Gäste mehr als nur einen Gegentreffer kassieren und mindestens einen in jeder Halbzeit. Für den Leipzig Stuttgart Tipp “Leipzig trifft in beiden Hälften” gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,44.

Bleibt Bayer gegen Bayern weiter ohne Tor?

Die Bayern gewannen am vergangenen Wochenende auch ihr 13. Pflichtspiel in dieser Saison. In Mönchengladbach gab es am Ende ein klares 3:0, bei dem der Gegner allerdings auch seit der 19. Minute in Unterzahl spielte. Dennoch stand die insgesamt fünfte Weiße Weste in dieser Bundesliga-Saison kurzzeitig auf wackeligen Füßen.

Denn die Fohlen bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den Kevin Stöger allerdings an den Pfosten setzte. So blieb es am Ende weiterhin bei nur vier Gegentoren für den deutschen Rekordmeister, der damit im Schnitt im nur jeden zweiten BL-Spiel einen Gegentreffer kassiert. Zu Hause gab es in bisher vier BL-Partien erst ein Gegentor beim 2:1-Erfolg gegen Dortmund.

Leverkusen schlug am vergangenen Spieltag derweil Freiburg mit 2:0 und feierte den vierten Dreier in Serie. Gleichzeitig schraubte Bayer sein Torekonto auf 18 hoch, womit die Werkself die drittbeste Offensive der Liga stellt. Gegen die Münchner erzielte sie zuletzt allerdings in drei Pflichtspiel-Duellen in Folge kein einziges Tor.

Seit mittlerweile 37 Auswärtspartien im Oberhaus ist Bayer ungeschlagen - Rekord. Bei der aktuellen Dominanz des Gegners könnte diese Serie am Samstagabend reißen. Wir wagen sogar, zu behaupten, dass es für die Werkself abermals nicht für einen Treffer gegen den FCB reicht. Für den Bayern Leverkusen Tipp “Bayern gewinnt ohne Gegentor” gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,48.

Tipp Quote Augsburg erzielt kein Tor 3,15 Leipzig trifft in beiden Hälften 2,44 Bayern gewinnt ohne Gegentor 2,48

