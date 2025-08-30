SPORT1 Betting 30.08.2025 • 18:00 Uhr Feiert McLaren in den Niederlanden den nächsten Sieg? | Beim Heim-Grand-Prix will Max Verstappen seinen Fans etwas bieten!

Auch in Zandvoort spricht wieder alles für das dominierende McLaren Team. Doch dahinter will Weltmeister Max Verstappen endlich wieder aufs Podium fahren. Und die Chancen dafür stehen in seiner Heimat auch gar nicht so schlecht.

An diesem Wochenende kehrt die Formel 1 aus ihrer knapp vierwöchigen Sommerpause zurück. Im Circuit Park Zandvoort wird der Große Preis der Niederlande ausgetragen. Nach 14 von 24 Rennen wird die Saison 2025 klar von den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris dominiert.

Weltmeister Max Verstappen liegt auf Platz 3 der Fahrerwertung weit zurück. Die Titelverteidigung kann sich der Red-Bull-Fahrer abschminken. Aber in seiner Heimat will der 27-Jährige den Fans in Oranje etwas bieten. Kann Verstappen die Siegesserie von McLaren beenden?

Die Formel-1-Quoten bei Bet365 zum Großen Preis der Niederlande machen den Anhängern des vierfachen Weltmeisters keine großen Hoffnungen. Auch wir werfen einen Blick auf die Einschätzung von Bet365 für das Rennen an der Nordseeküste.

Formel 1: Wer gewinnt in den Niederlanden? Kann Lokalmatatdor Verstappen die McLaren aufhalten?

Die beiden McLaren-Piloten haben in dieser Saison bereits elf Siege unter sich aufgeteilt. Aktuell führt Oscar Piastri die Wertung mit neun Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lando Norris an.

Durch diese Dominanz ist auch die Konstrukteurs-Meisterschaft entschieden. Mit 516 Punkten liegt McLaren 268 Zähler vor Ferrari. Dahinter kann es zwischen den Roten (260) und Mercedes (236) aber durchaus nochmal eng werden. Red Bull kommt durch die schwache Nummer Zwei Yuki Tsunoda (10 Punkte) lediglich auf 194 Zähler.

Der Circuit Park Zandvoort ist eine der kürzesten Rennstrecken der Formel 1. Mit kurzen Geraden und engen Kurven müssen die Fahrer mit einem hohen Abtrieb rechnen. Die Strecke bietet zudem wenig Möglichkeiten zum Überholen und lässt auch nur wenig Spielraum für Fehler.

Neben der Konstrukteurs-Meisterschaft wird sich McLaren in dieser Saison auch mit großer Wahrscheinlichkeit den Weltmeister-Titel sichern. In den letzten vier Grand Prix vor der Sommerpause gab es immer einen McLaren-Doppelsieg. So rechnet Buchmacher Bet365 auch dieses Mal mit Piastri und Norris.

Oscar Piastri liegt mit einer Quote von 2,25 knapp vorne. Der Australier führt auch die Fahrerwertung knapp an und stand in 14 Rennen 12-mal auf dem Podium. Ganze sechs Rennen konnte der Fahrer aus Down Under für sich entscheiden.

Welcher McLaren-Pilot gewinnt?

Mit seinen 23 Jahren ist der McLaren-Pilot überraschend reif und konstant. Zudem ist Piastri im Qualifying immer in Topform und hat bei vier seiner letzten sechs Siege die schnellste Rennrunde gefahren. Doch das Momentum spricht etwas mehr für Norris. Der Brite ist in der Form seines Lebens und konnte drei der vergangenen vier Rennen für sich entscheiden. Auch fühlt sich der 25-Jährige in Zandvoort wohl, wo er 2024 durch einen Sieg die Serie von Verstappen beenden konnte.

Bei Bet365 bekommt ihr für einen Sieg von Norris beim Großen Preis der Niederlande eine Formel-1-Quote von 2,37.

Mit wenigen Ausnahmen werden die Fans in Zandvoort frenetisch ihren Lokalmatadoren anfeuern. Und Max Verstappen konnte den Grand Prix der Niederlande von 2021 bis 2023 auch dreimal in Serie gewinnen. Im letzten Jahr reichte es immerhin noch für den zweiten Platz. Doch in dieser Saison hat der vierfache Weltmeister keine Chance gegen die McLaren, was die 97 Punkte Rückstand in der Fahrerwertung deutlich machen.

Seit Kanada (Rennen Nr. 10) wartet der 27-Jährige sogar auf einen Platz auf dem Podium. Eine Top-3-Platzierung ist das Ziel von Verstappen bei seinem Heimrennen. Doch der Niederländer bleibt bescheiden und weiß, dass der Circuit Park nicht die beste Strecke für sein Team ist. Zudem muss der amtierende Titelverteidiger in der WM-Platzierung auch nach hinten schauen.

Auf den Plätzen 4 und 5 sitzen ihm George Russell (172) und Charles Leclerc (151) im Nacken. Buchmacher Bet365 traut Verstappen einen Platz auf dem Podium zu und schickt den Weltmeister mit einer Siegquote von 9,00 auf Platz 3 ins Rennen.

Unser Formel 1 Grand Prix der Niederlande Tipp: Verstappen kommt unter die Top 3!

Machen wir uns nichts vor: Wenn das Wetter nicht für Spannung und Chaos sorgt, spricht am Sonntag erneut alles für einen Sieg von McLaren. In sechs der letzten sieben Rennen standen entweder Piastri oder Norris ganz oben auf dem Treppchen.

Ein Tipp auf den Sieger wird durch die Tatsache erschwert, dass sich die beiden Führenden in der WM-Wertung gegenseitig das Leben schwer machen. Oft entscheiden nur Kleinigkeiten darüber, wer als Erster über die Ziellinie fährt.

Aber dahinter dürfte Verstappen bei seinem Heim-Grand-Prix eine gute Rolle spielen. Der Lokalmatador kennt die Strecke bestens. Zudem werden ihn die Fans frenetisch anfeuern. Das müsste doch für einen Platz auf dem Podium reichen.

Für den Formel-1-Tipp "Verstappen unter den besten 3" bekommt ihr bei Bet365 immerhin noch eine Quote von 1,58.

Die Top-8 bei Bet365 im Markt “Sieger des Rennens” für den Formel 1 Grand Prix der Niederlande:

Sieger des Rennens Wettquote Oscar Piastri 2,25 Lando Norris 2,37 Max Verstappen 9,00 Charles Leclerc 11,0 George Russell 17,0 Lewis Hamilton 21,0 Kimi Antonelli 101,0 Fernando Alonso 201,0