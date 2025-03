Frankfurt - Ajax Amsterdam Tipp, Prognose, Quoten 13.3.25

SPORT1 Betting 12.03.2025 • 11:39 Uhr Frankfurt - Ajax Amsterdam Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Zieht die SGE in die Runde der letzten Acht ein?

Unser Frankfurt - Ajax Amsterdam Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 13.03.2025 lautet: Die Hessen wollen trotz ihrer Krise in der Liga den Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel bringen. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute recht gut.

In der Bundesliga steckt Frankfurt mit drei Niederlagen am Stück in einer kleinen Krise und ist auf Platz 4 der Tabelle abgerutscht. Dafür dürfen die Hessen in der Europa League am Donnerstag aufs Weiterkommen hoffen, denn die Eintracht hat das Hinspiel in der Vorwoche zu Gast bei Ajax mit 2:1 gewonnen.

In unserer Frankfurt Ajax Amsterdam Prognose haben die Männer von Coach Dino Toppmöller vor den eigenen Fans gute Chancen auf den Einzug ins EL-Viertelfinale.

Das bestätigen auch die Quoten. So spielen wir mit einer Quote von 2,25 bei Interwetten den Frankfurt Ajax Amsterdam Wett Tipp heute “Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Ajax Amsterdam auf “Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore”:

Frankfurt hat die letzten 3 EL-Heimspiele ohne Gegentor gewonnen

Amsterdam ist in den vergangenen 8 von 9 Europapokal-K.o.-Duellen ausgeschieden, wenn man das Hinspiel daheim verloren hat

Ajax konnte nur eines der letzten 5 Gastspiele in Deutschland gewinnen

Frankfurt vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Zwei Dinge sprechen bei der Bildung der Frankfurt vs Ajax Amsterdam Quoten in erster Linie für die Hessen: Der Heimvorteil und die höhere Qualität (Marktwert von 288 Mio. zu 186 Mio. Euro).

So geht die SGE auch mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,95 als Favorit auf den Rasen. Auf der Gegenseite warten für einen Sieg der Gäste Frankfurt gegen Ajax Amsterdam Wettquoten zwischen 3,60 und 3,80 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Ajax Amsterdam Prognose: Zeigt die SGE eine Reaktion?

Nach den sicher einigermaßen verschmerzbaren Niederlagen in der Bundesliga gegen die Bayern und Leverkusen wollte die Eintracht eigentlich den Schwung vom Sieg in der Vorwoche in der Europa League mit ins Heimspiel gegen Union Berlin nehmen. Zur Pause lagen die Hausherren auch noch mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit ließen die Hessen mit ganz viel Arroganz und Lethargie aber die nötige Einstellung vermissen und gaben das Spiel noch aus der Hand. Die SGE lief zudem 7,2 Kilometer weniger und konnte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum möglichen 2:2 nicht verwandeln.

Nach einer schwierigen Anfangsphase zu Gast in Amsterdam hatten die Männer von Coach Dino Toppmöller am vergangenen Donnerstag dagegen noch eine erstaunliche Resilienz gezeigt. Auch im Rückspiel gegen Ajax müssen die Frankfurter wieder mindestens eine Schippe drauflegen, denn das 2:1 ist kein Ruhekissen. In der EL-Liga-Phase holte man daheim immerhin zehn von möglichen zwölf Punkten. Die letzten drei EL-Heimspiele wurden sogar allesamt ohne Gegentor gewonnen. In der Offensive wird Omar Marmoush aber weiterhin an allen Ecken und Enden vermisst.

In der Eredivisie läuft es für Ajax nach der vergangenen Horror-Saison wieder bestens. Amsterdam ist in der heimischen Liga seit zehn Spielen ohne Niederlage und hat diese zehn Partien alle gewonnen. In diesem Zeitraum hat der AFC gerade mal zwei Gegentore kassiert und spielte achtmal zu Null. Aktuell ist die Mannschaft von Coach Francesco Farioli erneut seit fünf Liga-Partien ohne Gegentor. Somit stellt der Rekordmeister auch wenig überraschend mit 18 Gegentreffern die beste Abwehr in der Eredivisie. Zudem haben die “Godenzonen” die Tabellenführung übernommen.

Vor allem daheim ist Ajax mit elf Siegen, einem Remis und 30:7 Toren in zwölf Partien stark. Das Polster auf den ersten Verfolger, Meister PSV Eindhoven, beträgt acht Zähler. In der Europa League kann Amsterdam auch einige gute Statistiken vorweisen. So hat man die zweitbeste “Shooting Accuracy” im Wettbewerb (58,8 Prozent). Bei den zugelassenen Schüssen (158) und den Weißen Westen (4) stehen auch lediglich zwei Teams besser da. In der EL-Liga-Phase kam der AFC auf vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. In der K.o.-Runde folgte ein knappes Weiterkommen nach Verlängerung gegen Union Saint-Gilloise. Ihr sucht für euren Frankfurt Ajax Amsterdam Tipp nach einem neuen Sportwetten Bonus? Dann werdet ihr sicher bei unserem Sportwetten Bonus Vergleich fündig!

Frankfurt - Ajax Amsterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:2 Union Berlin (H), 2:1 Ajax Amsterdam (A), 1:4 Bayer Leverkusen (H), 0:4 Bayern München (A), 3:1 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 1:0 PEC Zwolle (A), 1:2 Frankfurt (H), 1:0 Almere City (A), 2:0 Go Ahead Eagles (H), 1:2 Union Saint-Gilloise (H)

Letzte Spiele Frankfurt vs Ajax Amsterdam: 2:1 (A)

Der direkte Vergleich ist für die Frankfurt Ajax Amsterdam Prognose keine große Hilfestellung, denn beide Vereine trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Die Hausherren gingen schon in der 10. Minute in Führung.

Die Eintracht drehte dann die Partie durch zwei Treffer in einen Sieg. Beim Ballbesitz (52 Prozent) und den Expected Goals (1,66 zu 1,60) lag Ajax leicht vorne. Dafür sprachen die Gesamtschüsse etwas mehr für Frankfurt (17:12)

Die “Godenzonen” konnten nur eines ihrer letzten fünf Gastspiele in Deutschland gewinnen (1U, 3N). Die Bilanz gegen deutsche Teams ist mit 23S, 8U und 10N aber klar positiv. Frankfurt hat auch eine positive Bilanz gegen Vereine aus den Niederlanden (3S, 2N).

Ajax hat in den vergangenen vier Auswärtsspielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Zudem ging Amsterdam auch im Hinspiel gegen die Eintracht in Führung. Dieses Szenario erscheint auch am Donnerstag in Frankfurt gut möglich, denn die Gäste müssen einen Rückstand umbiegen.

Für den Frankfurt Ajax Amsterdam Tipp “1. Tor Ajax” bekommen wir bei NEO.bet eine Quote von 2,40. Am besten löst ihr vor eurer Wette noch den aktuellen NEO.bet Promo Code ein.

So seht ihr Frankfurt - Ajax Amsterdam im TV oder Stream:

13. März 2024, 18:45 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale zwischen Frankfurt und Ajax Amsterdam läuft live im Free-TV bei RTL. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 18:30 Uhr.

Der Anstoß erfolgt um 18:45 Uhr. Zudem ist die Partie auch im Stream bei RTL+ zu sehen.

Frankfurt vs Ajax Amsterdam: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Kristensen, Tuta, Koch, Brown - Larsson, Skhiri - Knauff, Götze, Bahoya - Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Siljevic (Tor), Nkounkou, Dahoud, Fenyö, Batshuayi, Wahi, Chaibi, Uzun, Theate

Startelf Ajax Amsterdam: Gorter - Hato, Sutalo, Baas, Gaaei - Mokio, Berghuis, Taylor - Traoré, Brobbey, Godts

Ersatzbank Ajax Amsterdam: C. Setford (Tor), Janse, Kaplan, Lucas Rosa, Rugani, Steur, van den Boomen, Edvardsen, Konadu, Fitz-Jim

Beide Trainer haben bei unserer Frankfurt Ajax Amsterdam Prognose mit Personalproblemen zu kämpfen. Die Gäste müssen ohne Kapitän Henderson und Stammkeeper Pasveer auskommen.

Bei Ajax muss am Donnerstag sogar die etatmäßige Nummer 3 ins Tor. Die Hessen müssen ohne die verletzten Amenda, Chandler und Matanovic auskommen. Collins fehlt gelbgesperrt. Zudem steht der Einsatz von Theate noch auf der Kippe.

Unser Frankfurt - Ajax Amsterdam Tipp: Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore

In der Bundesliga-Rückrundentabelle liegt Frankfurt lediglich auf dem 13. Platz, doch die Europa League ist und bleibt der Lieblings-Wettbewerb der Hessen. Schon im Hinspiel gegen Ajax hat die Eintracht ihren stärksten Auftritt im Kalenderjahr 2025 hingelegt.

Diesen Vorsprung wird sich die SGE unserer Meinung nach nicht mehr nehmen lassen. Ajax ist im Europapokal in acht der letzten neun Fälle, wenn man das Hinspiel daheim verloren hat, am Ende auch ausgeschieden. Am Donnerstag muss der niederländische Rekordmeister nun das gleiche Schicksal hinnehmen.