Frankfurt - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 18.09.2025

Unser Frankfurt - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 18.09.2025 lautet: Die Gäste sind in Topform und werden am Donnerstag auch ein Tor erzielen. Dennoch wird es für sie in unserem Wett Tipp heute nicht zu einem Sieg reichen.

Die Eintracht ist zurück in der Champions League und das Programm könnte härter nicht sein. Der erste Gegner gehört da noch zu den vermeintlich einfachsten, ist selbst aber schon ein Schwergewicht. In unserer Frankfurt Galatasaray Prognose sehen wir die Hessen dennoch leicht im Vorteil.

Ob es am Ende für die ersten drei Punkte reicht, wird sich zeigen. Allerdings sollte die SGE dieses Heimspiel nicht verlieren. Mit einer weißen Weste wird sie aber nicht vom Platz gehen. Alles in allem entscheiden wir uns daher für den Frankfurt Galatasaray Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,93 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Galatasaray auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend traf die Eintracht in jedem ihrer letzten 8 Pflichtspiele.

Galatasaray erzielte an den ersten 5 Süperlig-Spieltagen 15 Tore.

Frankfurt hat nur eines der letzten 9 Pflichtspiele verloren - und zwar das bislang letzte am vergangenen Wochenende.

Frankfurt vs Galatasaray Quoten Analyse:

Der nüchterne Blick auf die Frankfurt Galatasaray Wettquoten der besten Wettanbieter mag den einen oder anderen vielleicht ein wenig überraschen. Denn mit Höchstquoten von 2,10 für Wetten auf Heimsieg gilt die Eintracht bei den Bookies zwar nicht als haushoher Favorit, aber dennoch als recht klarer.

Das wird umso deutlicher, wenn man sich die Frankfurt Galatasaray Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste vergegenwärtigt. Diese liegen nämlich in der Spitze bei 3,40. Dabei sind sich die Buchmacher sicher, dass die Türken mindestens ein Tor erzielen. Anders lassen sich die Höchstquoten von gerade einmal 1,47 für “Beide Teams treffen” nicht interpretieren.

Frankfurt vs Galatasaray Prognose: Eintracht besteht den Härtetest

Sie kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Nachdem die Eintracht saisonübergreifend keines ihrer letzten acht Pflichtspiele verloren und fünf von ihnen gewonnen hatte (3U) gab es am vergangenen Wochenende eine “komische” 1:3-Niederlage in der BayArena.

Komisch war die Pleite deshalb, weil Leverkusen zwei Treffer aus direkten Freistößen - einen unter Mithilfe des Rückens von SGE-Keeper Zetterer und den anderen mit der letzten Aktion des Spiels - sowie das dritte Tor per Strafstoß erzielte. Dabei spielte Frankfurt seit der 59. Minute in einfacher und die letzten sieben Minuten sogar in doppelter Überzahl.

Am Ende stand die erste Saison-Schlappe nach zuvor drei Pflichtspiel-Siegen in Folge, bei denen die Hessen insgesamt zwölf Treffer erzielten, aber dennoch fest. Nun starten die Adler in ihre erst zweite Champions League-Saison. In der Spielzeit 2022/23 drangen sie bis ins Achtelfinale vor, gewannen im Turnierverlauf aber nur eines von vier Heimspielen (1U, 2N).

Gegen türkische Klubs hat die Eintracht eine positive Europapokal-Bilanz: Lediglich eines der bisherigen acht Duelle mit Mannschaften aus der Türkei wurde verloren (3U, 4N). Die einzige Pleite gab es - natürlich - gegen den kommenden Gegner im November 1992. Im Rahmen unserer Frankfurt Galatasaray Prognose sind wir dennoch zuversichtlich, dass die SGE dieses Mal nicht verliert.

Frankfurt - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:3 Leverkusen (A), 3:1 Hoffenheim (A), 4:1 Bremen (H), 5:0 Engers (A), 0:1 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:0 Eyüpspor (A), 3:1 Rizespor (H), 4:0 Kayserispor (A), 3:0 Karagümrük (H), 3:0 Gaziantep (A)

Letzte Spiele Frankfurt vs. Galatasaray: 0:1 (A), 0:0 (H)

Dabei starteten die Gäste bärenstark in die neue Saison in der heimischen Süperlig. Sie haben nicht nur keines der ersten fünf Ligaspiele verloren, sondern sogar alle diese Partien gewonnen. Hinzu kommen 15 Treffer an den ersten fünf Spieltagen und damit im Schnitt drei Tore pro Partie. Auf der anderen Seite gab es bislang nur einen einzigen Gegentreffer.

Saisonübergreifend hat der türkische Double-Sieger nunmehr seine letzten 16 Pflichtspiele allesamt gewonnen. In neun der letzten zehn Pflichtpartien konnte er zudem seinen Kasten sauber halten. Dass wir uns in unserem Frankfurt Galatasaray Tipp dennoch in Richtung der Hessen positionieren, hat aber gute Gründe.

Denn die Königsklasse ist nicht unbedingt der Lieblings-Wettbewerb der Türken. Trotz der schon immer ansprechenden Leistungen auf nationaler Ebene blieben die Erfolge in der Champions League bislang weitestgehend aus. Von den letzten 32 Partien in diesem Wettbewerb hat Gala tatsächlich gerade mal drei gewonnen und 20 verloren (9U).

In lediglich sieben dieser letzten 32 CL-Begegnungen erzielten sie mehr als ein Tor. Von den letzten 20 Auswärtspartien in der Königsklasse verloren die Löwen ganze 16 bei lediglich einem einzigen Sieg (3U).

Aus dem bisherigen direkten Vergleich lässt sich für die Frankfurt Galatasaray Prognose kein Honig saugen, denn die beiden einzigen Duelle liegen fast 33 Jahre zurück. Im Sechzehntelfinale des damaligen UEFA Cups setzten sich die Türken nach Hin- und Rückspiel mit 1:0 durch.

Frankfurt vs Galatasaray: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Zetterer - Collins, Koch, Theate, Brown; Doan, Uzun, Hojlund, Chaibi, Bahoya; Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Buta, Baum, Dahoud, Doumbia, Knauff, Skhiri, Batshuayi, Wahi

Startelf Galatasaray: Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali; Sane, Torreira, Gündogan, Gabriel Sara, Akgün; Icardi

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc, Ayhan, Jakobs, Baltaci, Kutucu, Kutlu, Singo, Ünyay, Yilmaz

Für unseren Frankfurt Galatasaray Tipp spricht auch noch die Champions League-Bilanz der Gäste gegen deutsche Klubs überhaupt. Insgesamt trafen die Türken in der Königsklasse bislang zwölfmal auf Mannschaften aus der Bundesliga. Ganze zweimal gingen sie als Sieger vom Platz (3U, 7N).

Unser Frankfurt - Galatasaray Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli und Qarabag Agdam heißen die weiteren Gegner der Eintracht in der Liga-Phase. Wenn die Hessen weiterkommen wollen, dann ist ein Dreier zum Auftakt fast schon Pflicht. Doch das wird alles andere als einfach, da die Türken mit der Empfehlung von 16 Pflichtspiel-Siegen in Folge anreisen.

Und dennoch trauen wir den Frankfurtern mindestens einen Punkt zu, da Galatasaray in der Vergangenheit in der Königsklasse über weite Strecken enttäuschte. Die SGE liebt zudem den Europapokal und ruft dort nahezu immer Top-Leistungen ab. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass der deutsche Vertreter dieses Heimspiel verliert. Auf mindestens einen Gegentreffer sollten sich die Eintracht-Fans aber einstellen.