Frankfurt - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 09:37 Uhr Frankfurt - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt Frankfurt auch im 7. direkten Duell in Folge ungeschlagen?

Unser Frankfurt - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Beide Teams zeigten sich bislang recht treffsicher, ließen aber auch gerne Gegentreffer zu. Diese beiden Aspekte kombinieren wir in unserem Wett Tipp heute.

Adler treffen auf Fohlen! In unserer tierischen Frankfurt Gladbach Prognose erwartet die Eintracht aus Hessen nach zuletzt zwei Siegen in Folge, die teilweise allerdings teuer bezahlt werden mussten, eine Borussia, die mit dem Start in die neue Bundesliga-Saison mal wieder nicht zufrieden sein kann. Die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen sprechen zwar grundsätzlich für die SGE und dennoch peilen wir lieber aus nachfolgenden Gründen eine Torwette an.

Konkret entscheiden wir uns für den Frankfurt Gladbach Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Betway.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Gladbach auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Frankfurt hat in 17 der letzten 18 Pflichtspiele zu Hause getroffen.

Gladbach hat in den 4 Pflichtspielen in dieser Saison 8 Treffer erzielt.

In 11 der letzten 12 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

Frankfurt vs Gladbach Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher schlägt recht deutlich zugunsten der Eintracht aus. Die Frankfurt Gladbach Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,75. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,35 für Wetten auf einen Sieg der Borussia. Dabei gehen die Bookies von einem torreichen Duell aus.

Die Frankfurt Gladbach Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ erreichen in den meisten Fällen noch nicht einmal die Marke von 1,50. Erst für „Über 3,5 Tore“ gibt es Quoten bis 2,20. Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet: Mittlerweile könnt ihr auch ganz bequem von unterwegs wetten. Mehr Infos dazu erhaltet ihr in unserem Sportwetten App Vergleich.

Frankfurt vs Gladbach Prognose: Munteres Hin und Her

Frankfurt kann mit der bisherigen noch jungen Saison recht zufrieden sein. Zum Auftakt in Dortmund gab es zwar noch eine 0:2-Pleite, doch die beiden folgenden Bundesliga-Partien konnte die SGE für sich entscheiden. Auf ein 3:1 zuhause gegen Hoffenheim folgte am vergangenen Wochenende ein 2:1-Erfolg in Wolfsburg.

Bei den Wölfen kassierte die Eintracht aber wieder einmal ein Gegentor. Saisonübergreifend warten die Adler aus Hessen seit fast einem halben Jahr oder umgerechnet elf Pflichtspielen auf eine Weiße Weste. In acht der letzten neun Begegnungen mit Beteiligung der SGE gab es Tore auf beiden Seiten - ein wichtiger Aspekt für unseren Frankfurt Gladbach Tipp.

Die sechs Punkte nach drei Spieltagen bedeuten für die Hessen den besten Saisonstart seit vier Jahren. Sollten sie auch am Samstag gewinnen, dann wäre das ein Novum. Denn noch nie hat die Eintracht unter Trainer Dino Toppmöller drei Bundesliga-Siege in Folge feiern können. Zumindest die Chancen auf einen Punkt scheinen sehr hoch.

Denn von den letzten 28 BL-Heimpartien hat die SGE nur zwei verloren (14S, 12U). Seit Toppmöller das Traineramt bei der Eintracht übernahm, kassierten nur Leverkusen und Stuttgart weniger Heimpleiten (1) als Frankfurt (2).

Frankfurt - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:1 Wolfsburg (A), 3:1 Hoffenheim (H), 0:2 Dortmund (A), 4:1 Braunschweig (A), 2:3 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:3 Stuttgart (H), 2:0 Gladbach (A), 2:3 Leverkusen (H), 3:1 Erzgebirge Aue (A), 1:0 Straßburg (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Gladbach: 1:1 (A), 2:1 (H), 1:1 (H), 3:1 (A), 1:1 (H)

Gladbach hat derweil auch das zweite Heimspiel der laufenden Bundesliga-Saison verloren. Nach dem 2:3 zum Auftakt gegen Meister Leverkusen gab es am vergangenen Wochenende eine 1:3-Schlappe gegen Vizemeister Stuttgart. Damit bleibt es bisher bei nur einem Sieg am zweiten Spieltag in Bochum.

Der Sieg beim VfL war gleichzeitig der saisonübergreifend einzige Dreier in den letzten neun Bundesliga-Partien der Fohlen (3U, 5N). Seit Mitte April dieses Jahres erzielte keine Mannschaft aus dem Oberhaus (Aufsteiger ausgenommen) so wenige Punkte wie die Borussia (6). Das soll sich nun in der Frankfurt Gladbach Prognose ändern.

Auswärts konnten die Fohlen ihre beiden bisherigen Pflichtspiele in dieser Saison für sich entscheiden. Vor dem Erfolg in Bochum gab es auch einen 3:1-Erfolg bei Erzgebirge Aue im DFB-Pokal. Mit zwei Bundesliga-Auswärtssiegen in Folge ist Gladbach in diesem Jahrtausend allerdings erst einmal in eine Saison gestartet und zwar in der Spielzeit 2019/20.

Zwei Auswärts-Dreier in Serie gelangen der Borussia überhaupt zuletzt vor knapp zweieinhalb Jahren. Interessant: Seit Beginn der vergangenen Saison spielte nur Mainz öfter remis (16) als die Eintracht (14) und die Fohlen (13). Insofern lässt sich über den Frankfurt Gladbach Tipp auf ein Remis sicherlich nachdenken, vor allem, wenn man ihn als Freebet spielen kann.

So seht ihr Frankfurt - Gladbach im TV oder Stream:

21. September 2024, 18:30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Sky ist auch in der Bundesliga-Saison 2024/25 der Ort für die Samstags-Spiele. Falls ihr kein Abo habt, könnt ihr die Partie auch bei WOW streamen, wobei hierfür ein eigenständiges Abo erforderlich ist.

Seit sechs direkten Duellen ist die Eintracht ungeschlagen (3S, 3U). Zu Hause hat die SGE das letzte Aufeinandertreffen gewonnen, nachdem man sich zuvor dreimal in Folge in der Main-Metropole remis getrennt hatte. Diese Aspekte sind für einen Tipp nicht unerheblich, wenn ihr bei der Frankfurt Gladbach Prognose in Richtung der Gastgeber nachdenkt.

Frankfurt vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Kaua Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson, Götze, Nkounkou; Marmoush, Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Amenda, Chandler, Collins, Chaibi, Dahoud, Dina Ebimbe, Knauff, Bahoya, Matanovic, Uzun

Startelf Gladbach: Nicolas; Lainer, Itakura, Elvedi, Scally; Weigl, Reitz, Honorat, Plea, Stöger; Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Chiarodia, Friedrich, Netz, Ullrich, Hack, Neuhaus, Ngoumou, Sander, Borges Sanches, Cvancara, Fukuda, Ranos

Die Hessen und die Fohlen sind zwei der sechs Mannschaften, die in dieser Bundesliga-Saison bisher lediglich eine Änderung in der Startelf vorgenommen haben. Dieses Mal wird die SGE aber zwingend einen Wechsel vornehmen müssen.

Den Sieg in Wolfsburg hat die Eintracht mit der Verletzung von Kapitän Kevin Trapp nämlich teuer bezahlt. Für ihn wird in den kommenden Wochen der erst 21-jährige Kaua Santos das Tor der Adler bewachen. Auch die Gäste müssen auf der Torhüter-Position wechseln, weil sich der erst kürzlich als Nummer 1 zurückgekehrte Jonas Omlin unter der Woche im Training verletzte. Für ihn rückt wieder Moritz Nicolas zwischen die Pfosten.

Unser Frankfurt - Gladbach Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Samstag um 18:30 Uhr ist weder die Zeit der Eintracht noch der Borussia. Frankfurt hat keines der letzten sieben Spiele zu dieser Anstoßzeit gewonnen (2U, 5N) und die letzten vier allesamt mit 1:9 Toren verloren. Gladbach gewann sogar keines der letzten neun BL-Spiele an einem Samstagabend (3U, 6N). Wir sehen die Vorteile bei den Gastgebern, würden hier aber dennoch eine Torwette bevorzugen.

In elf der letzten zwölf Aufeinandertreffen schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel. Beide Klubs zeigten sich auch in der noch jungen Saison recht treffsicher, ließen hinten aber auch Gegentore zu. Zudem hat die SGE in 17 der letzten 18 Pflichtspiele zu Hause getroffen. Insofern gehen wir davon aus, dass wir insgesamt einige Tore zu sehen bekommen, wobei kein Torhüter eine Weiße Weste wahren wird.