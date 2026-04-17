SPORT1 Betting 17.04.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Bundesliga-Duell am 18.04.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig.

Daheim ist die Eintracht im Oberhaus gegen Leipzig noch ohne Niederlage. Und aus neun Bundesliga-Spielen unter Albert Riera holte Frankfurt 15 Punkte. Das ist der erfolgreichste BL-Trainerstart bei den Hessen seit Armin Veh 2012/13. Doch auch die Bullen sind in Topform. Von den letzten sechs Spielen gewann Leipzig fünf (1N). Mehr Punkte als die Sachsen (15) holte in diesem Zeitraum ligaweit nur der FC Bayern (16).

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am 18.04.2026 verspricht somit Hochspannung. Doch die Vorzeichen deuten auf eine Punkteteilung hin. Beide Teams zeigen konstante, aber vergleichbare Leistungen, was ein Unentschieden wahrscheinlich macht. Wir sehen hier ebenfalls keinen klaren Sieger und spielen mit einer Quote von 3,95 bei Interwetten den Wett Tipp auf ein Unentschieden.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Duell am 30. Spieltag der Bundesliga ist entscheidend für den Kampf um die europäischen Plätze. Frankfurt, aktuell auf dem siebten Platz, empfängt den Viertplatzierten aus Leipzig. Die bisherigen Bilanzen beider Mannschaften untermauern unsere Prognose für ein Unentschieden.

Die Eintracht hat in dieser Saison beeindruckende 24 Punkte aus 14 Heimspielen im Deutsche Bank Park gesammelt. Interessanterweise hat RB Leipzig in seinen Auswärtsspielen eine exakt identische Bilanz vorzuweisen, was die Ausgeglichenheit der Begegnung unterstreicht.

Die Heimspiele der Frankfurter sind oft ein Spektakel für die Fans, mit einem Durchschnitt von 3,21 Toren pro Partie. Die Offensive der Hessen traf in 13 von 14 Heimspielen. Dem gegenüber steht die enorme Angriffskraft von RB Leipzig.

Mit dem zweithöchsten Wert für erwartete Tore (xG) in der Bundesliga von 57,21 und einem Schnitt von 1,86 Toren pro Ligaspiel im Jahr 2026 stellen die Roten Bullen jede Abwehr vor Probleme. Eine Schlüsselfigur dabei ist Leipzigs Linksverteidiger David Raum, der mit 22 kreierten Großchancen zu den Top-Vorbereitern der Liga zählt.

Ein Blick auf die direkte Historie stützt ebenfalls den Wett Tipp auf eine Punkteteilung. Leipzig konnte seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 noch nie in Frankfurt gewinnen. Fünf der letzten zehn Duelle im Deutsche Bank Park endeten unentschieden, darunter drei der letzten fünf Aufeinandertreffen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Optionen? Hier sind unsere Top-Picks für das Duell zwischen der Eintracht und den Roten Bullen:

Unentschieden ( Quote 3,95 bei Interwetten ): Die Fakten sprechen für sich. Frankfurt ist zu Hause stark, Leipzig auswärts ebenso. Fünf der letzten zehn direkten Duelle in Frankfurt endeten mit einer Punkteteilung. Eine Quote von 3,95 ist hier sehr verlockend.

Die Fakten sprechen für sich. Frankfurt ist zu Hause stark, Leipzig auswärts ebenso. Fünf der letzten zehn direkten Duelle in Frankfurt endeten mit einer Punkteteilung. Eine Quote von 3,95 ist hier sehr verlockend. Beide treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,50 bei Interwetten ): In den Heimspielen der Eintracht fallen im Schnitt über drei Tore. Leipzig besitzt eine der stärksten Offensiven der Liga. Obwohl die letzten direkten Duelle nicht immer torreich waren, deutet die aktuelle Form beider Teams auf Tore auf beiden Seiten hin. Die Quote hierfür liegt bei 1,50.

In den Heimspielen der Eintracht fallen im Schnitt über drei Tore. Leipzig besitzt eine der stärksten Offensiven der Liga. Obwohl die letzten direkten Duelle nicht immer torreich waren, deutet die aktuelle Form beider Teams auf Tore auf beiden Seiten hin. Die Quote hierfür liegt bei 1,50. Halbzeitergebnis Leipzig ( Quote 2,40 bei Interwetten ): Die Leipziger sind in der ersten Halbzeit defensiv extrem stabil und haben in 72 Prozent ihrer Bundesligaspiele eine weiße Weste zur Pause bewahrt. Angesichts der offenen Spielweise Frankfurts könnte RB früh in Führung gehen und diese in die Halbzeit bringen. Die Quote für diesen Tipp beträgt 2,40.

Die Leipziger sind in der ersten Halbzeit defensiv extrem stabil und haben in 72 Prozent ihrer Bundesligaspiele eine weiße Weste zur Pause bewahrt. Angesichts der offenen Spielweise Frankfurts könnte RB früh in Führung gehen und diese in die Halbzeit bringen. Die Quote für diesen Tipp beträgt 2,40.

Egal, für welchen Tipp du dich entscheidest, dieses Spiel wird garantiert ein echter Kracher im Kampf um die europäischen Plätze. Die besten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen, das Spiel genießen und mitfiebern!