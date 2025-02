Frankfurt - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten 01.03.2025

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 08:53 Uhr Frankfurt - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zeigt die SGE eine Reaktion auf die Pleite gegen die Bayern?

Unser Frankfurt - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Der amtierende Meister will den Druck auf den Tabellenführer aus München hochhalten. Im Wett Tipp heute wartet zumindest ein Remis auf die Werkself.

Am vergangenen Sonntag kassierte Frankfurt mit der 0:4-Pleite bei den Bayern eine richtige Lehrstunde. Trotzdem bleiben die Hessen, mit Rang 3 und einem Polster von vier Zählern auf Platz 5, weiterhin auf Champions-League-Kurs, doch am kommenden Spieltag droht die nächste Pleite, denn die SGE empfängt im Samstagabend-Top-Spiel den amtierenden Meister aus Leverkusen.

Die Quoten der Frankfurt Leverkusen Prognose sprechen sich für die Gäste aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten den Frankfurt Leverkusen Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Bayer ist seit 28 BL-Gastspielen ohne Niederlage

Die Eintracht hat nur eines der vergangenen 6 Pflichtspiele gewonnen

Frankfurt konnte lediglich eines der letzten 6 Duelle gegen Leverkusen für sich entscheiden

Frankfurt vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die beiden Kontrahenten sind eigentlich Tabellennachbarn. Zudem dürfen die Hessen daheim ran. Trotzdem schlagen sich die Frankfurt vs Leverkusen Quoten deutlich auf die Seite der Gäste.

Mehr als eine 1,77 haben die Buchmacher für einen Sieg der Auswärtsmannschaft nicht parat. Dafür gibt es für einen Dreier der Hausherren Frankfurt gegen Leverkusen Wettquoten um 4,50. Das hat natürlich auch mit der tollen Serie der Werkself in der Fremde zu tun.

Frankfurt vs Leverkusen Prognose: Die Hessen werfen die Heimbilanz in den Ring

Zu Gast bei den Bayern zu verlieren ist keine Schande. Die Art und Weise der deutlichen 0:4-Niederlage in München war aber schon alarmierend. Die Hessen ließen grundsätzliche Tugenden wie Entschlossenheit, Laufbereitschaft und Esprit vermissen. Die Eintracht agierte wie das Kaninchen vor der Schlange und ergab sich hilflos in ihr Schicksal. Vor allem konnte der Abgang von Top-Stürmer Omar Marmoush (zu Man City) bisher noch nicht kompensiert werden. Der neue Nummer-1-Angreifer Hugo Ekitike agierte gegen den FCB lethargisch, beinahe lustlos.

Neuzugang Wahi konnte bisher nicht mal in Ansätzen zeigen, weshalb die Verantwortlichen 20 Millionen Euro für ihn bezahlt haben. Noch liegen die Frankfurter mit Platz 3 auf Kurs. Vor allem daheim sind die Hessen stark. Von den letzten zwölf Heimspielen in der Liga ging gerade mal eines verloren (7S, 4U). Allerdings konnte die SGE mit dem 3:1 daheim gegen Kiel lediglich eines der vergangenen sechs Pflichtspiele gewinnen (3U, 2N). In der kommenden Woche steht zudem das Europa-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam an. Ihr benötigt für euren Frankfurt Leverkusen Tipp einen Wettanbieter mit schneller Auszahlung ? Wir haben alle Wettanbieter in Deutschland analysiert und verschaffen euch einen schnellen sowie einfachen Überblick.

Bayer hat nach einem etwas holprigen Start längst wieder in den Flow der Double-Saison gefunden. Am vorletzten Spieltag zeigten die Männer von Coach Xabi Alonso eine extrem starke Leistung im Heimspiel gegen die Bayern. Dabei hatten viele Statistiken wie der Ballbesitz (56 Prozent), die Expected Goals (2,16 zu 0,05) oder die Gesamtschüsse (15:2) klar für die Werkself gesprochen. Trotzdem musste sich Leverkusen mit einem torlosen Remis begnügen und hat somit elf Spieltage vor dem Saisonende weiterhin acht Zähler Rückstand auf den Tabellenführer.

Diesen Abstand konnte B04 am Wochenende mit einem 2:0-Sieg in Kiel aufrechterhalten. dabei hatte der Trainer aufgrund der schlechten Platzverhältnisse und der Kieler Stärken das Spielsystem angepasst. Durch den Dreier bei den Störchen hat Bayer mit 28 Auswärtsspielen in Serie in der Liga ohne Niederlage eine neue Bestmarke in der Geschichte der Bundesliga aufgestellt. Zudem stellt der Meister in dieser Saison die zweitbeste Offensive (51) und die drittbeste Abwehr (27). Nun will man den Druck auf die Münchner weiter hochhalten oder sogar noch erhöhen.

Frankfurt - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:4 Bayern München (A), 3:1 Holstein Kiel (H), 1:1 Gladbach (A), 1:1 Wolfsburg (H), 0:2 AS Rom (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Holstein Kiel (A), 0:0 Bayern München (H), 0:0 Wolfsburg (A), 3:2 1. FC Köln (H), 3:1 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Leverkusen: 1:2 (A), 1:5 (H), 0:3 (A), 1:3 (A), 5:1 (H)

Nach 81 Duellen führt Leverkusen die Bilanz mit 40 Siegen zu 28 Niederlagen an (13U). In Frankfurt haben aber die Hausherren mit 22 Erfolgen bei 14 Pleiten die Nase vorne (4U). Für die Frankfurt Leverkusen Prognose blicken wir vor allem auf die jüngsten Vergleiche.

Die Eintracht konnte lediglich eines der letzten sechs Spiele gegen die Werkself für sich entscheiden (5N). Im Oktober 2022 gab es einen 5:1-Heimsieg für die SGE. Das Hinspiel in dieser Saison ging in der BayArena mit 2:1 an die Hausherren.

Diese Paarung war in der Vergangenheit vor allem für Heimsiege bekannt. In den vergangenen 15 Kräftemessen zwischen Bayer und der Eintracht ging die Heimmannschaft in 14 Fällen als Sieger vom Feld.

In den vergangenen neun BL-Spielen kam Leverkusen-Angreifer Patrik Schick auf zehn Tore. Zudem erzielte der Tscheche im DFB-Pokal-Viertelfinale Anfang Februar gegen Köln einen Doppelpack. Außerdem steht nur Harry Kane (21) in der Torschützenliste besser da als Schick (15).

So seht ihr Frankfurt - Leverkusen im TV oder Stream:

01. März 2025, 18:30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Pay-TV-Sender Sky hat den Bundesliga-Samstag in dieser Saison noch fest in der eigenen Hand. Die Spiele um 15:30 Uhr werden als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen. Das Samstagabend-Top-Spiel wird exklusiv bei diesem Bezahlsender gezeigt.

Das Duell zwischen Frankfurt und Leverkusen im Deutsche Bank Park wird am Samstag um 18:30 Uhr angepfiffen.

Frankfurt vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Collins, Kristensen, Nkounkou, Theate - O. Höjlund, Larsson, Bahoya, Knauff, Uzun - Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos (Tor), Amenda,Dahoud, Skhiri, Wahi, Götze, Brown, Batshuayi

Startelf Leverkusen: Kovar - Tapsoba, Tah, Mukiele - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo - Adli, Schick, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky (Tor), Arthur, Hermoso, Aleix Garcia, Hofmann, Palacios, Buendia, Boniface

Frankfurt muss aktuell nur ohne den verletzten Matanovic und den gesperrten Tuta auskommen. Bei den Gästen fallen lediglich Belocian, Hincapie und Terrier aus.

Diese Personalien haben keine große Auswirkung auf unsere Frankfurt Leverkusen Prognose.

Unser Frankfurt - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Frankfurter wollen eine Reaktion auf die enttäuschende Leistung bei den Bayern zeigen. Mehr als einen Punkt können wir den Hessen aber nicht zutrauen. Das hat vor allem mit der Form und der Qualität des Gegners zu tun.

Die Werkself hat wieder zu ihrer Top-Form gefunden und ist kaum zu schlagen. Zudem sprechen der direkte Vergleich der vergangenen Jahre und die allgemeine Formkurve beider Mannschaften für Leverkusen.

Da aber bei dieser Paarung das Auswärtsteam in der jüngsten Vergangenheit nur selten als Sieger vom Platz gegangen ist, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab. Zudem rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten.