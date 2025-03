Frankfurt - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 29.03.25

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 09:00 Uhr Frankfurt – VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verspielt Stuttgart eine weitere Führung?

Unser Frankfurt – VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.03.2025 lautet: Wie in den vergangenen Wochen kassiert die Mannschaft von Sebastian Hoeneß im Wett Tipp heute zu viele Gegentore.

Die zweite Saisonhälfte ist für beide Mannschaften nicht einfach. Frankfurt versucht immer noch, den Abgang von Omar Marmoush zu verkraften, während Stuttgart keinen Frieden mit der Mehrfachbelastung herstellen kann. Entscheidend für die Frankfurt VfB Stuttgart Prognose könnte die letzte Viertelstunde sein. Dazu später mehr.

Nach nur einem Sieg an den acht vorangegangenen Bundesliga-Spieltagen (2U, 5N) ist der VfB auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Die SGE beendete vor der Länderspielpause eine Serie von drei Niederlagen in Folge und jubelte dem VfL Bochum eine 1:3-Niederlage unter.

Wie schon im Duell mit Bochum erwarten wir von „Frankfurt Über 1,5 Tore”. Als Wettanbieter für unseren Frankfurt VfB Stuttgart Wett Tipp heute wählen wir Merkur Bets und spielen dort eine Quote von 1,84. Geheim-Tipp: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs VfB Stuttgart auf „Frankfurt Über 1,5 Tore”:

Stuttgart kassierte in 6 der letzten 8 Bundesliga-Begegnungen „Über 1,5 Gegentore“.

Nur Bayern (43) hat mehr Heimtore als Frankfurt (31) erzielt.

Stuttgart stellt die anfälligste Defensive (43 Gegentore) der Top 11.

Frankfurt vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Verantwortlichen der Schwaben haben die Länderspielpause genutzt und mit Sebastian Hoeneß verlängert. Ein starkes Zeichen für alle Anhänger des VfB, der in der Rückrunde nur den 15. Tabellenplatz einnimmt und zuletzt eher selten für Freude auf den Rängen gesorgt hat.

Dementsprechend fallen auch die Frankfurt VfB Stuttgart Quoten aus. Ein Dreier der Hoeneß-Elf bringt euch beinahe den dreifachen Gewinn ein und pendelt sich bei 2,73 ein.

Wandert ihr bei den Frankfurt VfB Stuttgart Wettquoten zur Seite der Gastgeber, findet ihr Siegquoten von circa 2,45.

Das Pendel kann zu beiden Seiten ausschlagen. Ratsam wäre, sofern noch nicht geschehen, eine Account bei Merkur Bets anzulegen und dort vom Willkommensbonus zu profitieren. Bereits eine Einzahlung von nur einem Euro verhilft euch zu einer Freebet im Wert von 40 Euro. Darüber hinaus steht euch ein Cashback von 60 Euro zur Verfügung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs VfB Stuttgart Prognose: Wertlose Führungen

Schlechte Spiele zeigt Stuttgart in dieser Saison selten. Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit stehen die Schwaben jedoch wesentlich schlechter da (10.). Ein Grund für die Platzierung im Tabellen-Mittelfeld ist der schlechte Umgang mit Führungen. Die Gäste sind seit fünf Spieltagen sieglos (2U, 3N), obwohl sie in jeder einzelnen Paarung zwischenzeitlich in Führung gelegen haben.

Diesen Trend könnt ihr im Frankfurt vs. VfB Stuttgart Tipp aufgreifen. Seid ihr zu großem Risiko bereit, schlagen wir euch eine Wette auf „Frankfurt gewinnt nach Rückstand” vor. Für eine Quote von 8,10 müsst ihr nur die Merkur Bets App öffnen. Diese gibt es sowohl für iOS-Nutzer als auch für Android-Verfechter.

Darüber hinaus fokussieren wir uns in der Frankfurt gegen VfB Stuttgart Prognose auf den zweiten Durchgang, speziell die letzte Viertelstunde. Unter allen Bundesligisten hat kein Team mehr Gegentore innerhalb der letzten 15 Spielminuten zugelassen als Stuttgart (13). Die Schwaben selbst erzielten 29 Saisontore (62 Prozent) nach der Pause – der höchste Anteil im deutschen Oberhaus. Trotz dieser klaren Indizien sind die Wettanbieter bereit, für eine Wette auf „Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit” eine Quote von 1,72 springen zu lassen.

Wer auf die Wettsteuern verzichten möchte, kann für seinen Tipp wiederum den Weg zu Merkur Bets antreten. Der Buchmacher zählt zu den wenigen Wettanbietern, die euren Anteil übernehmen. Strebt ihr nach einer noch besseren Quote, empfehlen wir „Halbzeit mit den meisten Toren: 2. Halbzeit“ zu einer Quote von 2,04.

Frankfurt – VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:1 Großaspach (H), 3:1 Bochum (A), 4:1 Ajax Amsterdam (H), 1:2 Union Berlin (H), 2:1 Ajax Amsterdam (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:4 Leverkusen (H), 2:2 Holstein Kiel (A), 1:3 Bayern München (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:2 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs VfB Stuttgart: 3:2 (A), 0:3 (A), 1:2 (H), 3:2 (A). 1:1 (H)

Dino Toppmöller und seine Mannschaft haben zuletzt zwei Heimspiele in Folge verloren. Weiterhin wirkt sich der Verkauf von Omar Marmoush auf die Adlerträger und ihre Resultate aus. Dennoch gehen wir nicht von einer weiteren Niederlage der Hausherren aus. Bis auf Bayern (43) hat kein Bundesligist mehr Tore im eigenen Stadion erzielt als die Hessen (31).

Ausgerechnet die Verteidigung ist für den VfB zuletzt ein kritisches Thema gewesen. Stuttgart kassierte in sechs der acht vorangegangenen Begegnungen mindestens zwei Gegentore. 17 zugelassene Gegentreffer nach nur neun Partien der zweiten Saisonhälfte sind sogar der drittschwächste Wert.

Im Angriffsspiel kann der Hoeneß-Elf jedoch nur wenig vorgeworfen werden. Stuttgart zählt mit 45,4 erwartbaren Toren zu den vier besten Offensivmannschaften der deutschen Fußball-Elite. Frankfurt ist in dieser Kategorie allerdings noch besser unterwegs (50,1 xG). Das führt uns zu einem alternativen Frankfurt vs. VfB Stuttgart Tipp.

Bereits im Hinrunden-Duell bot dieser Vergleich beste Unterhaltung und insgesamt fünf Treffer (3:2-Sieg Frankfurt). Für eine Quote von 2,25 ist bei Merkur Bets die Wette „Über 3,5 Tore” spielbar. Dieses Angebot unterstreicht die starken Fußball-Quoten des Wettanbieters mit deutscher Lizenz. Ausführlicher könnt ihr euch darüber in unserem Merkur Bets Test informieren.

Die Historie dieser Paarung ist geprägt von Aufeinandertreffen der Extraklasse. Frankfurt erzielte in der Bundesliga-Geschichte gegen kein Team mehr Treffer als den VfB (175). Die Gäste wiederum jubelten gegen die Adlerträger häufiger als gegen jedes andere Team im deutschen Oberhaus (188).

In den vergangenen Wochen boten beide Mannschaften recht torreiche Spiele. Vier der fünf vorangegangenen SGE-Partien wurden mit „Über 3,5 Toren” abgepfiffen. Bei der Hoeneß-Elf sind zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien mindestens vier Treffer gefallen.

Sowohl die Adlerträger (19,4 Prozent) als auch die Stuttgarter (19,0 Prozent) brillieren vor dem Tor mit konzentrierten Abschlüssen und einer Schussverwandlungs-Quote, die nur von vier anderen Teams überboten wird (Wolfsburg, Bayern, Mainz und Leverkusen). Von Vorteil für unseren Frankfurt vs. VfB Stuttgart Tipp ist ebenfalls, dass die Gäste mit 37,83 xGA eine mittelmäßige erwartbare Defensive auf den Rasen bringen (9.).

So seht ihr Frankfurt – VfB Stuttgart im TV oder Stream:

29. März 2025, 18.30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Weiteres Vertrauen in unsere Frankfurt gegen VfB Stuttgart Prognose ziehen wir aus der starken Heimbilanz der Adlerträger. Bis jetzt hat die Toppmöller-Elf in jedem Heimspiel getroffen. 62 Prozent der Auftritte im eigenen Stadion beendete die SGE sogar mit mindestens zwei Toren.

Der VfB hat exakt die Hälfte der Saisonspiele mit mindestens einem Gegentreffer hinter sich gebracht. Darüber hinaus sammelten nur Kiel, Hoffenheim und Bochum (je 3) weniger Weiße Westen als die Schwaben (4).

Frankfurt vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Santos – Kristensen, Tuta, Koch, Brown, Hojlund, Shaqiri, Götze, Larsson, Bahoya, Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Amenda, Collins, Nkounkou, Dahoud, Uzun, Chaibi, Knauf, Batshuayi

Startelf VfB Stuttgart: Nübel – Jeltsch, Al-Dakhil, Hendriks, Mittelstädt, Leweling, Stiller, Karazor, Millot, Woltemade, Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Chabot, Jaquez, Vagnoman, Keitel, Führich, Bruun larsen, Toure, Demirovic

Wie stark sich die fehlenden Resultate in die Köpfe der Gäste eingeschlichen haben, lässt sich ebenso an einer taktischen Umstellung erkennen. Vor der Länderspielpause setzte Hoeneß auf ein 3-5-2 System, um das Zentrum gegen Leverkusen zu verdichten.

Die veränderte Herangehensweise fruchtete in der ersten Halbzeit. Am Ende verspielten die Schwaben jedoch zum fünften Mal in Folge eine Führung und kassierten vier Gegentore (3:4).

Unser Frankfurt – VfB Stuttgart Tipp: Frankfurt Über 1,5 Tore

Die SGE hat in zwei der letzten vier direkten Duelle mindestens drei Treffer erzielt. Stuttgart steckt derzeit im Mittelfeld der Tabelle fest und hadert mit der undichten Defensive. Individuelle Fehler und überraschende Lücken darf sich der VfB gegen die Hausherren nicht erlauben, wird diese aber nicht über Nacht abgestellt haben.