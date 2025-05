Freiburg - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

SPORT1 Betting 16.05.2025 • 06:00 Uhr Freiburg - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer löst ein Champions-League-Ticket?

Unser Freiburg - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Das Duell zwischen dem SCF und der SGE am letzten Spieltag verspricht Hochspannung. Der Wett Tipp heute sieht die Gäste aus Hessen dabei etwas vorne.

Am 34. Spieltag erwartet uns in der Bundesliga ein spannendes 3er-Duell um zwei Plätze in der Königsklasse. Bei unserer Freiburg Frankfurt Prognose treffen auch noch zwei dieser involvierten Mannschaften direkt aufeinander. Die Eintracht braucht im Breisgau mindestens einen Punkt für das CL-Ticket.

Und der SCF kann lediglich mit einem Heimsieg gegen die SGE einen Platz in den Top 4 sicher verteidigen. Denn der BVB hat mit einem Heimspiel gegen Kiel eine mehr als nur machbare Aufgabe vor der Brust. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,56 bei Merkur Bets den Freiburg Frankfurt Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Frankfurt auf “Doppelte Chance x/2”:

Freiburg ist in dieser Saison noch ohne Sieg gegen ein „Topteam“ der Liga

Der SCF wartet seit November 2019 und 4 Heimspielen auf einen Dreier gegen die Eintracht

Frankfurt ist seit 5 Duellen ohne Niederlage gegen die Breisgauer

Freiburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Eintracht hat vor dem 34. Spieltag noch einen Platz und zwei Punkte Polster auf die Breisgauer. Für die Freiburg vs Frankfurt Quoten spielt aber aus der Sicht von Buchmacher Merkur Bets, der zu den Wettanbietern mit deutscher Lizenz gehört, der Heimvorteil eine große Rolle.

Denn mit einer Siegquote von 2,35 sind die Hausherren leicht favorisiert. Der Unterschied ist aber nur gering. Denn für einen Dreier der Gäste bekommt ihr auch lediglich eine 2,70. Die höchsten Freiburg gegen Frankfurt Wettquoten warten mit einer 3,85 für eine Punkteteilung auf euch.

Freiburg vs Frankfurt Prognose: Wer kommt besser mit dem Druck klar?

Am Samstag gewann Freiburg mit 2:1 in Kiel und war mit einem Chancenverhältnis von 8:3 der klar verdiente Sieger. Mit diesem Ergebnis ist der Sport-Club seit fünf Spieltagen ohne Niederlage (4S, 1U) und hat das Ticket für die Europa League schon sicher. Doch am letzten Spieltag können die Breisgauer nun erstmals in der Vereinsgeschichte sogar die Champions League klar machen. Dafür braucht man aber wohl einen Sieg gegen die Eintracht. Denn auf einen Patzer des BVB gegen Kiel zu hoffen, macht wenig Sinn. In den vergangenen vier Jahren hat sich der SCF nun drei Mal für das internationale Geschäft qualifiziert.

Der Erfolg bei den Störchen war der Elfte von 16 Saisonsiegen mit gerade mal einem Tor Unterschied. In den bisher neun Spielen gegen Leverkusen, Frankfurt, Dortmund, den FC Bayern und Leipzig verlor der SC allerdings sieben Mal. Lediglich gegen RB (0:0) und Leverkusen (2:2) gelang ein Punktgewinn. Hier kommen die Männer von Coach Julian Schuster auf 7:26 Tore, womit sich die aktuell negative Tordifferenz von minus 2 auch erklärt. Diese Bilanz gegen die Topteams spielt für unseren Freiburg Frankfurt eine große Rolle.

Frankfurt hat mit dem 1:1 in Mainz und dem 2:2 an diesem Sonntag daheim gegen St. Pauli jeweils einen Matchball im Kampf um den Einzug in die Königsklasse vergeben. Dabei gingen die Hessen gegen die Kiezkicker schon nach 23 Sekunden in Führung. Danach verhielten sich die Hessen jedoch extrem naiv und liefen blindlings in Konter sowie ins Verderben. Gegen tief und kompakt verteidigende Gegner mangelt es der SGE in dieser Spielzeit immer wieder an Ideen und Überraschungsmomenten.

Vor dem Saisonfinale ist der Abstand auf Freiburg und Dortmund binnen vier Spieltagen von sechs bzw. neun auf zwei bzw. drei Punkte zusammengeschmolzen. Es scheint so, dass die junge Mannschaft mit dem speziellen Druck kurz vor der Ziellinie noch ihre Probleme hat. In diesen Partien kommen zu viele Profis nicht auf ihr Top-Level. Daheim haben in dieser Saison einzig die Bayern (44) mehr Punkte gesammelt als die Hessen (34). In der Auswärtstabelle belegt Frankfurt aber gerade mal Rang 8 (6S, 5U, 5N).

Freiburg vs Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 Kiel (A), 2:2 Leverkusen (H), 1:0 Wolfsburg (A), 3:2 Hoffenheim (H), 2:1 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:2 St. Pauli (H), 1:1 Mainz (A), 4:0 Leipzig (H), 0:0 Augsburg (A), 0:1 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Frankfurt: 1:4 (A), 3:3 (H), 0:0 (A), 1:2 (A), 1:1 (H)

Die beiden Vereine standen sich bisher in 46 Pflichtspielen gegenüber. Frankfurt führt die Bilanz mit 19 Siegen zu 15 Niederlagen an (12U). Im Breisgau hat aber der Sport-Club leicht die Nase vorne (9S, 8U, 6N).

Für die Freiburg Frankfurt Prognose sind die jüngsten Aufeinandertreffen besonders wichtig. Seit fünf Duellen ist die SGE gegen den SCF ohne Niederlage (2S, 3U). Der jüngste Heimsieg der Badener gegen die Hessen stammt sogar vom November 2019.

Im Hinspiel der laufenden Saison feierte die Mannschaft von Coach Dino Toppmöller einen klaren 4:1-Heimsieg gegen die Freiburger. Dabei waren die Gäste in der 37. Minute in Führung gegangen.

In den letzten beiden Duellen zwischen dem Sport-Club und der Eintracht fielen insgesamt elf Tore. Auch dieses Mal rechnen die Buchmacher mit einigen Treffern. Die Quoten für den Freiburg Frankfurt Tipp “Beide Teams treffen” schaffen es nicht mal auf den Wert von 1,50.

So seht ihr Freiburg vs Frankfurt im TV oder Stream:

17. Mai 2025, 15:30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Natürlich sind vor dem letzten BL-Spieltag schon einige Entscheidungen gefallen. Trotzdem verspricht das Finale viel Spannung. Und nur bei Sky gibt es alle neun Spiele als Einzelspiel oder in der Konferenz zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Freiburg und Frankfurt im Europa-Park-Stadion.

Freiburg vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Manzambi, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth (Tor), Muslija, Röhl, Gregoritsch, Höler, Kübler, Günter, Höfler, Sildillia

Startelf Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Theate - Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown, Knauff, Bahoya - Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Amenda, Nkounkou, O. Höjlund, Wahi, Batshuayi, Uzun, Chaibi, Collins

Die Hausherren müssen lediglich ohne Ogbus und Kyereh auskommen. Bei der Eintracht verpassen auch nur Kaua Santos und Götze die Partie. So müssen wir unsere Freiburg Frankfurt Prognose nicht anpassen.

Unser Freiburg vs Frankfurt Tipp: Doppelte Chance x/2

Das Momentum ist nicht auf der Seite der Hessen. Die SGE belegte in dieser Spielzeit so lange einen CL-Rang. Die Europa League wäre im Endspurt ein schwacher Trost. Doch die Freiburger tun sich in dieser Saison gegen die Topteams der Liga extrem schwer.

Und auch der direkte Vergleich der letzten Jahre spricht recht deutlich für die Eintracht. So trauen wir Frankfurt den einen Punkt, den man noch mindestens fürs sichere CL-Ticket braucht, am Ende auch zu.