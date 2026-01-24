Freiburg vs Köln Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 25.01.2026

SPORT1 Betting 24.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Freiburg vs Köln Prognosen unseres Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 25.01.2026.

Der SC Freiburg hat nur eines der letzten 14 Bundesliga-Heimspiele gegen den 1. FC Köln verloren. Und diese Bilanz könnte der SCF ausbauen. Denn unsere Freiburg vs Köln Prognosen deuten auf einen Heimsieg für die Breisgauer in einem torreichen Spiel hin.

Die Partie, die den 19. Bundesliga-Spieltag abschließt, wird am Sonntag, den 25. Januar 2026, um 17:30 Uhr angepfiffen. Die aktuellen Freiburg vs Köln Quoten spiegeln eine offene Begegnung wider, doch die starke Heimform der Freiburger gibt für uns den Ausschlag.

Angesichts der beeindruckenden Serie im eigenen Stadion favorisieren wir die Gastgeber und empfehlen bei Winamax mit einer Quote von 1,92 den Wett Tipp auf einen Sieg für den SC Freiburg.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der SC Freiburg, aktuell auf dem achten Tabellenplatz, verdankt seine Position vor allem seiner Heimstärke. Die Mannschaft von Julian Schuster ist wettbewerbsübergreifend seit elf Heimspielen ungeschlagen und hat in dieser Saison in jeder Partie vor eigenem Publikum getroffen. In fünf von acht dieser Spiele erzielten sie sogar mehr als 1,5 Tore. Defensiv ließen sie dabei nur in zwei Partien mehr als einen Gegentreffer zu. Für eine erfolgreiche Freiburger Prognose ist diese beeindruckende Bilanz entscheidend.

Die Kölner hingegen reisen mit einer schwachen Auswärtsbilanz an. Das Team von Lukas Kwasniok konnte in dieser Saison erst zwei Siege auf fremdem Platz feiern und sammelte in den letzten fünf Auswärtsspielen nur zwei Zähler. Obwohl der Sieg am vergangenen Wochenende gegen Mainz für einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone sorgte, bleibt die Leistung in der Fremde ein Sorgenkind.

Die Wettanbieter sehen die Wahrscheinlichkeit eines Freiburger Sieges bei etwa 53 Prozent, was die Favoritenrolle unterstreicht. Interessant ist auch die Torlinie, die mit 2,5 Toren für die Bundesliga eher niedrig angesetzt ist, obwohl der Ligaschnitt bei 3,26 Toren pro Spiel liegt.

Freiburg vs Köln: Wett Tipps für das Bundesligaspiel

Basierend auf der Analyse der aktuellen Form, der Heim- und Auswärtsstärke sowie der direkten Duelle, ergeben sich für das Spiel vielversprechende Wett Tipps. Unsere Freiburg vs Köln Prognosen konzentrieren sich dabei auf folgende Optionen:

Sieg Freiburg ( Quote 1,90 bei Winamax ): Die Gastgeber sind zu Hause eine Macht und seit sieben Bundesliga-Heimspielen unbesiegt. Köln hingegen hat nur eines der letzten zehn Gastspiele in Freiburg gewonnen. Die starke Form und der Heimvorteil machen Freiburg zur klaren Wahl auf dem 1X2-Markt.

Die Gastgeber sind zu Hause eine Macht und seit sieben Bundesliga-Heimspielen unbesiegt. Köln hingegen hat nur eines der letzten zehn Gastspiele in Freiburg gewonnen. Die starke Form und der Heimvorteil machen Freiburg zur klaren Wahl auf dem 1X2-Markt. Beide Teams treffen - Ja ( Quote 1,70 bei Winamax ): Freiburgs Offensive ist zu Hause verlässlich, doch die Defensive ist nicht immer sattelfest. Nur in einem von acht Heimspielen hielt man die Null. Zudem weisen beide Mannschaften eine hohe Quote an Spielen auf, in denen beide Teams trafen (Freiburg 72 %, Köln 67 %). Da Köln nur in zwei Auswärtsspielen torlos blieb, ist ein Treffer auf beiden Seiten wahrscheinlich.

Freiburgs Offensive ist zu Hause verlässlich, doch die Defensive ist nicht immer sattelfest. Nur in einem von acht Heimspielen hielt man die Null. Zudem weisen beide Mannschaften eine hohe Quote an Spielen auf, in denen beide Teams trafen (Freiburg 72 %, Köln 67 %). Da Köln nur in zwei Auswärtsspielen torlos blieb, ist ein Treffer auf beiden Seiten wahrscheinlich. 2. Halbzeit - Beide Teams treffen (Quote 3,25 bei bet365): Freiburg hat unter der Woche ein Europapokalspiel zu bestreiten, was zu müden Beinen in der zweiten Hälfte führen könnte. In drei der letzten vier Ligaspiele der Freiburger fielen in der zweiten Halbzeit Tore auf beiden Seiten. Auch das Hinspiel, das Köln mit 4:1 gewann, untermauert diesen Tipp, da nach einer 1:0-Halbzeitführung noch vier weitere Tore fielen.

Wir hoffen, unsere Analyse hat euch bei der Einschätzung des Spiels geholfen. Nun könnt ihr euch zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Bundesligaspiel genießen!