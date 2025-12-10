Freiburg vs Salzburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 11.12.2025

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Freiburg vs Salzburg Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Europa-League-Spiel am 11.12.2025.

Unsere Freiburg vs Salzburg Prognose für das Europa-League-Spiel am 11.12.2025 deutet auf einen klaren Sieg für die Heimmannschaft hin, was durch die aktuellen Freiburg vs Salzburg Quoten untermauert wird. Die Breisgauer sind zu Hause eine Macht und dürften gegen die auswärtsschwachen Österreicher wenig anbrennen lassen. Die Freiburg vs Salzburg Quoten spiegeln diese Erwartung wider.

Aufgrund der starken Heimform des Sport-Clubs empfehlen wir den Wett Tipp „Sieg Freiburg" zu einer Quote von 1,41.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Freiburg strebt einen Platz unter den ersten Acht der Ligaphase an und trifft auf ein Salzburger Team, das dringend ein Ergebnis benötigt, um die Hoffnung auf die K.-o.-Playoffs am Leben zu erhalten. Die Mannschaft von Julian Schuster agiert pragmatisch; sie spielt bevorzugt nach vorne, ist aber auch bereit, sich zurückzulehnen und auf Konter zu lauern. Obwohl sie in der Bundesliga im Mittelfeld rangieren, sind sie gegen Salzburg der klare Favorit und sollten das Spielgeschehen kontrollieren.

Salzburg verzeichnete in seinen bisherigen Auswärtsspielen in der Ligaphase nur 35 % und 48 % Ballbesitz. Diese defensive Ausrichtung ermöglichte den Gegnern im Schnitt 22,5 Schüsse pro Spiel. In der Europa League haben die Salzburger mit 2,50 erwarteten Gegentoren pro Spiel (xGA) den schlechtesten Wert des Wettbewerbs. Über 80 % der Schüsse, denen sie ausgesetzt sind, kommen aus dem Strafraum, was ihre defensiven Probleme unterstreicht.

Die aktuellen Freiburg vs Salzburg Team-News deuten zudem auf wichtige Ausfälle hin. Der Verlust von Schlüsselspielern wie Philipp Lienhart bei Freiburg und Maurits Kjaergaard bei Salzburg könnte die Dynamik des Spiels beeinflussen. Dennoch sollte Freiburg mit seiner Offensivkraft, die im Schnitt 1,6 Tore pro Spiel in der Europa League erzielt, die Salzburger Abwehr vor erhebliche Probleme stellen.

Freiburg vs Salzburg: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich vielversprechende Wett Tipps für diese Begegnung. Die Freiburger Heimstärke trifft auf die defensive Anfälligkeit der Salzburger, was interessante Möglichkeiten eröffnet. Hier sind unsere Empfehlungen für Ihre Freiburg vs Salzburg Prognosen.

Sieg Freiburg ( Quote 1,41 bei Winamax ) Die Breisgauer haben in der Ligaphase bereits 11 Punkte gesammelt und stehen auf dem vierten Platz, der zur direkten Qualifikation für das Achtelfinale berechtigt. Im Europa-Park Stadion ist die Mannschaft von Julian Schuster seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und konnte sechs davon gewinnen. Salzburg hingegen hat beide bisherigen Auswärtsspiele in der Ligaphase verloren, zuletzt deutlich mit 1:4 in Bologna. Die Offensivqualität Freiburgs sollte ausreichen, um die löchrige Abwehr der Gäste zu überwinden.

Trotz ihrer Schwierigkeiten in der Europa League haben die Salzburger auswärts stets eine große offensive Gefahr ausgestrahlt. Bei der 1:4-Niederlage in Bologna erspielten sie sich einen xG-Wert von 2,07 und ließen vier Großchancen ungenutzt. Die Österreicher haben in allen 12 Pflichtspiel-Auswärtspartien dieser Saison getroffen. Freiburg hat zwar zu Hause im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel kassiert, doch die 1:2-Niederlage gegen Heidenheim zeigte jüngst defensive Schwächen auf. Sieg Freiburg & Beide Teams treffen (Quote 2,90 bei Winamax): Diese Wette kombiniert die Logik der beiden vorherigen Tipps. Freiburg ist zu Hause der klare Favorit, was die Quoten mit einer impliziten Siegchance von über 70 % belegen. Gleichzeitig deuten die jüngsten Leistungen darauf hin, dass die Freiburger Defensive nicht unüberwindbar ist. Da Salzburg offensiv Akzente setzen kann und in der Fremde regelmäßig trifft, ist ein Heimsieg, bei dem auch die Gäste zum Torerfolg kommen, ein realistisches Szenario.

