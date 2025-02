Freiburg - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten 21.02.25

SPORT1 Betting 20.02.2025 • 11:00 Uhr Freiburg - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Feiert der SCF den vierten Sieg in Folge?

Unser Freiburg - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.02.2025 lautet: In den vergangenen Jahren hat sich der SVW zu einem Lieblingsgegner der Breisgauer entwickelt. Auch beim Wett Tipp heute sammeln die Hausherren wieder mindestens einen Punkt ein.

Der Sport-Club Freiburg stand nach dem Ende der Ära unter Christian Streich vor einer ungewissen Zukunft, doch Nachfolger Julian Schuster kann auf der guten Arbeit seines Vorgängers aufbauen.

So dürfen die Breisgauer und ihre Fans aktuell sogar von der Königsklasse träumen. Auch in unserer Freiburg Werder Bremen Prognose scheint der Aufwärtstrend noch nicht wirklich zu Ende zu gehen.

Wir spielen mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten den Freiburg Werder Bremen Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Werder Bremen auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Freiburg steht auf Platz 4 der Heimtabelle

Bremen konnte nur eines der letzten 7 BL-Spiele für sich entscheiden

Die Breisgauer haben 4 der vergangenen 5 fünf Duelle gegen den SVW gewonnen

Freiburg vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Breisgauer haben auf Rang 5 nur einen Zähler Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz. Das Polster auf die Norddeutschen beträgt dagegen fünf Plätze und sechs Punkte. Die Freiburg vs Werder Bremen Quoten fallen aber trotzdem nicht so deutlich aus, wie man das erwarten könnte. Für einen Heimsieg klettern die Quoten immerhin auf einen Höchstwert von 2,22.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Gäste Freiburg gegen Werder Bremen Wettquoten zwischen 3,10 und 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Werder Bremen Prognose: Die Breisgauer setzen auf die Heimstärke

Nach einem 3:2 im ersten Spiel des Jahres daheim gegen Kiel musste Freiburg drei Niederlagen am Stück hinnehmen. Von dieser kleinen Krise haben sich die Breisgauer inzwischen gut erholt. Dabei wurde die Mannschaft von Coach Julian Schuster mit drei 1:0-Siegen in Folge zu einem Muster an Effizienz. Am vergangenen Wochenende zu Gast bei St. Pauli fiel in einer über weite Strecken ideenlosen und chancenarmen Partie der entscheidende Treffer in der 88. Minute durch ein Eigentor. So liegt der Sport-Club voll auf Europapokal-Kurs.

Zudem spielt man mit 36 Punkten nach 22 Partien die drittbeste Bundesliga-Saison. Allerdings trat die Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht wie ein Europacup-Anwärter auf und kann vor allem mit den Grundtugenden punkten. Zudem konnte der SCF sieben der zehn Heimspiele in dieser BL-Saison gewinnen. Lediglich Bayern und Leverkusen kommen auf mehr Heimsiege. Freiburg vergab bei St. Pauli bereits den fünften von insgesamt sechs Strafstößen. Außerdem gab es gegen die Top-Teams Dortmund (0:4), Leverkusen (1:5), Frankfurt (1:4), Stuttgart (0:4) und den FC Bayern (1:2) noch nicht viel zu holen.

Für den SV Werder Bremen kam die Winterpause zum falschen Zeitpunkt. Der Verein hatte bis zu den Feiertagen die beste Saison seit 2011/12 absolviert. Die Fans träumten schon von der Rückkehr ins internationale Geschäft, doch in der spielfreien Zeit sind den Grün-Weißen ein paar wichtige Tugenden abhandengekommen. Seit dem Jahreswechsel steht in sieben Spielen gerade mal ein Sieg zu Buche (2U, 4N). Auch das 1:3 am Sonntag gegen Hoffenheim reihte sich in diesen Negativtrend ein und bestätigt unseren Freiburg Werder Bremen Tipp.

Der Rückstand auf Rang 6 ist auf fünf Punkte angewachsen. Bei einem Expected-Goals-Against-Wert von 32,9 haben die Männer von Coach Ole Werner 42 Gegentore kassiert (Platz 14). Die Offensive schafft es mit 35 Treffern auf Rang 10. Immerhin holten die Bremer auswärts schon genauso viele Punkte (17) wie in der kompletten vergangenen Bundesliga-Spielzeit. Lediglich vier Teams haben auswärts mehr Punkte gesammelt als Werder. Zuletzt blieb man allerdings erstmals in dieser BL-Saison drei Auswärtsspiele in Folge sieglos (1U, 2N).

Freiburg - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Heidenheim (H), 1:0 Bochum (A), 1:2 Bayern München (H), 0:4 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:3 Hoffenheim (H), 0:3 Bayern München (A), 1:0 Mainz (H), 2:2 Dortmund (A), 0:2 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Werder Bremen: 1:0 (A), 1:3 (A), 1:0 (H), 2:1 (A), 2:0 (H)

Bis vor ein paar Jahren war Freiburg ein Lieblingsgegner der Bremer, doch die Breisgauer gewannen vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele gegen den SV Werder (1N). Das sind genauso viele Siege wie in den 27 vorherigen BL-Duellen gegen die Grün-Weißen zusammen. Das Hinspiel in dieser Saison in Bremen ging mit 1:0 an den Sport-Club.

Das Heimspiel der vergangenen Saison gegen den SVW entschied der SCF ebenfalls mit 1:0 für sich. Entscheiden wir uns bei der Freiburg Werder Bremen Prognose wieder für ein 1:0 für die Breisgauer, verspricht das bei Bet365 eine hohe Quote von 9,00. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, solltet ihr euch zuvor den Bet365 Bonus sichern.

Werder Bremen und Freiburg schossen beide erst vier Tore in dieser Bundesliga-Rückrunde. Nur Heidenheim kommt auf weniger Treffer (2). Auch dieses Mal erwarten wir kein Torfestival. Für den Freiburg Werder Bremen Tipp “Unter 2,5 Tore” gibt es in der Bet-at-home App eine Quote von 2,00.

So seht ihr Freiburg - Werder Bremen im TV oder Stream:

21. Februar 2024, 20:30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga der Saison 2024/25 laufen live und größtenteils exklusiv auf DAZN. So zeigt der Streaming-Anbieter auch das Duell am 23. Spieltag zwischen Freiburg und Bremen.

Der Anpfiff im Europa-Park-Stadion von Freiburg erfolgt um 20:30 Uhr.

Freiburg vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Röhl, Grifo - Höler

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), Makengo, Höfler, Manzambi, Adamu, Philipp, Beste, Dinkci, Rosenfelder

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Stark, A. Jung - Weiser, Bittencourt, Lynen, Kaboré - Grüll, Schmid, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus (Tor), Agu, Malatini, Alvero, Pieper, Silva, Köhn, Njinmah, Burke, Stage

Die Hausherren müssen in unserer Freiburg Werder Bremen Prognose ohne Gulde, Ogbus, Kyereh und Muslija auskommen.

Bei den Gästen dürfte Stage wieder zur Verfügung stehen. Friedl und Topp fallen weiterhin aus.

Unser Freiburg - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Der SV Werder braucht mal wieder einen Dreier, um den Traum vom Europapokal nicht frühzeitig begraben zu müssen, doch zu Gast in Freiburg ist nicht mehr als ein Unentschieden drin.

Das hat natürlich mit dem direkten Vergleich und der Heimbilanz der Breisgauer zu tun. Zudem sind die Bremer aktuell ein gutes Stück von ihrer Form vom Ende des vergangenen Jahres entfernt.