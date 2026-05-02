Freiburg vs Wolfsburg: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 03.05.2026

SPORT1 Betting 02.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Freiburg vs Wolfsburg Prognosen und Wett Tipps unseres Experten für das Bundesliga-Duell am 03.05.2026. Finden Sie die besten Quoten.

Freiburg feierte gegen kein Team in der Bundesliga mehr Siege als gegen Wolfsburg (19). Alleine von den letzten neun BL-Duellen entschieden die Freiburger sieben für sich (2N). Zuletzt gelangen erstmals drei BL-Siege in Folge gegen die Wölfe (alle unter Julian Schuster). Die Buchmacher erwarten im bevorstehenden Bundesliga-Duell einen Heimsieg für Freiburg gegen die abstiegsbedrohten Wölfe.

Das Spiel findet am Sonntag, den 03.05.2026, statt. Trotz der europäischen Verpflichtungen der Gastgeber ist die Heimstärke des Sport-Clubs ein entscheidender Faktor. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 2,45 bei Winamax den Freiburg Sieg Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Freiburger präsentieren sich in dieser Saison im heimischen Stadion als eine Macht. Mit nur drei Niederlagen aus 22 Heimspielen in allen Wettbewerben und beeindruckenden 15 Siegen ist die Bilanz hervorragend.

Im Schnitt erzielt die Mannschaft von Julian Schuster zu Hause zwei Tore pro Spiel, während sie nur halb so viele Gegentore kassiert. Diese Zahlen unterstreichen die Dominanz der Breisgauer vor eigenem Publikum und liefern eine starke Basis für unsere Freiburg vs Wolfsburg Prognosen.

Auf der anderen Seite steht der VfL Wolfsburg, dessen Auswärtsform in diesem Jahr besorgniserregend ist. Mit nur einem Sieg aus acht Gastspielen in der Liga im Jahr 2026 und einem Durchschnitt von 3,25 Gegentoren pro Spiel offenbaren die Wölfe erhebliche defensive Schwächen.

Die direkte Bilanz spricht ebenfalls für die Hausherren: Freiburg hat fünf der letzten sechs Duelle gegen Wolfsburg gewonnen. Obwohl Freiburg zwischen zwei wichtigen Europa-League-Halbfinalspielen steht, sind die Quoten für einen Heimsieg attraktiv und spiegeln den potenziellen Wert wider.

Freiburg vs Wolfsburg: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Match haben wir einige interessante Wett Tipps für dich zusammengestellt, die auf der aktuellen Form und den Statistiken basieren:

Sieg Freiburg ( Quote 2,45 bei Winamax ): Freiburgs beeindruckende Heimstärke trifft auf Wolfsburgs eklatante Auswärtsschwäche. Da Freiburgs Fokus möglicherweise auf der Europa League liegt, sind die Quoten für einen Heimsieg überraschend hoch und bieten einen echten Mehrwert.

Freiburgs beeindruckende Heimstärke trifft auf Wolfsburgs eklatante Auswärtsschwäche. Da Freiburgs Fokus möglicherweise auf der Europa League liegt, sind die Quoten für einen Heimsieg überraschend hoch und bieten einen echten Mehrwert. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,88 bei Winamax ): Wolfsburg kämpft ums Überleben und muss offensiv agieren. Die Wölfe haben in 12 von 15 Auswärtsspielen getroffen. Freiburg wiederum hat in 13 von 15 Heimspielen Gegentore kassiert. Das schreit förmlich nach Toren auf beiden Seiten in einem Spiel, in dem es für beide um viel geht.

Wolfsburg kämpft ums Überleben und muss offensiv agieren. Die Wölfe haben in 12 von 15 Auswärtsspielen getroffen. Freiburg wiederum hat in 13 von 15 Heimspielen Gegentore kassiert. Das schreit förmlich nach Toren auf beiden Seiten in einem Spiel, in dem es für beide um viel geht. Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen (Quote 2,15 bei Winamax): Dies ist eine sicherere Variante. Freiburg verliert zu Hause selten, aber die Abwehr der Breisgauer ist nicht immer sattelfest. Wolfsburg wird alles für einen Punkt oder mehr geben und hat die Qualität, ein Tor zu erzielen. Diese Wette war in 10 von Freiburgs 15 Heimspielen erfolgreich.

Es verspricht ein packendes Spiel zu werden, in dem Freiburgs Heimstärke auf Wolfsburgs Überlebenswillen trifft. Wenn du deine Wetten platzieren möchtest, schau dir die besten Angebote unserer Partner auf unserer dedizierten Seite an. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spiel!