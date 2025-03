Fulham - Crystal Palace Tipp, Prognose, Quoten 29.03.2025

Fulham geht als Favorit ins Rennen, doch die Quoten sind eng beieinander, was auf ein ausgeglichenes Spiel hinweist. Beide Teams haben in den letzten fünf Pflichtspielen ein (Fulham) bzw. zweimal (Crystal Palace) zu Null gespielt – Fulham mit einer Bilanz von drei Siegen, zwei Niederlagen und Palace mit vier Erfolgen und nur einer Pleite. Fulham hat sich im FA Cup in der letzten Runde gegen Manchester United durchgesetzt, während Crystal Palace Millwall besiegte. Historisch gesehen endeten frühere Begegnungen oft unentschieden, was ebenfalls auf ein spannendes und ausgeglichenes Match hindeutet.

Darum tippen wir bei Fulham vs Crystal Palace auf „Unentschieden (1. Halbzeit)“:

Fulham vs Crystal Palace Quoten Analyse: