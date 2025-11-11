SPORT1 Betting 11.11.2025 • 18:00 Uhr Für wen kommt die Länderspielpause zu einer ganz ungünstigen Zeit? | Mainz und Wolfsburg müssen auf viele wichtige Spieler verzichten.

Zwei Wochen ohne Ligaspiel hören sich nach einer willkommenen Pause an. Doch ohne zahlreiche Stammspieler, die alle für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sind, fällt vor allem zwei Vereinen, die aktuell tief in der Krise stecken, die Vorbereitung auf den nächsten BL-Spieltag schwer.

Endspurt in der Qualifikation der UEFA für die Weltmeisterschaft 2026. Bisher hat mit England nur ein europäisches Team sein Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr gelöst. So steht an den kommenden zwei Spieltagen für alle Nationen, die noch im Rennen sind, viel auf dem Spiel.

Aus der Bundesliga müssen natürlich auch wieder zahlreiche Nationalspieler für ihre jeweiligen Länder ran. In dieser Zeit können die meisten Coaches im deutschen Oberhaus nur mit einem Rumpfkader trainieren und arbeiten. Wer leidet in der Bundesliga mit vielen Abstellungen am meisten unter den kommenden Länderspielen?

Welche Bundesligisten leiden am meisten unter den letzten WM-Quali-Spielen?

Der Spitzenreiter in der bevorstehenden Länderspielpause ist die Frankfurter Eintracht. Nimmt man die Abstellungen für die U21-Mannschaften mit dazu, muss Trainer Dino Toppmöller auf sage und schreibe 17 Profis verzichten. Die Hessen sind das aber gewöhnt und haben einen einigermaßen breiten Kader.

Ähnlich geht es dem BVB, der in den kommenden beiden Wochen auf 16 Länderspielabstellungen kommt. SGE (Platz 7) und BVB (Platz 3) stehen in der Tabelle zudem recht ordentlich da und brauchen keine allzu großen negativen Auswirkungen befürchten, wenn sich ihre besten Spieler auf Länderspielreise befinden.

Ganz anders sieht es da zum Beispiel in Mainz aus. Die 05er müssen einen Großteil der Zeit bis zum nächsten Bundesligaspiel ohne elf Nationalspieler auskommen. Nach der 0:1-Pleite am Wochenende im Derby bei der Eintracht stehen die Männer von Coach Bo Henriksen weiter lediglich bei einem Saisonsieg und gehen als Vorletzter in die Bundesliga-Pause.

Alleine das Torverhältnis sorgt dafür, dass bei den Rheinhessen nicht die „Rote Laterne“ leuchtet. Am kommenden Spieltag wartet auf den FSV das Heimspiel gegen die formstarke TSG Hoffenheim. Hier bräuchte der Trainer sicher jeden Tag und jede Trainingseinheit mit seiner kompletten Truppe, um endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern.

Auch Wolfsburg kommt aktuell auf elf Länderspielabstellungen. Am Sonntag wurde bei den Wölfen Coach Paul Simonis entlassen. Sieben Niederlagen aus den letzten acht Pflichtspielen waren einfach zu viel. Vorerst wird die Mannschaft vom U19-Coach Daniel Bauer betreut.

Doch in den nächsten Tagen soll bei den Niedersachsen ein neuer Cheftrainer präsentiert werden, der dann bei seinem Auftakt auf dem Trainingsplatz erst einmal ohne seine wichtigsten Spieler auskommen muss. Dabei wartet auf den VfL nach der Länderspielpause am 22. November (15.30 Uhr) die schwere Heimaufgabe gegen Bayer Leverkusen.

In der jüngsten Vergangenheit war Sandro Wagner in den Länderspielpausen immer besonders aktiv. Als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft gab es dann für den Ex-Profi an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann besonders viel zu tun. Seit dieser Saison ist Wagner ja aber bekanntermaßen Coach des FC Augsburg und muss seine Profis zu ihren Auswahlteams ziehen lassen.

Dabei haben auch die Fuggerstädter große Probleme und kassierten mit dem 2:3 in Stuttgart am vergangenen Wochenende die vierte Pleite in Serie. Der FCA steht mit sieben Punkten nach zehn Spieltagen lediglich auf Rang 15. So schlecht war der Verein zuletzt 2019/20 gestartet. Nur in den Spielzeiten 2015/16 und 2012/13 hatten die Augsburger zum Vergleichszeitpunkt weniger Zähler auf dem Konto. So wartet viel Arbeit auf den Trainer.

Doch auch er muss ohne elf Spieler auskommen, die von ihren jeweiligen Trainern in die Auswahlteams berufen wurden. Für die bayerischen Schwaben geht es nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel gegen den HSV weiter. Hier sind die Hausherren laut Winamax mit einer Quote von 2,20 für einen Heimsieg zu einer Quote von 2,85 für einen Auswärtsdreier aber immerhin leicht favorisiert.