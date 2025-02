Fürth – Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 23.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 23:00 Uhr Fürth – Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht Braunschweigs Lauf weiter?

Unser Fürth – Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.02.2025 lautet: Die Eintracht hat nur eines der fünf Spiele im neuen Jahr verloren und zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert. Gegen Fürth könnte der nächste folgen, im Wett Tipp heute gehen wir aber von Toren auf beiden Seiten aus.

Am 23. Februar 2025 um 13:30 Uhr treffen Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig im Sportpark Ronhof Thomas Sommer aufeinander. Dieses Duell der 2. Bundesliga verspricht Spannung pur, denn beide Teams kämpfen in der Fürth Braunschweig Prognose um wertvolle Punkte.

Greuther Fürth, derzeit auf Platz 12 mit 26 Punkten, hat in den letzten Spielen Schwächen in der Defensive gezeigt. Braunschweig steht auf Platz 15 und hat 21 Punkte, aber ihre jüngste Form zeigt defensiv solide Leistungen. Ein interessanter Fakt: In 64 Prozent der Spiele von Greuther Fürth haben beide Teams getroffen.

Daher lautet unser Fürth Braunschweig Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,63 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Fürth vs Braunschweig auf „Beide Teams treffen”:

Greuther Fürth neigt zu offenen Spielen, in denen beide Teams oft treffen, weshalb wir uns für diesen Fürth vs Braunschweig Tipp entschieden haben.

Braunschweig hat eine gemischte Bilanz, aber ihre defensive Stärke zuletzt könnte durch Fürths Angriffsdruck getestet werden.

Direkte Duelle der Vergangenheit zeigten oft Tore auf beiden Seiten, was diese Wette unterstützt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Braunschweig Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel lautet „Beide Teams treffen“. Diese Wahl basiert auf den aktuellen Statistiken und der Form beider Mannschaften. Als Heimteam wird das in der Tabelle besser platzierte Team favorisiert, was sich in den Sportwetten Apps durch Fürth Braunschweig Quoten von 2,15 äußert.

Für ein Unentschieden könnt ihr bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung Werte von rund 3,50 abstauben. Fällt eure Wahl darauf, dass der BTSV den dritten Sieg in Folge feiert, dann winken euch Fürth vs. Braunschweig Wettquoten von rund 3,25. Apropos Wahl! Am Sonntag gibt es eine Antwort auf die Frage, wer Kanzler 2025 wird. Wir versorgen euch hier schon mal mit der Bundestagswahl Prognose, Umfragen & Wetten .

Fürth – Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:2 Elversberg (A), 2:1 Regensburg (H), 2:1 Paderborn (A), 2:4 Kaiserslautern (H), 1:2 Münster (A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:0 Darmstadt (H), 2:0 Karlsruhe (A), 1:2 Köln (H), 1:1 Magdeburg (A), 0:0 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Braunschweig: 0:2 (A), 3:3 (H), 1:0 (A), 2:2 (H), 1:0 (A).

Unser Fürth – Braunschweig Tipp: Beide Teams treffen

Mit diesen Faktoren in der Fürth gegen Braunschweig Prognose im Hinterkopf erscheint „Beide Teams treffen“ als die vielversprechendste Wette für dieses Aufeinandertreffen.