Bundestagswahl Prognose, Umfragen & Wetten: Wer wird Kanzler?

SPORT1 Betting 10.01.2025 • 08:38 Uhr Wer wird neuer Bundeskanzler? Alle aktuellen Bundestagswahl Wetten, die Prognose der Buchmacher und alle Kandidaten im Check.

Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland gewählt. Bei den vorzeitigen Neuwahlen nach der von Olaf Scholz verlorenen Vertrauensfrage klärt sich, wer neuer Kanzler wird und welche Parteien die Bundesrepublik in den kommenden vier Jahren steuern sollen.

Im Hinblick auf den Wahltag stehen die Bundestagswahl Wetten der Buchmacher im Fokus. Sie bieten neben Umfragen einen wichtigen Anhaltspunkt, mit welchem Ausgang im Kampf zwischen CDU/CSU, SPD, AfD, Grünen und Co. zu rechnen ist.

Wie fallen die Buchmacher Prognosen zum nächsten deutschen Bundeskanzler aktuell aus? Achtung: Wetten auf die Bundestagswahl sind in Deutschland nicht möglich. In Österreich können Interessierte allerdings Wetten abgeben.

Bundestagswahl Wetten: Welche Partei holt die meisten Stimmen?

In den Bundestagswahl Quoten haben aktuell CDU/CSU (Quote 1.07) die Nase vorn. Die AfD (9.00) ist erster Verfolger bei den Buchmachern.

Bundestagswahl Prognose: Kanzler Merz ist 2025 realistisch

Ehe am 23. Februar 2025 in der gesamten Bundesrepublik Deutschland gewählt wird, bieten führende Wettanbieter wie bwin oder Interwetten verschiedene Wettquoten für dieses politische Großereignis an.

Durch die verlorene Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz Ende 2024 geht es deutlich früher als ursprünglich erwartet darum, die richtigen Kanzler Wetten zu finden. Und dass Scholz Kanzler bleibt, darf angesichts der aktuellen Quoten eher als unwahrscheinlich angesehen werden.

In den Bundestagswahl Prognosen ist seine SPD nämlich nur die drittstärkste Kraft. Ganz vorne sind stattdessen CDU/CSU zu finden, deren Quote eine fast sichere Position als Nummer 1 der Wähler in Deutschland vermuten lässt.

Dahinter liegt die AfD, die in den letzten Jahren von allerhand politischen und sozialen Krisen profitieren konnte und nach wie vor ihren Anteil an den Wählerstimmen ausbaut. Doch der Abstand zu CDU/CSU ist zu groß, um diesen noch bis zum Wahlsonntag am 23.2. wettzumachen.

Das wiederum bedeutet in der K-Frage: Als Scholz Nachfolger kommt eigentlich nur Friedrich Merz als neuer Bundeskanzler infrage. Der Spitzenkandidat von CDU/CSU musste bei der letzten Wahl parteiintern noch Armin Laschet den Vortritt lassen, nun ist er selbst an der Reihe.

Dank der in der Regierung wenig auf Stimmenfang gehenden SPD stehen die Merz Kanzler Chancen allerdings ungleich besser als jene von Laschet nach der langen Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Wer sind die Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2025?

Jede Partei schickt bei der Bundestagswahl einen Spitzenkandidaten ins Rennen. Auf diesen hat man sich intern vorher geeinigt. Entsprechend fiele diesem Spitzenkandidaten dann auch die Rolle als Kanzler zu, sofern die Partei dank ausreichender Wählerstimmen eine Regierung führen kann.

Eigentlich würde es bei der Bundestagswahl keine Kanzlerkandidaten benötigen, da die Wähler mit ihrer Zweitstimme eine Partei statt einen Kandidaten direkt wählen. Dennoch sorgt die zunehmende Personalisierung der Politik seit den 1970-er Jahren dafür, dass die großen Parteien einen Kanzlerkandidaten nominieren.

Hier sind alle möglichen Kanzlerkandidaten 2025:

SPD: Olaf Scholz

CDU/CSU: Friedrich Merz

AfD: Alice Weidel

Grüne: Robert Habeck

FDP: Christian Lindner

BSW: Sahra Wagenknecht

Linke: Heidi Reichinnek und Jan van Aken

Bundestagswahl Umfragen 2025: Spannung nur unten

Die Bundestagswahl Umfragen sind auch 2025 wieder ein wichtiger Faktor für die Buchmacher, um die richtigen Kanzler Wettquoten für alle Kandidaten zu bestimmen. Dementsprechend ist es dann auch nicht überraschend, dass die Umfragen die Tendenz der Quoten unterstützen.

Mit weitem Abstand liegen die CDU und die CSU auch hier in Front. Rund 31 Prozent der Stimmen erhalten die beiden Schwesterparteien in den Bundestagswahl 2025 Umfragen.

Auch laut Umfragen gilt also: Friedrich Merz ist Kanzler Favorit der Wähler.

Es folgt die AfD, bei der Alice Weidel darauf hofft, als zweite Frau nach Angela Merkel Bundeskanzlerin zu werden. Da ihre Partei jedoch durchschnittlich mehr als 10 Prozentpunkte hinter CDU/CSU in den Umfragen liegt, ist das nicht allzu wahrscheinlich.

Das gilt umso mehr, wenn beachtet wird, dass ohnehin nur eine Koalition aus mindestens zwei Parteien die Regierung übernehmen könnte. Im Fall der AfD wird es praktisch unmöglich, einen Koalitions- sowie Regierungspartner zu finden.

Die SPD ist der erste Verfolger der AfD in den Kanzler Umfragen. Mit rund 16 Prozent der Stimmen muss die einstige Volkspartei eher in den Rückspiegel schauen, wo bereits die Grünen lauern. Die wiederum gehen aktuell mit durchschnittlich 13 Prozent der Stimmen aus der Bundestagswahl Sonntagsfrage heraus.

Einzige weitere Partei, die Chancen auf den Einzug in den Bundestag hat, ist nach aktuellem Stand der Dinge die BSW unter der Führung von Sahra Wagenknecht. FDP und Linke erreichen laut Bundestagswahl Prognosen der renommierten Meinungsforschungsinstitute nicht die Fünf-Prozent-Hürde.

Kanzler Quoten: Wie viel Prozent holen die Parteien?

Spannend ist, dass nicht nur Wetten auf die Partei mit den meisten Stimmen angeboten werden. Vielmehr gibt es ebenfalls Bundeskanzler Quoten für die erreichte Prozentzahl der Parteien als Über/Unter-Wette.

Geht es zum Beispiel nach der Meinung des Buchmachers Interwetten, dann sollte bei der AfD am Ende des Wahltags entgegen der vorherigen Tendenz in der Sonntagsfrage eine 2 zu Beginn des Ergebnisses stehen.

Bei der SPD sind die Wettanbieter hingegen genauso skeptisch wie die weiteren Politikexperten. Die Über/Unter-Marke setzt Interwetten hier nur bei 15,5 Prozent der Stimmen an. Das ist tiefer als im Großteil der Kanzler Umfragen.

Wer wird Bundeskanzler? Diese Bundestagswahl Wettquoten gibt es bei den Wettanbietern

Wer auf die Bundestagswahl wetten möchte, wird bei einer Vielzahl an etablierten Buchmachern fündig. Wettanbieter mit entsprechendem Angebot sind beispielsweise Interwetten, bwin, bet365 und bet-at-home, die sich über Jahre als seriöse Anbieter einen Namen gemacht haben.

Zur Bundestagswahl gibt es viel mehr Wetten als nur jene auf den Sieger der Wahl und damit die stärkste Partei der kommenden vier Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.

Insbesondere im unmittelbaren Vorfeld der Wahl gibt es bei den Wettanbietern die größte Auswahl an Bundestagswahl Wettquoten mit der Frage im Mittelpunkt: Wer wird neuer Kanzler?

Wetten auf den Kanzler selbst gibt es aktuell keine. Das könnte sich im Verlauf der kommenden Tage allerdings noch ändern. Beim aktuellen Stand der Dinge und der CDU/CSU-Dominanz in den Umfragen ist jedoch recht eindeutig, dass es kaum andere Optionen als Friedrich Merz als nächsten Bundeskanzler geben wird.

Bei bet-at-home gibt es zum Beispiel Head-to-Head Wetten auf die Bundestagswahl. Dabei werden jeweils zwei Parteien in einer Wette gegeneinander ausgespielt.

Wettfreunde können also Bundestagswahl Quoten dafür finden, ob nun die FDP oder Die Linke am 23. Februar 2025 mit mehr Wählerstimmen eine angenehmere Nacht als die jeweils andere Partei hat oder vielleicht sogar den unerwarteten Einzug in den Bundestag schafft.