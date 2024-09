Fürth - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2024

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 09:19 Uhr Fürth - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verteidigt die Fortuna die Tabellenführung?

Unser Fürth - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.09.2024 lautet: Die Düsseldorfer sind schon seit 20 Liga-Partien ungeschlagen. Im Wett Tipp heute gerät diese tolle Serie beim Angstgegner aber in Gefahr.

In der vergangenen Spielzeit hat die Fortuna den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp in der Relegation verpasst. Die bittere Niederlage gegen Bochum im Elfmeterschießen scheinen die Düsseldorfer aber gut verkraftet zu haben. Denn mit 14 Punkten aus sechs Spielen führen die Spieler von Coach Daniel Thioune die Tabelle der 2. Bundesliga an.

Dabei musste sich F95 an den vergangenen Spieltagen des Öfteren aber auch auf das Glück des Tüchtigen verlassen. Dieses Glück wird am Freitagabend erneut auf die Probe gestellt, wenn die Fortunen bei Angstgegner Greuther Fürth zu Gast sind. Die Fürth Düsseldorf Prognose schlägt sich trotzdem auf die Seite der Gäste.

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,55 bei AdmiralBet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Fürth vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X“:

Seit 17 Spielen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr

Die Fortuna kommt nach 13 Gastspielen in Fürth nur auf 3 Remis

Düsseldorf hat die letzten 8 Partien beim Kleeblatt allesamt verloren

Fürth vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Fortuna ist 2024/25 in der Liga noch ungeschlagen und steht seit dem vierten Spieltag an der Tabellenspitze. So sprechen sich am Freitag auch die Fürth Düsseldorf Quoten bei den Wettanbietern ohne Steuer für den Verein aus der Hauptstadt von NRW aus.

Doch so klar ist die Ausgangslage nicht. Für einen Dreier der Auswärtsmannschaft klettern die Quoten immerhin auch bis auf einen Höchstwert von 2,25. Bei einem Sieg der Gastgeber warten immerhin Fürth vs. Düsseldorf Wettquoten um 2,95 auf euch.

Fürth vs Düsseldorf Prognose: Die Hausherren freuen sich auf den Lieblingsgegner

Fürth hatte die ersten fünf Spieltage der neuen Spielzeit ohne Niederlage überstanden. Saisonübergreifend hatten die Mittelfranken sogar seit neun Partien keine Pleite mehr hinnehmen müssen. So fuhren die Männer von Coach Alexander Zorniger eigentlich sehr selbstbewusst und formstark zum sieglosen Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Doch zu Gast bei den Löwen agierte die SpVgg viel zu mutlos, passiv, behäbig sowie uninspiriert und kassierte eine verdiente 0:2-Pleite, bevor es diese Woche im Fürth Düsseldorf Tipp weitergeht.

Diese Leistung auf des Gegners Platz wirkte wie ein Rückfall in alte Zeiten, als Fürth aus den ersten 15 Gastspielen der vergangenen Saison nur drei Siege und zwölf Punkte geholt hatte. Danach war das Kleeblatt aber vier Gastspiele in Serie ohne Niederlage geblieben (2S, 2U). In Braunschweig fehlten allerdings auch wichtige Spieler wie Marco Meyerhöfer, Luca Itter und Simon Asta. Nach dem 0:0 daheim gegen Elversberg ist Greuther Fürth nun seit zwei Spielen ohne Sieg und eigenes Tor.

Für die Fortuna stand am Wochenende nach langer Zeit mal wieder ein Rheinderby gegen den 1. FC Köln an. Die Hausherren traten gegen den Rivalen aber gar nicht wie ein Tabellenführer auf und leisteten sich viele unnötige Ballverluste, ein unsauberes Aufbauspiel und brachten zu wenig Tempo auf den Rasen. So gingen die Geißböcke zweimal in Führung. Bei den Gesamt-Schüssen (12:24) und den Expected Goals (1,05 zu 2,20) waren die Düsseldorfer auch unterlegen.

Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit versenkte Niemiec für die Gastgeber eine auf den ersten Blick verunglückte Flanke doch noch zum 2:2 in den Maschen. So ist die Truppe von Coach Daniel Thioune vor der Fürth Düsseldorf Prognose seit 20 Spielen ohne Niederlage. Zudem erwiesen sich die Profis von F95 mal wieder als Mentalitätsmonster. So stand nicht zum ersten Mal in dieser Saison bei der Fortuna mehr auf der Habenseite, als es die Leistung zuvor eigentlich hergegeben hatte. Mit nur drei Gegentoren hat Düsseldorf immer noch die beste Abwehr im Unterhaus.

Fürth - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 0:2 Braunschweig (A), 0:0 Elversberg (H), 4:0 Jahn Regensburg (A), 1:1 Paderborn (H), 2:0 Schott Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 Köln (H), 2:0 Hertha (A), 1:0 Hannover (H), 2:1 Ulm (A), 0:2 Dynamo Dresden (A)

Letzte 5 Spiele Fürth vs Düsseldorf: 0:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (H), 2:2 (A), 3:2 (H)

Beide Vereine standen sich in 28 Liga-Spielen gegenüber. Mit zehn Siegen zu acht Niederlagen liegt Fürth in dieser Bilanz knapp vorne. Die Fortuna ist in der 2. Bundesliga nach 13 Gastspielen bei den Mittelfranken noch ohne Sieg (3U, 10N).

Der einzige Erfolg von Düsseldorf bei der SpVgg glückte in der Spielzeit 2012/13 mit einem 2:0 in der Bundesliga. Seit 17 Spielen gab es bei dieser Paarung keinen Auswärtssieg mehr. 12 Mal ging das Heimteam dabei als Sieger vom Feld.

Die letzten acht Heimspiele gegen F95 konnte das Kleeblatt allesamt gewinnen. Dabei fielen in sechs der letzten acht Aufeinandertreffen auf beiden Seiten Tore. Zudem wurde dabei der Wert von 2,5 Treffern fünf Mal übertroffen.

Dieses Wissen machen wir uns natürlich für unseren Fürth Düsseldorf Tipp zunutze. So gibt es bei ODDSET für den Tipp „Beide Teams treffen“ eine Quote von 1,53. Für Neukunden hat der Anbieter den tollen ODDSET Willkommensbonus parat.

So seht ihr Fürth - Düsseldorf im TV oder Stream:

27. Juni 2024, 18:30 Uhr, Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga hat ihr zu Hause bei Sky. So ist auch der Fürth Düsseldorf Tipp beim Bezahlsender zu sehen und nachzuprüfen.

Anpfiff ist am Freitagabend um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer von Fürth.

Fürth vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Dietz, Jung, Gießelmann - Massimo, Bansé, Green, Münz, Hrgota - Futkeu, Mustapha

Ersatzbank Fürth: Körber - Michalski, P. Müller, Popp, Wagner, Mhamdi, Srbeny, Consbruch, Motika

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Iyoha, Oberdorf, Hoffmann, Gavory - M. Zimmermann, Johannesson, Klaus, Schmidt, Rossmann - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch - de Wijs, Mbamba, van Brederode, Haag, Lunddal Fridriksson, Niemiec, Vermeij, Appelkamp

Beide Trainer konnten mit den Leistungen des vergangenen Spieltags nicht unbedingt zufrieden sein.

Allzu viele Wechsel in den beiden Startaufstellungen erwarten wir in der Fürth Düsseldorf Prognose aber trotzdem nicht.

Unser Fürth - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance 1X

Nach einem guten Saisonstart zeigte die Tendenz beim Kleeblatt zuletzt nach unten. Zudem sind die Männer von Coach Alexander Zorniger seit zwei Spielen ohne eigenes Tor. Doch das Heimspiel gegen die Fortuna könnte eine gute Chance für die Trendwende sein.

Denn traditionell sind die Mittelfranken unter dem aktuellen Trainer sehr heimstark (drittbeste Heimbilanz 2023/24). Zudem gehört Düsseldorf im Unterhaus zu den absoluten Lieblingsgegnern der SpVgg.