Galatasaray - Hatayspor Tipp, Prognose, Quoten 09.08.2024

SPORT1 Betting 08.08.2024 • 14:57 Uhr Galatasaray - Hatayspor Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Süper Lig Wette | Gala-Reaktion nach Supercup-Debakel?

Unser Galatasaray - Hatayspor Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 09.08.2024 lautet: Gala rehabilitiert sich für die Supercup-Schmach. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem klaren Heimsieg gegen Hatayspor aus.

Am Freitag eröffnet der türkische Champion Galatasaray die neue Süper-Lig-Saison mit seinem Heimspiel gegen Hatayspor. Gleich im ersten Liga-Match steht Gala bereits unter Druck. Der Grund dafür ist die 0:5-Abreibung im Supercup gegen Pokalsieger und Stadtrivale Besiktas am Samstag letzter Woche.

Mit den Gästen kommt in der Galatasaray Hataypor Prognose ein eigentlich dankbarer Gegner in den Rams Park und wir sind überzeugt, dass die Löwen eine Reaktion auf das Debakel im Supercup zeigen werden. Wir entscheiden uns daher für den Galatasaray Hatayspor Wett Tipp heute „Sieg Galatasaray (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,62 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Hatayspor auf „Sieg Galatasaray (HC 0:1)“:

Meister Galatasaray muss nach dem 0:5 im Supercup eine Reaktion zeigen.

In der vergangenen Saison trennten die beiden Klubs 61 Punkte.

Gala hat alle bisherigen 5 Pflicht-Duelle auf heimischem Rasen gewonnen.

Galatasaray vs Hatayspor Quoten Analyse:

Wenig überraschend liegt die Favoritenrolle in diesem Duell beim Gastgeber. Galatasaray Hatayspor Quoten von gerade einmal höchstens 1,25 für einen Tipp auf einen Heimsieg zeigen deutlich, wen die Wettanbieter hier wie deutlich vorne sehen. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärts-Dreier knacken dagegen die Marke von 10,0.

Einen Treffer trauen die Bookies den Gästen mehr zu, als dass sie es nicht tun. Für „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten um 1,85. Die Gegenwette ist mit Werten bis 1,95 quotiert. Wir würden die höheren Galatasaray Hatayspor Wettquoten anspielen, im besten Fall im Rahmen von Sportwetten mit Startguthaben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs Hatayspor Prognose: Löwen dominieren von Beginn an

Den Meisterkader aus der vergangenen Saison hielt Galatasaray-Präsident auch für die kommende Spielzeit als stark genug. So wurde den Transfer-Forderungen von Trainer Okan Buruk kaum bis gar nicht entsprochen. Die Quittung gab es dann im ersten Pflichtspiel der neuen Saison.

Am letzten Samstag bekam es Gala mit Pokalsieger Besiktas zu tun. Im Spiel um den Supercup lagen die Löwen bereits nach 22 Sekunden mit 0:1 zurück. Am Ende stand sogar ein krachendes 0:5 auf der Anzeigetafel. Die letzten beiden Gegentore kassierte der türkische Champion in der Nachspielzeit.

Der Meister war dem Stadtrivalen in allen Belangen unterlegen und muss nun am ersten Spieltag eine Reaktion zeigen. Bereits die Vorbereitung war mit nur zwei Siegen gegen den slowakischen Erstligisten Trencin (4:1) und den Serie A-Klub Lecce (2:1) bei drei weiteren Pleiten gegen den LASK (2:3), Parma (0:2) und Düsseldorf (2:5) eher holprig.

Mit Hatayspor könnte nun aber ein passender Gegner kommen, um sich für die letzten Auftritte zu rehabilitieren. Bislang trat Galatasaray zuhause in fünf Pflichtspielen gegen den kommenden Gegner an. Alle diese fünf Partien haben die Löwen gewonnen und vier davon ohne Gegentor.

Galatasaray - Hatayspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 0:5 Besiktas (N), 0:2 Parma (N), 2:1 Lecce (N), 4:1 Trencin (N), 2:5 Düsseldorf (N)

Letzte 5 Spiele Hatayspor: 2:0 Rizespor (H), 2:2 Besiktas (A), 2:1 Ankaragücü (H), 1:1 Gaziantep (A), 1:2 Basaksehir (H)

Letzte 5 Spiele Galatasaray vs Hatayspor: 1:0 (H), 1:2 (A), 0:3 (A, per Beschluss), 4:0 (H), 2:4 (A)

Nach alldem würden wir auch den Galatasaray Hatayspor Tipp auf einen „Heimsieg zu Null“ als potentielle Option nennen. Bei CrazyBuzzer zum Beispiel erhaltet ihr für diesen Tipp eine Wettquote von 2,18. Diesen könnt ihr auch ganz bequem über die CrazyBuzzer App platzieren.

Dabei muss man jedoch wissen, dass den Gästen in der vergangenen Saison etwas gelungen ist, was sonst nur noch Vizemeister Fenerbahce gelang: Sie konnten Galatasaray in der dominanten Meister-Saison mit 102 Punkten eine Niederlage zufügen. Zu Hause schlugen sie die Löwen mit 2:1.

Daheim hat Hatayspor ohnehin eine starke Bilanz gegen Gala. Von bisher fünf direkten Duellen im heimischen Mersin Stadyumu konnte man vier gewinnen. Die einzige Heimniederlage gegen Galatasaray war das Ergebnis eines Beschlusses des türkischen Verbandes, der die Partie mit 3:0 für die Istanbuler wertete.

Am Freitag spielt Hatayspor in der Galatasaray Hatayspor Prognose aber eben nicht daheim und die Bilanz aus den Auswärtsspielen bei Gala haben wir bereits angesprochen. In der vergangenen Saison retteten die Gäste erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt, weil sie selbst gewannen und gleich zwei andere Klubs verloren. Am Ende hatten sie aber dennoch satte 61 Punkte weniger auf dem Konto als der Meister.

Unser Galatasaray - Hatayspor Tipp: „Sieg Galatasaray (HC 0:1)“

Die Rollen sind in diesem Match klar verteilt. Hatayspor ist nicht Besiktas und wir können uns nicht vorstellen, dass der amtierende türkische Champion im Heimspiel gegen den Fast-Absteiger patzt. Im Gegenteil: Wir erwarten wütende Löwen, die ihren Fans nach der Supercup-Schmach etwas schuldig sind. Wir gehen daher von einer klaren Angelegenheit aus, bei der ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung das Mindeste der Gefühle ist.