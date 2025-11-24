Galatasaray - Union Saint Gilloise Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2025

SPORT1 Betting 24.11.2025 • 18:00 Uhr Galatasaray - Union Saint Gilloise Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Meistert Gala die Pflichtaufgabe?

Unser Galatasaray - Union Saint Gilloise Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.11.2025 lautet: Im Wett Tipp heute nutzen die Cimbom ihre enorme Heimstärke vollständig aus.

Der erfolgreichste Torschütze der laufenden Champions-League-Saison knipst laut unserer Galatasaray Union Saint Gilloise Prognose auch am fünften Spieltag in der Königsklasse. Victor Osimhen hat am vergangenen Wochenende im Süperlig-Spiel pausiert - hinter seinem Einsatz steht allerdings kein Fragezeichen.

Die Gäste führen auf nationalem Boden zwar den Liga-Wettbewerb an, wirken in der Königsklasse bislang aber größtenteils überfordert. Mit diesem Winamax Bonus spielen wir “Victor Osimhen trifft und Galatasaray gewinnt” zu 2.20.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Union Saint Gilloise auf “Victor Osimhen trifft & Galatasaray gewinnt”:

Victor Osimhen hat die meisten Tore (6) und erwartbaren Tore (5,93 xG) im laufenden Wettbewerb erzielt.

Galatasaray ist seit 33 Pflicht-Heimspielen ungeschlagen

Union Saint Gilloise hat die meisten erwartbaren Gegentore kassiert (12,13 xGA).

Galatasaray vs Union Saint Gilloise Quoten Analyse:

Galatasaray vs Union Saint Gilloise Prognose: Fast durchgehend in Führung

Wir mussten für unseren Galatasaray gegen Union Saint Gilloise Tipp nicht lange überlegen, welchem der beiden Teams wir einen Sieg eher zutrauen. In der laufenden Champions-League-Saison lag nur Bayern (345:49 Minuten) länger in Führung als die Cimbom (246:41).

Von ihrer gesamten Spielzeit haben die Hausherren 62 Prozent in Führung gelegen. Der größte Dank von Trainer Okan Buruk ging in die Richtung von Top-Angreifer Victor Osimhen (6 Tore).

Osimhen rechtfertigt seinen Status als aktueller CL-Top-Torschütze mit den meisten erwartbaren Toren aller Spieler in der laufenden CL-Saison (5,93 xG) und überragenden 0,33 xG/Schuss. Soll heißen: Die Schussverwandlungsquote ist vor der Galatasaray vs. Union Saint Gilloise Prognose dementsprechend hoch (33,33 Prozent).

Nach ihrer 1:5-Auftaktniederlage gegen Frankfurt haben die Löwen ein völlig anderes Gesicht gezeigt und in der Königsklasse brilliert. Ihre drei anschließenden CL-Begegnungen gewannen die Buruk-Schützlinge allesamt.

Galatasaray - Union Saint Gilloise Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:2 Genclerbirligi (H), 0:1 Kocaeli (A), 3:0 Ajax (A), 0:0 Trabzonspor (H), 3:1 Göztepe (H).

Letzte 5 Spiele Union Saint Gilloise: 2:0 Cercle Brügge (H), 1:1 Mechelen (A), 1:3 Atletico Madrid (A), 4:1 Zulte (A), 3:0 Tubize-Braine (A).

Letzte 5 Spiele Galatasaray vs. Union Saint Gilloise:

Dem 1:0-Heimsieg gegen Liverpool schob der türkische Vertreter zwei weitere Dreier gegen Bodö/Glimt (3:1) sowie Ajax Amsterdam (3:0) hinterher. Ein erneuter Triumph steht im Galatasaray - Union Saint Gilloise Tipp kurz bevor.

Dabei schreiben wir Victor Osimhen erneut eine elementare Rolle zu. Der Angreifer hat in seinen acht vorangegangenen europäischen Pflichtspielen getroffen und mehrfach sogar doppelt genetzt (insgesamt 12 Tore in diesem Zeitraum).

Nicht nur Osimhen ist herausragend - die gesamte Offensivabteilung der Gastgeber bereitet den Zuschauern im Stadion und vor den Fernsehgeräten große Freude. Gala gab bereits 28 Schüsse auf das Tor ab (6.) und sammelte 8,91 erwartbare Tore (6.).

Die Chancenqualität ist der einzelnen Chancen ist herausragend (durchschnittlich 0,15 xG/Schuss). Noch besser ist die Heimbilanz von 33 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ohne Niederlage.

Diese konnte am vergangenen Wochenende während der Generalprobe gegen Süperlig-Aufsteiger Genclerbirligi trotz größerer Personalsorgen gewahrt werden (3:2-Heimsieg).

Mit dem wiedererstarkten Leroy Sane auf dem Rasen geht es unter der Woche direkt in das nächste Heimspiel - und laut unserer Galatasaray gegen Union Saint Gilloise Prognose folgt der vierte CL-Sieg in Serie.

Die Gäste kontrollieren das Tableau auf nationaler Ebene zwar, laufen in der Königsklasse aber konstant den Kontrahenten hinterher und schenken gigantische Torchancen her. Durchschnittlich erlaubte kein anderer Teilnehmer mehr erwartbare Gegentore pro Schuss als RUSG (0,21 xGA/Schuss).

Galatasaray vs Union Saint Gilloise: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Galatasaray: Cakir - Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gündogan - Sane, Sara, Sallai - Osimhen

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc, Sen, Ünyay, Ayhan, Baltaci, Kutlu, Kutucu, Alper Yilmaz, Demir, Icardi, Balta

Startelf Union Saint Gilloise: Scherpen - Mac Allister, Burgess, Leysen - Patris, Zorgane, Van de Perre, Khalaili - Schoofs - Rodriguez, David

Ersatzbank Union Saint Gilloise: Chambaere, Sykes, Barry, Rasmussen, El Hadj, Boufal, Smith, Florucz, Giger

Die Summe der erwartbaren Gegentore von Royale Union ist ebenfalls der alleinige Höchstwert (12,13 xGA) und zwölf kassierte Gegentore wurden bisher nur von Ajax Amsterdam übertroffen (14).

Offensiv sind die Schützlinge von David Hubert größtenteils auf Standards angewiesen. 42,54 Prozent der eigenen erwartbaren Tore wurden im Anschluss an einen ruhenden Ball erzielt - der zweithöchste Wert im laufenden Wettbewerb.

Unser Galatasaray - Union Saint Gilloise Tipp: Victor Osimhen trifft & Galatasaray gewinnt

Die Hausherren sind enorm heimstark, haben in der Königsklasse einen Lauf und den derzeit erfolgreichsten Angreifer aller Champions-League-Teilnehmer in ihren Reihen stehen. Die Freude auf die schwächste erwartbare Defensive der CL-Ligaphase dürfte riesig sein.

Unser Galatasaray Union Saint Gilloise Sportwetten Tipp lautet: “Victor Osimhen trifft & Galatasaray gewinnt” mit einer Wettquote bei Winamax von 2,20.