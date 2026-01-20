Galatasaray vs Atletico Madrid Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 21.01.2026

SPORT1 Betting 20.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Galatasaray vs Atletico Madrid Prognosen von unseren Experten für das Champions-League-Duell am 21.01.2026. Inklusive Wett Tipps und der besten Quoten.

In sechs Duellen gegen die “Colchoneros” sind die Gelb-Roten aus Istanbul noch ohne Sieg. Und daran wird sich voraussichtlich an diesem Mittwoch auch nichts ändern. Unsere Galatasaray vs Atletico Madrid Prognosen deuten nämlich auf einen Sieg für die Gäste aus Spanien hin.

Das Champions-League-Duell am 21. Januar 2026 könnte entscheidend für den Einzug in die K.-o.-Phase sein. Atletico steht auf Rang 8, Gala auf 18. Bei den Galatasaray vs Atletico Madrid Quoten sehen die Buchmacher das Team aus Madrid vorne. Wir schätzen die Gäste aus Spanien ebenfalls stärker ein und empfehlen daher bei NEO.bet mit einer Quote von 2,02 den Tipp auf einen Sieg von Atletico Madrid.

Analyse der Form und Quoten: Wer hat die Nase vorn?

Die Erwartungen für dieses Spiel deuten klar auf einen Sieg von Atletico hin. Die Spanier gehen als Favorit in die Partie und wollen ihren Vorstoß in die Top-Acht der Tabelle fortsetzen. Ihre bisherigen Champions-League-Spiele waren dabei überaus unterhaltsam und wiesen mit durchschnittlich 4,50 Toren den zweithöchsten Wert im Wettbewerb auf. Diese Offensivkraft zeigte sich zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Siegen in der Königsklasse.

Galatasaray hingegen musste in den letzten beiden Partien der Ligaphase Niederlagen einstecken. Bei der 0:1-Pleite gegen Monaco ließ die türkische Abwehr neun Großchancen zu. Auch das letzte Heimspiel in der Champions League ging mit 0:1 gegen Royal Union SG verloren, wobei die Gäste sogar einen höheren xG-Wert (erwartete Tore) erzielten.

Ein interessanter Aspekt ist der Spielaufbau beider Teams. Sowohl Galatasaray als auch Atletico setzen auf lange Bälle. Die Türken führen die Statistik mit 285 erfolgreichen langen Pässen an, Atletico liegt mit 270 nur knapp dahinter auf Platz drei. Die aktuellen Galatasaray vs Atletico Madrid Team-News deuten darauf hin, dass beide Mannschaften mit weitgehend voller Kapelle antreten können, was ein intensives Spiel verspricht.

Galatasaray vs Atletico Madrid: Wett Tipps für die Partie

Für unsere Galatasaray vs Atletico Madrid Prognosen haben wir einige interessante Wett Tipps herausgesucht, die auf der Analyse der aktuellen Form und der bisherigen Leistungen in der Champions League basieren. Hier sind unsere Empfehlungen für das Duell:

Sieg Atletico Madrid ( Quote 2,02 bei NEO.bet ): Die Madrilenen haben ihre letzten drei Champions-League-Spiele gewonnen und wirken gefestigter als Galatasaray, die ihre letzten beiden Partien verloren haben. Die defensive Anfälligkeit der Türken, die sich in den letzten Spielen zeigte, könnte Atleticos starkem Angriff in die Karten spielen. Die Quote hierfür liegt bei 2,02.

Die Madrilenen haben ihre letzten drei Champions-League-Spiele gewonnen und wirken gefestigter als Galatasaray, die ihre letzten beiden Partien verloren haben. Die defensive Anfälligkeit der Türken, die sich in den letzten Spielen zeigte, könnte Atleticos starkem Angriff in die Karten spielen. Die Quote hierfür liegt bei 2,02. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,74 bei NEO.bet ): Atleticos Spiele in der Königsklasse sind oft torreich, mit einem Durchschnitt von 4,5 Treffern pro Partie. In fünf ihrer sechs Spiele fielen Tore auf beiden Seiten. Da die Mannschaft von Diego Simeone in dieser Saison noch kein einziges Mal ohne Gegentor blieb und Galatasaray zu Hause in 13 von 16 Pflichtspielen getroffen hat, scheint diese Wette mit einer Quote von 1,74 sehr attraktiv.

Atleticos Spiele in der Königsklasse sind oft torreich, mit einem Durchschnitt von 4,5 Treffern pro Partie. In fünf ihrer sechs Spiele fielen Tore auf beiden Seiten. Da die Mannschaft von Diego Simeone in dieser Saison noch kein einziges Mal ohne Gegentor blieb und Galatasaray zu Hause in 13 von 16 Pflichtspielen getroffen hat, scheint diese Wette mit einer Quote von 1,74 sehr attraktiv. Atletico schießt über 1,5 Tore (Quote 1,68 bei NEO.bet): Die Offensive von Atletico ist mit durchschnittlich 2,5 Toren pro Spiel in Europa beeindruckend. In fünf von sechs Partien erzielten sie mehr als ein Tor. Galatasaray hat in den letzten zehn Spielen nur zweimal eine weiße Weste gewahrt. Daher erwarten wir, dass die Spanier auch in diesem Spiel mindestens zweimal treffen werden, wofür es eine Quote von 1,68 gibt.

Jetzt hast du alle wichtigen Informationen und unsere Wett Tipps zur Hand. Für die besten Quoten zu deiner Wette schau doch auf unserer Seite mit den besten Sportwetten Anbietern vorbei. Wir wünschen dir ein unterhaltsames und spannendes Champions-League-Spiel!