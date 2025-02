Gladbach - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 22.02.2025

SPORT1 Betting 21.02.2025 • 06:00 Uhr Gladbach - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzt Gladbach seinen Erfolgslauf fort?

Unser Gladbach - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.02.2025 lautet: Die Fohlen sind seit vier Spieltagen ungeschlagen und greifen nach einem Europapokal-Platz. Ohne Gegentore geht es jedoch selten, weshalb wir im Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten erwarten.

Am 22. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Bundesliga, wenn Gladbach auf Augsburg trifft. Gladbach, derzeit auf Platz 8 mit 34 Punkten, hat in den letzten Spielen eine beeindruckende Form gezeigt.

Die Mannschaft von Gerardo Seoane konnte drei Siege und ein Unentschieden in den letzten vier Runden verbuchen und strotzt in der Gladbach Augsburg Prognose vor Selbstvertrauen. Der FCA hingegen belegt mit 28 Punkten den 12. Platz. Trotz der Position hat der Klub das Potenzial, eine harte Herausforderung zu sein, besonders angesichts ihrer zwei Weißen Westen in den letzten zwei Spielen (jeweils 0:0).

Daher lautet unser Gladbach Augsburg Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,64 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Augsburg auf „Beide Teams treffen”:

Beide Teams haben in den letzten 3 direkten Duellen jeweils mindestens ein Tor erzielt, was für unseren Gladbach vs Augsburg Tipp spricht.

Gladbach hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich 1,80 Tore erzielt, während Augsburg in den letzten 5 Spielen zwei Weiße Westen verbuchen konnte.

Diese Vorhersage bietet eine attraktive Möglichkeit, von der offensiven Stärke beider Mannschaften zu profitieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Augsburg Quoten Analyse:

Für die Begegnung zwischen Gladbach und Augsburg am 22. Februar 2025 empfiehlt sich die Wette „Beide Teams treffen: Ja“. Diese Vorhersage basiert auf der offensiven Leistung beider Teams in dieser Saison und den bisherigen direkten Duellen. Deshalb erwarten wir ein spannendes Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Als Favoriten werden in den Sportwetten Apps jedoch die Fohlen gehandelt, für den Heimsieg werden Gladbach Augsburg Quoten von 1,82 aufgewartet.

Für ein Unentschieden kann man den 3,75-fachen Einsatz bei den besten Wettanbietern abstauben. Sollte sich der FCA in der Fremde durchsetzen, wäre dies mit hohen Gladbach vs. Augsburg Wettquoten von 4,05 verbunden.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Gladbach - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:1 Union Berlin (A), 1:1 Frankfurt (H), 2:1 VfB Stuttgart (A), 3:0 Bochum (H), 1:3 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:0 RB Leipzig (H), 0:0 Mainz (A), 0:1 VfB Stuttgart (A), 1:1 St. Pauli (A), 2:1 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Augsburg: 1:2 (A), 1:2 (H), 4:4 (A), 2:0 (H), 0:1 (A).

Unser Gladbach - Augsburg Tipp: Beide Teams treffen

Ideale Voraussetzungen für ein intensives Spiel sind in der Gladbach Augsburg Prognose gegeben. Wir können uns auf ein spannendes Duell mit Toren auf beiden Seiten freuen.