Gladbach - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2025

Unser Gladbach - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.01.2025 lautet: Wie bisher in jedem Bundesliga-Heimspiel erzielen die Fohlen im Wett Tipp heute einen Treffer. Ein Sieg springt dadurch aber nicht heraus.

Die Gladbach Bayern Prognose zum ersten Bundesliga-Spieltag im neuen Kalenderjahr ist riskant, verspricht aber einen großartigen Value. Der deutsche Rekordmeister führt die Tabelle souverän an (36 Punkte) und ist fraglos der klare Favorit auf den Sieg. Zu Hause sind die Fohlen jedoch extrem treffsicher und nur schwer zu schlagen.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bayern auf “Sieg Bayern & Beide Teams treffen”:

Gladbach vs Bayern Quoten Analyse:

Gladbach vs Bayern Prognose: Ein genialer Einkauf

Durchschnittlich behielt BMG 2,00 Punkte pro Heimspiel für sich. Eine Rate, die beinahe mit der Auswärts-Ausbeute der Münchner mithalten kann (2,13 Punkte pro Gastauftritt). Anders als in der Ferne (7 Auswärtstore) sind die Fohlen in der eigenen Arena brandgefährlich und erzielten 18 Treffer.

Gladbach - Bayern Statistik & Bilanz:

Zwei der drei vorangegangenen Heimspiele hat der deutsche Nationalspieler genutzt und einen Treffer erzielt. Gut möglich, dass Kleindienst wieder trifft und die Quote von 3,30 als zu hoch aussehen lässt. Zuletzt endeten fünf Aufeinandertreffen in Serie mit Toren für beide Mannschaften. Wir können uns diesen Interwetten Bonus auf “Tim Kleindienst trifft” deshalb sehr gut vorstellen.

Trotz all dieser positiven Werte sehen wir die Gäste in unserer Gladbach vs. Bayern Prognose mit dem Sieg davonziehen. Der deutsche Rekordmeister spielt unter Vincent Kompany ansehnlichen Fußball mit Wiedererkennungswert und Erfolg.

So seht ihr Gladbach - Bayern im TV oder Stream:

Gladbach vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Ebenso relevant: Der FCB erlaubte bei den beiden vorangegangenen Gastauftritten auf nationaler Ebene jeweils ein Gegentor. Anders als in den letzten beiden Bundesliga-Auswärtsspielen (1:1 vs, Dortmund, 1:2 vs. Mainz) trauen wir dem Tabellenführer aber einen Sieg in der Ferne zu.