Gladbach - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2025

SPORT1 Betting 24.10.2025 • 18:00 Uhr Gladbach - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Baut der FCB seinen Startrekord weiter aus?

Unser Gladbach - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.10.2025 lautet: Die Fohlen werden für den Rekordmeister keine große Hürde darstellen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen klaren Sieg der Münchner.

Der deutsche Rekordmeister ist aktuell einfach nicht zu stoppen und eilt von Sieg zu Sieg. In unserer Gladbach Bayern Prognose erwarten wir den nächsten Erfolg des FCB gegen eine Mannschaft, die einen historisch schlechten Start in die Bundesliga hingelegt hat. Es wäre eine riesige Überraschung, wenn die Münchner mit weniger als drei Punkten heimfahren würden.

Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass die Gäste hier das nächste Torfeuerwerk abbrennen und die Partie mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen. Entsprechend entscheiden wir uns für den Gladbach Bayern Wett Tipp heute “Sieg Bayern -2” mit einer Quote von 2,30 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bayern auf “Sieg Bayern -2”:

Die Bayern haben alle 12 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen.

Gladbach steht mit 3 Punkten auf dem letzten Platz.

In jedem der letzten 7 BL-Auswärtsspiele traf der FCB mindestens dreifach.

Gladbach vs Bayern Quoten Analyse:

Bei den Buchmachern ist der deutsche Rekordmeister der haushohe Favorit. Die Gladbach Bayern Quoten für Wetten auf einen Sieg des FCB kreisen um 1,20 herum.

Die Gladbach Bayern Wettquoten für einen Tipp auf die Fohlen liegen mit durchschnittlichen Werten von 11,0.

Quo vadis, Gladbach? Am vergangenen Wochenende kassierten die Fohlen beim 1:3 im Auswärtsspiel bei Union Berlin die nächste Niederlage. Es war bereits die vierte Pleite an den ersten sieben Spieltagen. Gerade einmal drei magere Punkte aus drei Remis stehen auf der Habenseite der Borussia, die damit auf dem letzten Platz der Tabelle steht.

Drei Zähler nach sieben Partien sind der schlechteste Zwischenwert der Borussen in ihrer Bundesliga-Historie. Zuletzt hatten sie vor 17 Jahren zum Vergleichszeitpunkt so wenige Punkte. Zum dritten Mal in ihrer BL-Geschichte konnten sie keines der ersten sieben Spiele gewinnen. Acht sieglose Bundesliga-Partien zum Auftakt gab es für die Gladbacher noch nie.

Und jetzt kommt der Rekordmeister. Aus was sollen die Gastgeber also Mut schöpfen? Vielleicht aus der Tatsache, dass sie als Tabellenletzter nur eines ihrer vier BL-Heimspiele gegen einen Spitzenreiter verloren haben. Doch auch wenn sie das letzte solche Duell gegen Dortmund gewonnen haben, war dies im April 2011 und dürfte am Ende ohnehin kaum Mut machen.

In den vorherigen 114 Duellen zwischen diesen beiden Klubs war die Borussia zweimal Letzter und der FCB Erster: Beide Begegnungen entschied der Rekordmeister für sich.

Gladbach - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:3 Union Berlin (A), 3:2 Preußen Münster (H), 0:0 Freiburg (H), 4:6 Frankfurt (H), 1:1 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Brügge (H), 2:1 Dortmund (H), 3:0 Frankfurt (A), 5:1 Paphos FC (A), 4:0 Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Bayern: 0:2 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 1:2 (H), 3:2 (H)

Die Brust der Münchner wird derweil größer und größer. Vier Tage nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Dortmund gewannen sie auch ihr Champions League-Heimspiel gegen Brügge klar mit 4:0. Es war der zwölfte Sieg im zwölften Pflichtspiel dieser Saison, womit die Bayern nun europaweit alleiniger Rekordhalter an Startsiegen in Folge sind.

Die Maximalausbeute von 21 Zählern an den ersten sieben BL-Spieltagen bedeutet zudem die beste FCB-Saison seit zehn Jahren. Acht Dreier zum Start in eine Bundesliga-Spielzeit gelangen in der BL-Historie nur dem Rekordmeister selbst - und zwar zweimal in den Spieljahren 2012/13 und 2015/16.

Im Ligabetrieb ist die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany seit mittlerweile 16 Partien ungeschlagen. Das ist der aktuelle Höchstwert in den fünf großen Ligen Europas. Auswärts haben Kane und Co. keines ihrer letzten zwölf Matches im deutschen Oberhaus verloren (9S, 3U). Das ist die längste diesbezügliche Serie des FCB seit knapp zehn Jahren.

Zuletzt trafen die Münchner in saisonübergreifend sieben aufeinanderfolgenden Bundesliga-Auswärtsspielen mindestens dreifach - als erstes BL-Team überhaupt in der Historie. Für unseren Gladbach Bayern Tipp sind mindestens drei weitere Treffer des FCB erforderlich.

So seht ihr Gladbach - Bayern im TV oder Stream:

25. Oktober 2025, 15:30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky, WOW

DAZN zeigt das insgesamt 115. Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Klubs im Rahmen der Samstags-Konferenz, während ihr es bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW als Einzelspiel sehen könnt. Es bedarf wohl keiner sonderlichen Erwähnung, dass ein kostenpflichtiges Abo in jedem Fall Voraussetzung ist.

Wenn man im Rahmen der Gladbach Bayern Prognose noch etwas finden will, das für die Borussia spricht, dann ist es vielleicht noch die Tatsache, dass der FCB im Oberhaus gegen keine andere Mannschaft so oft verloren hat wie gegen die Fohlen, nämlich 28mal. Aber: Dem stehen 55 Münchner Siege bei 31 weiteren Remis gegenüber.

Gladbach vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas - Elvedi, Sander, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich, Honorat, Castrop; Tabakovic

Ersatzbank Gladbach: Omlin, Friedrich, Netz, Fraulo, Neuhaus, Reyna, Stöger, Machino, Ranos

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Tah, Kim, Laimer; Kimmich, Bischof, Olise, Kane, Luis Diaz, Jackson

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Guerreiro, Stanisic, Upamecano, Gnabry, Goretzka, Karl, Pavlovic, Mike

Die letzten vier direkten Aufeinandertreffen in der Bundesliga gingen alle an den Rekordmeister. Fünf Siege in Folge gab es bei dieser Paarung erst einmal: nämlich in den ersten fünf Duellen überhaupt, die alle an den FCB gingen. Wir sind überzeugt, dass die Gäste diesen Rekord am Samstag egalisieren.

Nachdem wir euch in unserem Gladbach Bayern Tipp verraten haben, dass die Münchner seit 16 BL-Partien ungeschlagen sind, was in den fünf großen Ligen Europas laufender Bestwert ist, wollen wir euch nicht verheimlichen, dass auf der anderen Seite die Fohlen saisonübergreifend seit 14 BL-Spielen sieglos sind. Das ist laufender Vereins-Negativrekord.

Unser Gladbach - Bayern Tipp: “Sieg Bayern -2”

Es hätte etwas Paradoxes, wenn die Bayern ausgerechnet beim noch sieglosen Schlusslicht der Tabelle Punkte liegen lassen. Wir können uns das jedenfalls nicht vorstellen und erwarten einen klaren Sieg des Rekordmeisters. Gladbach hielt in den Heimspielen gegen Aufsteiger HSV und Freiburg zwar jeweils die Null, kassierte aber gegen Bremen vier und gegen die Eintracht gar sechs Gegentore.

Nachdem die Münchner in jedem ihrer letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele mindestens dreifach getroffen haben, erwarten wir auch bei den Fohlen mindestens diese Anzahl an Toren. Auf einen eigenen Treffer einer der mit lediglich sechs Toren schwächsten Offensiven der Bundesliga würden wir dabei nicht ohne weiteres setzen.