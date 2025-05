Gladbach - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

Unser Gladbach - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Im Wett Tipp heute spielen beide Mannschaften auf Sieg. Von den Wölfen erwarten wir auch im zweiten Auftritt unter Interimstrainer Daniel Bauer mindestens zwei Tore.

Yannick Gerhardt trägt seit neun Jahren das Trikot der Wölfe. Kontinuität an der Seitenlinie ist in dieser Zeit kaum gegeben gewesen. Interimstrainer Daniel Bauer ist bereits der elfte Übungsleiter, mit dem sich der Linksfuß arrangieren darf. Die offensive Spielweise des vorherigen U19-Trainers hilft uns in der Gladbach Wolfsburg Prognose.