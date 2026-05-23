Großer Preis von Kanada Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Formel 1 am 24.05.2026

SPORT1 Betting 23.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Großer Preis von Kanada - Prognosen von unseren Wett-Experten für das Formel-1-Rennen am 24.05.2026.

Nach einer Pause von drei Wochen kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende mit ihrem fünften Saisonlauf zurück. Beim Grand Prix von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve steht zum dritten Mal auch das Sprintformat auf dem Programm. Wer sichert am Sonntag im Hauptrennen den Sieg?

Wir schauen zusammen mit Winamax auf den Großen Preis in Montreal. Der Buchmacher kann sich auf keinen Nummer-1-Favoriten einigen und sieht die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell mit einer Siegquote von 2,60 gleichauf. Für unseren Wett Tipp „Sieg George Russell“ bietet uns Winamax somit eine attraktive Quote von 2,60.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Strecke in Montreal ist ein Kurs, der viele mittel-schnelle und langsame Kurven aufweist. Traditionell setzen die Rennställe in Kanada aufgrund der langen Geraden auf sehr geringe Abtriebswerte. Durch die Einführung der aktiven Aerodynamik wird der Luftwiderstand auf den Geraden aber deutlich reduziert. So können die Teams auch mit deutlich mehr Abtrieb einen hohen Topspeed erreichen.

Durch das Sprintrennen am frühen Samstagnachmittag werden die einzige freie Trainingssession und das Sprint-Qualifying noch wichtiger. Und im Qualifying für den Sprint sicherte sich Russell am Freitag den ersten Platz vor Antonelli, Norris, Piastri und Hamilton. Die Siegquoten für das Rennen am Samstag bei Winamax sehen aktuell wie folgt aus:

Kimi Antonelli 2.60

George Russell 2.60

Lando Norris 10.0

Oscar Piastri 10.0

Charles Leclerc 12.0

Lewis Hamilton 12.0

Max Verstappen 18.0

Mercedes

Mercedes ist bisher der große Dominator dieser Saison. Der deutsch-englische Rennstall holte vor drei Wochen den vierten Grand-Prix-Sieg in Folge. Vor allem Kimi Antonelli hat einen unfassbaren Start hingelegt. Der Italiener ist der einzige Fahrer, der in dieser Saison bei jedem Grand Prix auf dem Podium stand. Nach einem zweiten Platz beim Auftakt in Melbourne konnte der 19-Jährige die folgenden drei Rennen für sich entscheiden.

Was die Erfolge von Mercedes umso beeindruckender macht, ist die Tatsache, dass der Rennstall den Großteil seiner Neuerungen für Montreal zurückhielt. George Russell, der vor der Saison als Topfavorit der Buchmacher auf den Weltmeister-Titel galt, hatte nach seinem Sieg in Australien mit einem zweiten und zwei vierten Plätzen im Duell mit seinem Teamkollegen jeweils das Nachsehen.

McLaren

Nach einem enttäuschenden Start in die Saison konnte der amtierende Titelverteidiger in Miami den Rückstand dank des ersten Teils eines zweistufigen Upgrade-Pakets ein gutes Stück verringern. Der aktuelle Weltmeister Lando Norris gewann in den USA vor seinem australischen Teamkollegen Oscar Piastri das Sprintrennen von der Poleposition aus. Zudem wurden die beiden Papaya-Fahrer im Hauptrennen hinter Antonelli und noch vor Russell Zweiter und Dritter.

McLaren konnte wieder einmal beweisen, wie stark man bei der Fahrzeugentwicklung ist. Das überarbeitete Paket funktionierte, und beide Fahrer wirkten deutlich souveräner.

Ferrari

Ferrari war vielversprechend in die neue Saison gestartet. Leclerc holte zwei dritte Plätze und einen vierten Rang. Lewis Hamilton kam als Vierter, Dritter und Sechster ins Ziel. Doch in Miami erlebte die Scuderia mit den Rängen sechs und acht wieder einen Rückschlag. Dabei hatten sich die Italiener mit einem umfangreichen Paket aerodynamischer und mechanischer Updates weitere Fortschritte erhofft.

Der Strecke in Kanada ist auf starke Bremszonen und viel Traktion beim Herausbeschleunigen aus langsamen Kurven ausgelegt. Das sind genau die Bereiche, in denen Ferrari zuletzt Probleme hatte. So könnte den Roten, auch wenn Lewis Hamilton in Montreal mit sechs Pole-Positions, sieben Siegen und insgesamt zehn Podiumsplätzen eine tolle Bilanz vorweisen kann, erneut ein schwieriges Wochenende bevorstehen.

Red Bull

Auch Red Bull war nicht gut in die neue Saison gekommen. Nach den ersten drei Rennen stand für den Stall der schwächste Start seit 2015 in der Bilanz. Vor allem Max Verstappen war mit den neuen Autos und den neuen Regeln sichtlich unzufrieden. In Miami fuhr “Mad Max” dann wenigstens auf Platz 5.

Bisher konnten die beiden Boliden vor allem durch hohe Endgeschwindigkeiten und starke Defensivqualitäten überzeugen. So waren die Racing Bulls auf den Geraden nur schwer zu überholen. In Kanada wollen die Roten Bullen nun noch wettbewerbsfähiger werden. Dafür sollen nicht nur weitere technische Updates sorgen, sondern auch der erste Einsatz des neuen Technischen Direktors Dan Fallows.

Formel 1: Großer Preis von Kanada: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Formel 1: Großer Preis von Kanada Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg George Russell ( Quote 2,60 bei Winamax ): Auch in Montreal wird wieder kein Weg an Mercedes vorbeiführen. Schon im Sprint-Qualifying hatten Antonelli und Russell die Nase vorne. Doch wir glauben an einen internen Wechsel im Machtgefüge. Denn in Montreal fährt der Engländer immer besonders stark. Der Brite fühlt sich auf dieser Strecke sehr wohl. Die vergangenen zwei Kanada-GP begann Russell von Pole-Position. 2024 wurde daraus Platz 3, 2025 hat er das Rennen gewonnen. Und auch dieses Mal ist der 28-Jährige unser Topfavorit. Vor allem die Erfahrung spricht für Russell.

Auch in Montreal wird wieder kein Weg an Mercedes vorbeiführen. Schon im Sprint-Qualifying hatten Antonelli und Russell die Nase vorne. Doch wir glauben an einen internen Wechsel im Machtgefüge. Denn in Montreal fährt der Engländer immer besonders stark. Der Brite fühlt sich auf dieser Strecke sehr wohl. Die vergangenen zwei Kanada-GP begann Russell von Pole-Position. 2024 wurde daraus Platz 3, 2025 hat er das Rennen gewonnen. Und auch dieses Mal ist der 28-Jährige unser Topfavorit. Vor allem die Erfahrung spricht für Russell. Kimi Antonelli kommt in die Top 3 ( Quote 1,45 bei Winamax ): Natürlich müssen wir auch weiterhin seinen Teamkollegen auf dem Zettel haben, der in diesem Jahr eine beeindruckende Form vorweisen kann. Der junge Italiener hatte bisher zwar Probleme mit seinen Starts, konnte dies aber über die Grand-Prix-Distanz immer wieder gutmachen. Wie erwähnt ist Antonelli der einzige Fahrer, der es bisher immer aufs Podium geschafft hat. Und das glückt auch in Montreal!

Natürlich müssen wir auch weiterhin seinen Teamkollegen auf dem Zettel haben, der in diesem Jahr eine beeindruckende Form vorweisen kann. Der junge Italiener hatte bisher zwar Probleme mit seinen Starts, konnte dies aber über die Grand-Prix-Distanz immer wieder gutmachen. Wie erwähnt ist Antonelli der einzige Fahrer, der es bisher immer aufs Podium geschafft hat. Und das glückt auch in Montreal! Max Verstappen kommt in die Top 6 ( Quote 1,30 bei Winamax ): Max Verstappen wirkte in Miami deutlich konkurrenzfähiger und lieferte seinem Team mit dem fünften Platz endlich ein positives Ergebnis. Nach den jüngsten Updates hat sich das Fahrverhalten des Wagens endlich verbessert. Und auch am Sonntag sehen wir den Niederländer zumindest unter den Top 6. Denn auf solchen Strecken wie dem Circuit Gilles Villeneuve fühlt sich der vierfache Weltmeister besonders wohl. Der Kurs ist eher auf starke Bremszonen, Traktion und Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden ausgelegt, was dem Red Bull deutlich besser liegen dürfte.

Max Verstappen wirkte in Miami deutlich konkurrenzfähiger und lieferte seinem Team mit dem fünften Platz endlich ein positives Ergebnis. Nach den jüngsten Updates hat sich das Fahrverhalten des Wagens endlich verbessert. Und auch am Sonntag sehen wir den Niederländer zumindest unter den Top 6. Denn auf solchen Strecken wie dem Circuit Gilles Villeneuve fühlt sich der vierfache Weltmeister besonders wohl. Der Kurs ist eher auf starke Bremszonen, Traktion und Höchstgeschwindigkeit auf den Geraden ausgelegt, was dem Red Bull deutlich besser liegen dürfte. Pierre Gaslykommt in die Top 6 (Quote 25,0 bei Winamax): Last but not least haben wir noch einen Tipp für risikofreudige Tipper, der dementsprechend natürlich recht vorsichtig gespielt werden muss. Wir trauen Pierre Gasly einen Rang unter den Top 6 zu. Alpine wirkt aktuell vom Tempo her wie das stärkste Mittelfeldteam. Montreal ist genau die Art von Strecke, auf der das Auto seine Bestleistung zeigen kann. Hier erweist sich natürlich der Mercedes-Motor als großer Vorteil. In Miami hatte der Franzose Pech, konnte sein Potenzial aber mehr als nur andeuten. Wenn das Team nun auch noch das richtige Setup findet, ist eine Platzierung unter den besten Sechs auf jeden Fall drin.

Auch in Kanada wird das Mercedes-Team mit großer Wahrscheinlichkeit den Sieger stellen. Wir glauben, dass nun aber die Stunde von George Russell schlägt und der Brite mit einem ersten Platz sich im internen Duell gegen Antonelli wieder in Position bringen kann.