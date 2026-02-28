Hamburg vs Leipzig Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 01.03.2026

SPORT1 Betting 28.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Hamburg vs Leipzig Prognosen von unseren Wettexperten für dieses Bundesliga-Duell am 01.03.2026.

Die Statistik der Hamburger gegen Leipzig sieht gar nicht gut aus. Die Sachsen gingen nur in einem der sieben Pflichtspiele gegen den HSV (5S, 1U) als Verlierer vom Platz. Die Rothosen dagegen verloren alle drei Heimspiele gegen die Bullen, blieben dabei zweimal torlos und kassierten im Schnitt drei Gegentore (insgesamt 9). Womöglich ist am Wochenende aber mehr drin.

Unsere Prognose für das Bundesliga-Spiel zwischen Hamburg und Leipzig am Sonntag, den 01.03.2026, deutet nämlich auf ein Unentschieden hin. Trotz der Favoritenrolle der Gäste haben sich die Hamburger zu Hause als schwer zu schlagende Mannschaft erwiesen, was ein enges Spiel erwarten lässt. Die Partie, die den 24. Spieltag abschließt, wird um 19:30 Uhr in der Hansestadt angepfiffen.

Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung ist daher das Unentschieden, wofür Winamax eine attraktive Quote von 3,75 anbietet.

Analyse der Form und Quoten

Für RB Leipzig ist dieses Spiel von entscheidender Bedeutung. Der jüngste Formeinbruch ließ die Sachsen aus den Top-Vier-Plätzen fallen. Allerdings ist Hamburg im Volksparkstadion ein gefährlicher Gegner, sodass die Mannschaft von Ole Werner ihre beste Leistung abrufen muss, um die vollen drei Punkte zu holen.

Die Hamburger verdienen Anerkennung für ihre beeindruckende Form der letzten Monate. Die Rothosen sind seit sechs aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen (vier Unentschieden, zwei Siege). Eine Serie, die in der Bundesliga nur von Dortmund erreicht wird.

Ein Blick auf die Hamburg vs Leipzig Quoten zeigt, dass die Buchmacher die Gäste favorisieren, was einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von fast 47 Prozent entspricht. Doch Leipzigs Dominanz in Ballbesitz und Chancenerarbeitung spiegelt sich nicht immer in den Ergebnissen wider.

Die Bullen stehen zwar an zweiter Stelle in der Liga bei der durchschnittlichen Anzahl der Schüsse pro Spiel (16,22) und beim xG-Wert (1,91), haben es aber schwer, diese Überlegenheit in Siege umzumünzen.

Hamburg hingegen hat bewiesen, dass man zu Hause eine Macht ist, und ist in sieben Heimspielen in Folge ungeschlagen, darunter auch gegen Top-Teams wie Bayern, Dortmund und Stuttgart.

Die aktuellen Hamburg vs Leipzig Prognosen müssen diese Heimstärke berücksichtigen. Was die Hamburg vs Leipzig Team-News betrifft, so müssen die Gastgeber auf Albert Sambi Lokonga und Albert Gronbaek verzichten, während bei Leipzig Xaver Schlager und Assan Ouedraogo ausfallen.

Hamburg vs Leipzig: Wett Tipps für das Bundesliga-Duell

Für unsere Hamburg vs Leipzig Prognosen haben wir uns intensiv mit den verfügbaren Statistiken und Quoten beschäftigt. Daraus ergeben sich einige interessante Wett-Tipps für die Partie:

Unentschieden ( Quote 3,75 bei Winamax ): Leipzig mag der Favorit sein, aber Hamburg hat sich in den letzten Monaten vor heimischem Publikum als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Ein Unentschieden scheint hier die Wette mit dem besten Wert auf dem 1X2-Markt zu sein. Hamburg hat acht seiner 22 Ligaspiele unentschieden gespielt, mehr als jedes andere Team der Bundesliga. Zudem endeten drei der letzten fünf Ligaspiele von Leipzig unentschieden.

Leipzig mag der Favorit sein, aber Hamburg hat sich in den letzten Monaten vor heimischem Publikum als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Ein Unentschieden scheint hier die Wette mit dem besten Wert auf dem 1X2-Markt zu sein. Hamburg hat acht seiner 22 Ligaspiele unentschieden gespielt, mehr als jedes andere Team der Bundesliga. Zudem endeten drei der letzten fünf Ligaspiele von Leipzig unentschieden. Leipzig erzielt über 1,5 Tore ( Quote 1,78 bei Winamax ): Obwohl die Mannschaft von Ole Werner eine schwierige Phase durchmacht, bleibt die Offensive von RB Leipzig konstant gefährlich. Hamburg hat in dieser Saison nur zwei von elf Heimspielen ohne Gegentor überstanden und kassiert im Schnitt 1,5 Tore pro Spiel. Leipzig hingegen stellt den sechstbesten Angriff der Liga und hat in vier der letzten fünf Duelle gegen Hamburg mindestens zwei Tore erzielt.

Obwohl die Mannschaft von Ole Werner eine schwierige Phase durchmacht, bleibt die Offensive von RB Leipzig konstant gefährlich. Hamburg hat in dieser Saison nur zwei von elf Heimspielen ohne Gegentor überstanden und kassiert im Schnitt 1,5 Tore pro Spiel. Leipzig hingegen stellt den sechstbesten Angriff der Liga und hat in vier der letzten fünf Duelle gegen Hamburg mindestens zwei Tore erzielt. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1,78 bei Winamax): Hamburgs Spiele gegen die besseren Teams der Liga enden oft mit Toren auf beiden Seiten. So endete das Hinspiel gegen Leipzig mit 2:1, ein Spiel gegen Hoffenheim mit 4:1 und gegen die Bayern gab es ein 2:2. Die Gastgeber haben in acht von elf Heimspielen getroffen, und Leipzig ist offensiv mehr als fähig, selbst ein oder zwei Tore beizusteuern.

Wir hoffen, unsere Analyse und die Wett Tipps helfen dir bei deiner Einschätzung für dieses spannende Sonntagsspiel. Die besten Wettanbieter für deine Tipps findest du auf unserer Vergleichsseite. Darunter sind auch einige, bei denen Sportwetten mit Paysafecard möglich sind. Jetzt wünschen wir dir aber erst einmal viel Spaß beim Mitfiebern!